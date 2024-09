Kolik životů v Gaze mohlo být zachráněno, kdyby bylo embargo na vývoz zbraní Izraeli zavedeno už před řadou měsíců...

4. 9. 2024

čas čtení 5 minut



David Cameron, ministr zahraničí bývalé britské konzervativní vlády, potlačil oficiální informace, že v Gaze Izrael porušuje zákony

Bývalý ministr zahraničí Cameron byl oficiálně varován ohledně rizika spoluúčasti Velké Británie na izraelských trestných činech



David Cameron, bývalý konzervativní ministr zahraničí, potlačil oficiální analýzy úředníků ministerstva zahraničí v Izraeli a Londýně, že existují jasné důkazy o porušování mezinárodního humanitárního práva v Gaze, za které Spojenému království hrozí spoluvina, uvedl bývalý poradce britského ministerstva zahraničí.



Zdroj, který se podílel na vypracování tohoto doporučení, hovořil poté, co labouristická vláda nyní zakázala 30 z přibližně 350 licencí na vývoz zbraní kvůli jasnému riziku uvedenému ve vládním memorandu zveřejněném v pondělí, že by mohly být použity při závažném porušování mezinárodního humanitárního práva. David Cameron, bývalý konzervativní ministr zahraničí, potlačil oficiální analýzy úředníků ministerstva zahraničí v Izraeli a Londýně, že existují jasné důkazy o porušování mezinárodního humanitárního práva v Gaze, za které Spojenému království hrozí spoluvina, uvedl bývalý poradce britského ministerstva zahraničí.Zdroj, který se podílel na vypracování tohoto doporučení, hovořil poté, co labouristická vláda nyní zakázala 30 z přibližně 350 licencí na vývoz zbraní kvůli jasnému riziku uvedenému ve vládním memorandu zveřejněném v pondělí, že by mohly být použity při závažném porušování mezinárodního humanitárního práva.





Zdroj uvedl, že to, co se nyní objevilo v memorandu, „je podobné tomu, co bylo vládě zasíláno přinejmenším od února v různých analýzách poradců ministerstva zahraničí, z velké části v souvislosti se zhoršující se humanitární situací v Gaze. To, co bylo nakonec zveřejněno, je však formulováno mnohem méně ostře.



„Je třeba zvážit tragédii: kolik životů mohlo být zachráněno, kdyby byly licence na vývoz zbraní zastaveny už tehdy, a ne až v září, a jaký by byl potenciální efekt na to, jak by reagovaly ostatní země při zastavení britského zbrojního vývozu.“



Zdroj dodal: „Analýza zaslaná ministerstvu zahraničí jasně konstatovala, že porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele jako okupační mocnosti je natolik zjevné, že hrozí nebezpečí spoluviny Spojeného království, pokud nebudou zbrojní licence zrušeny.“



Člen předchozí vlády uvedl, že její právní poradenství bylo v některých ohledech podobné tomu, které zveřejnili labouristé ohledně zacházení se zadrženými osobami a humanitární pomoci, ale trval na tom, že právní poradenství bylo opakované a měnilo se, a dodal, že nikdy výslovně neříkalo, že ministři musí pozastavit prodej zbraní, aby se vyhnuli porušování mezinárodního humanitárního práva.



Vyšetřování toho, jak je možné, že britské vládě trvalo 10 měsíců, než dospěla k závěru, že existuje riziko závažného porušení mezinárodního humanitárního práva, přišlo v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanjahu ostře rétoricky napadl labouristy za to, že Izrael zklamali.



Izraelské zdroje připouštějí, že vztahy se Spojeným královstvím jsou stále napjatější, ale v současné době nepředpokládají, že by Netanjahu podnikl praktické odvetné kroky vůči Spojenému království.



Všechny britské komponenty pro program stíhaček F-35 by byly ze zákazu téměř zcela vyloučeny, což propalestinské skupiny považují za významný nedostatek. Spojené království doufá, že vynětím britských komponentů pro letouny F-35 z embarga minimalizuje hněv ve Washingtonu.



Na Blízkém východě jordánský ministr zahraničí Ayman Safadi britské rozhodnutí pochválil, ale vyzval k širšímu bojkotu. Britský premiér Keir Starmer rovněž telefonicky jednal s Mohammedem bin Zayedem al-Nahyanem, vlivným prezidentem Spojených arabských emirátů. Po podpisu Abrahámských dohod v roce 2020 se SAE staly neoficiální brzdou anexe Západního břehu Jordánu Izraelem a mají zásadní význam pro vytvoření případné palestinské správy v Gaze po nástupu Hamásu.



Zdroj z britského ministerstva zahraničí uvedl, že z interního řešení této otázky je třeba vyvodit širší poučení. Zdroj uvedl: „Případ Izrael poukazuje na zásadní poučení pro zbrojní společnosti a země, které udělují vývozní licence v rámci propracovaných obchodních dohod. Skutečnost je taková, že žádná z těchto licencí není udělována izolovaně od jiných obchodních a politických zájmů a je provázána s jinými formami výměny obchodních technologií a bezpečnostního kapitálu.



Společnosti nesou také odpovědnost za dodržování mezinárodního humanitárního a trestního práva, stejně jako vlády.



„Vnitřně se zdá, že ministerstvo zahraničních věcí není příliš soudržné, dochází ke sporům mezi humanitárními, právními a politickými týmy a také se sekcemi ministerstva obrany.“



Kritika zazněla v době, kdy soudce britského Nejvyššího soudu v úterý odročil o více než měsíc jednání v dlouhotrvajícím případu, v němž se tvrdí, že ministerstvo zahraničí jednalo iracionálně, když odmítlo zakázat prodej zbraní, aby dal žalobcům čas na opětovné sestavení žaloby ve světle pondělního pozastavení 30 z 350 existujících zbrojních licencí. První celodenní slyšení je stanoveno na 18. listopadu.





Účastníci kampaně z organizací Al-Haq a Global Legal Action Network uvedli, že Spojené království jednalo protiprávně, když ze zákazu prodeje vyloučilo téměř všechny britské součásti stíhacích letounů F-35, které vyrábějí USA. Případ se pravděpodobně zaměří také na to, že Spojené království nedospělo k posouzení zákonnosti leteckých úderů, útoků odstřelovačů a řízených demolic v Gaze, jakož i na vyloučení důkazů o porušování humanitárního práva na Západním břehu Jordánu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0