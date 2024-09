Ukrajina: 47 rtvých při ruském raketovém útoku na Poltavu

3. 9. 2024

Při úterním ruském raketovém útoku na ukrajinské město Poltava zahynulo nejméně 47 lidí a dalších 206 bylo zraněno, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.Zelenskij ve videu uvedl, že ruské síly zasáhly město dvěma balistickými raketami, které poškodily budovu Institutu komunikací.Šéf ukrajinské státní elektrické rozvodné sítě v úterý oznámil, že byl odvolán, což vyvolalo obavy z politického vměšování do společnosti, která bojuje o udržení světla uprostřed ruské invaze.Spojené státy jsou blízko dohodě o poskytnutí raket dlouhého doletu Ukrajině, které by mohly dosáhnout hluboko do Ruska, ale Kyjev bude muset počkat několik měsíců, protože USA před jakoukoli dodávkou řeší technické problémy, uvedli američtí představitelé pro agenturu Reuters.