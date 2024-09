Údaje z taxíkářských aplikací by měly být zveřejňovány, aby se snížily vykořisťování a emise

2. 9. 2024

Podle aktivistů by firmy jako Uber měly zveřejňovat údaje o ujetých kilometrech řidičů, aby se tak zvýšily zvýšit mzdy.



Uber a další taxíkářské aplikace by měly být nuceny zveřejňovat údaje o pracovním vytížení řidičů, aby regulační orgány mohly řešit vykořisťování a snižovat emise oxidu uhličitého, požadují aktivisté.

Analýza britské aktivistické skupiny Worker Info Exchange naznačuje, že řidiči společnosti Uber a jejích menších konkurentů zřejmě v loňském roce přišli o více než 1,2 miliardy liber na mzdách a nákladech kvůli způsobu jejich odměňování.



V 54 městech v USA a Kanadě, včetně New Yorku a Chicaga, společnost Uber dobrovolně nebo na základě nařízení poskytuje anonymizované údaje o vzdálenostech a časech jízdy svých řidičů.



Na základě těchto informací, jakož i vlastních zveřejněných údajů o emisích oxidu uhličitého společnosti Uber a zkušeností britských řidičů Worker Info Exchange tvrdí, že téměř 40 % kilometrů, které řidiči ujedou, urazí předtím, než vyzvednou cestujícího. Společnost Uber však v reakci uvedla, že by bylo nesprávné tvrdit, že řidiči nedostávají zaplaceno za téměř 40 % ujetých kilometrů, protože mnozí z nich si vydělávají v jiných aplikacích pro spolujízdu, když nejedou s Uberem.



Po rozhodnutí britského nejvyššího soudu z roku 2021 má Uber zákonnou povinnost platit řidičům od okamžiku, kdy se do aplikace přihlásí, takže část těchto „mrtvých kilometrů“ je nyní placena.



I po jejich zohlednění však Worker Info Exchange uvádí, že v celém odvětví by řidiči v roce 2023 vydělali navíc 1,29 miliardy liber, pokud by za dobu, kterou strávili neplacenou jízdou nebo čekáním, dostávali 15 liber na hodinu a byly by jim kompenzovány náklady, například na benzín. Tvrdí, že neschopnost monitorovat ujeté kilometry řidičů také způsobila, že někteří jezdí až do vyčerpání.



Zpráva tvrdí, že podobné problémy se pravděpodobně vyskytují i u aplikací pro rozvoz jídla, a vyzývá, aby i ony zveřejňovaly údaje o jízdách.



„Pracovníci v oblasti rozvozu jídla a osobní dopravy v rámci gig ekonomiky a jejich komunity se ocitají na samém vrcholu mnoha problémů, s nimiž se naše města potýkají. Problémy, jako je nejisté zaměstnání, nízká mzda, nebezpečí silničního provozu, přetížení měst, špatná kvalita ovzduší a dopady změny klimatu, jsou součástí každodenní pracovní zkušenosti,“ uvádí se ve zprávě.



New York přijal opatření, která mají podpořit odměňování taxikářů a řešit dopravní zácpy, včetně omezení počtu licencovaných vozidel (i když tento limit byl nedávno zmírněn pro elektromobily).



Podle analýzy Worker Info Exchange byly emise uhlíku společnosti Uber ve Spojeném království v letošním roce „na cestě k překročení emisí londýnského dopravního podniku Transport for London z celého jejího dopravního provozu, včetně autobusů, železnice a metra“.



Vzhledem k tomu, že tento měsíc má být prodloužena licence společnosti Uber v Londýně, vyzývá tato aktivistická skupina společnost TfL, aby požadovala větší transparentnost jako podmínku pro to, aby mohla společnost Uber v hlavním městě nadále působit - a aby tyto údaje využila k tomu, aby se v tomto odvětví zorientovala.



The Observer nedávno informoval o řidičích rozvážkové služby pracujících pro aplikace na rozvoz jídla, jako jsou Deliveroo a Uber Eats, kteří žijí v „brlozích“ na předměstí Bristolu.



Pracovníci společnosti Deliveroo byli v řadě soudních případů shledáni jako osoby samostatně výdělečně činné. Naproti tomu řidiči Uberu jsou pro právní účely považováni za „pracovníky“.



Labouristická vláda přislíbila, že bude konzultovat zrušení označení „pracovník“ a návrat k jednoduššímu systému, podle něhož jsou lidé buď samostatně výdělečně činní, nebo jsou zaměstnanci se všemi právy, která z toho vyplývají. Místopředsedkyně vlády Angela Raynerová slíbila, že skoncuje s tím, co nazvala „falešnou samostatnou výdělečnou činností“.



Odbory a účastníci kampaní sledují, zda se tyto a další sliby nezmění, až se labouristé budou ucházet o přízeň podnikatelů.





Informační burzu Worker Info Exchange založil James Farrar, jeden z hlavních žalobců v případu Uberu u Nejvyššího soudu. Jejím cílem je poskytnout zaměstnancům pracujícím na zakázku větší kontrolu nad údaji, které jsou o nich uchovávány, a nad rozhodnutími, která jsou v důsledku toho přijímána.







