HRW: Izrael střílel na vozidlo OSN

30. 8. 2024

čas čtení < 1 minuta

Světový potravinový program @WFP pozastavil své humanitární operace v Gaze poté, co bylo jedno z jeho vozidel přímo zasaženo střelbou, když se blížilo ke kontrolnímu stanovišti izraelských obranných sil. Izraelská armáda by měla usnadňovat vstup a distribuci pomoci v Gaze, nikoliv jí bránit

The @WFP has suspended its humanitarian operations in Gaza after one of its vehicles was directly struck by gunfire while approaching an Israeli Defense Force checkpoint.



The Israeli military should facilitate the entry and distribution of aid in Gaza, not impede it. pic.twitter.com/EYY1EwFE5P