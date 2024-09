Globální oteplování "bude mít na Rusko celkově pozitivní vliv"

4. 9. 2024

čas čtení 1 minuta

Na každý jeden stupeň Celsia, o nějž teploty vystoupají v důsledku globálního oteplování, by ruská ekonomika mohla zaznamenat čistý růst o více než bilion rublů (deset miliard amerických dolarů) - především v důsledku rozšíření zemědělské produkce a využívání Severní mořské cesty, tvrdí studie Institutu pro ekonomickou prognózu. Na každý jeden stupeň Celsia, o nějž teploty vystoupají v důsledku globálního oteplování, by ruská ekonomika mohla zaznamenat čistý růst o více než bilion rublů (deset miliard amerických dolarů) - především v důsledku rozšíření zemědělské produkce a využívání Severní mořské cesty, tvrdí studie Institutu pro ekonomickou prognózu.

V porovnání se současným tempem růstu, uvádí institut Akademie věd v nové studii, to znamená, že ruská ekonomika zaznamená čistý růst o něco více než polovinu. Tato částka by měla přibýt každých deset let, i když institut dodává, že to bude platit pouze tehdy, pokud Moskva se bude zabývat nejpalčivějšími negativními důsledky globálního oteplování.

Mezi problémy, které musí ruské orgány vyřešit, aby zajistily takové čisté pozitivní dopady globálního oteplování, je zničení infrastruktury v důsledku tání permafrostu na severu, zvýšená imigrace z jiných zemí ještě hůře zasažených a častější záplavy v jiných částech země.

Zatím však platí, že ruské vládě se nepodařilo přizpůsobit zemi těmto změnám a připravit ji na negativní dopady globálního oteplování. A pokud by to tak pokračovalo, pak země nezažije čistý pozitivní ekonomický růst, který institut předpovídá.

Ve skutečnosti další studie dospěly k závěru, že dopad globálního oteplování na ruskou ekonomiku by mohl být enormně záporný a ještě horší, pokud by došlo ke kombinaci zrychlujícího se oteplování a nečinnosti vlády.

Zdroj v ruštině: ZDE

0