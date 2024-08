Co když máme státních zaměstnanců vlastně málo

29. 8. 2024 / Boris Cvek

Podobně jako jsou podle vlády a různých expertů v ČR jedni „lidi“, kteří zároveň létají na Kanáry a skupují nemovitosti a hrozně zbohatli, ale zároveň chodí do potravinových bank a mohou za pokles domácí spotřeby, tak existují i jedni státní zaměstnanci. Především splývají s obecně nenáviděnými tzv. úředníky. Co učitel nebo hasič či policista, to úředník. A všech je samozřejmě nesmyslně moc a všichni jsou zbyteční. Proč? Protože jsou to přece úředníci. Vy nevíte, že úředník je sama definice zbytečnosti? To je náš národní postulát. Pořád dokola se opakuje, že máme moc byrokracie, moc regulace. Přitom ale nikdy žádné skutečné pořádné detailní srovnání. Klidně se Spojenými státy. Vždyť to je země s ohromujícím množstvím úřadů a úředníků.

Co víme jistě, to je to, že vláda USA nalila astronomickou částku dotací do zelených energií. Ale ne! Dotace jsou snad přece ještě horší než úředníci! Tedy kromě dotací na rozhledny, odkud není nikam vidět, a podobně. To je náramně užitečná věc.

Kdo se v tom má vyznat? Člověk pak čte také o tom, že stát nemá na to, aby zaplatil kvalitní IT specialisty. On nějaké potřebuje? Přece státních zaměstnanců je příliš moc a měli by být plošně vyhození z práce. Až pak se nám uleví. Na co nějací ajťáci? Zbláznili jste se? Zrušit by se jistě měly i hygieny, inspekce, kontrolní úřady, to by se hned člověk s chutí pustil do nějakého shnilého masa v restauraci a užil si epidemie cholery z nepitné vody tekoucí z kohoutku! Pošušňání.

Ostatně ty činnosti přece mohou za veřejné peníze dělat mnohem dráže soukromé firmy, takže záchrana rozpočtu před zbytečně vysokými výdaji bude dokonale zajištěna. Nebo vlastně ne? Nebo vlastně potřebujeme nadávat na státní zaměstnance, aby si někdo náhodou nevšiml, že jich máme málo, pokud chceme státní kase ušetřit peníze a mít zároveň kvalitnější veřejné služby?

Možná vlastně jde o tu normalizační malost, to rozkrádání veřejných peněz pod velkými hesly o socialistických zítřcích… vlastně vyrovnaném rozpočtu a proškrtané prosperitě. A Putin ať si nás sežere, vlastně si toho při tom rozežírání státu tím přikrádáním ani nevšimneme. Hlavně je třeba mít plnou pusu o tom, jak s ním bojujeme, jak máme moc úředníků, jak jsou dotace škodlivé, jak zachraňujeme svatosvatý a nad vše povýšený rozpočet.







