Gaza je pro humanitární pracovníky peklo - a je to dvojnásob těžké, pokud jste žena

4. 9. 2024

Před měsícem byl můj dům zcela zničen. Tento dům byl mým životním snem a je pryč

Gaza je nyní nejsmrtelnějším místem na světě pro humanitární pracovníky, kteří poskytují naléhavou péči 1,9 milionu vnitřně vysídlených Palestinců. Mnozí z nich sami přišli o své blízké, ale navzdory riziku nadále podporují ostatní, píše Buthaina Subehová, ředitelka sdružení Wefaq pro ženy a péči o děti.



Nebudu před vámi skrývat, že trpím úzkostí. Stejně jako většina humanitárních pracovníků nemohu spát. V důsledku strachu nemohu mít zdravý, nepřerušovaný spánek. Strach nás pronásleduje na každém kroku. Jsem jedním ze zakladatelů sdružení Wefaq. Od roku 2010 je naší nejdůležitější prací poskytování ochrany, ekonomické, právní a psychologické podpory ženám, které se staly oběťmi násilí, a ohroženým dětem. Nebudu před vámi skrývat, že trpím úzkostí. Stejně jako většina humanitárních pracovníků nemohu spát. V důsledku strachu nemohu mít zdravý, nepřerušovaný spánek. Strach nás pronásleduje na každém kroku. Jsem jedním ze zakladatelů sdružení Wefaq. Od roku 2010 je naší nejdůležitější prací poskytování ochrany, ekonomické, právní a psychologické podpory ženám, které se staly oběťmi násilí, a ohroženým dětem.

Když začala válka v Gaze, pokračovala jsem v práci díky svému přesvědčení o právech žen jako lidských právech. To je to, co mě inspirovalo na prvním místě, a to je důvod, proč pokračuji. Čelíme velkým výzvám, zejména pro nás ženy, když jdeme poskytovat humanitární pomoc. Žijeme ve stavu napětí. Když odcházíme z domu, svěřujeme svůj domov a své děti Bohu: jen Bůh ví, zda se k nim vrátíme.



Naše práce nás vystavuje velkému násilí a pocitu nedůvěry. Představte si, že jdete pomáhat lidem, ale myslíte si, že se nevrátíte k svým dětem a k svým milovaným. Je to děsivý pocit, který vás nutí žít v rozporu: mezi ochranou sebe a své rodiny a vaší humanitární povinností, která vám ukládá jít a pomáhat.



Co se týče osobní roviny, jsem obyvatelkou Rafáhu a v našem domě jsme hostili 30 až 35 lidí, kteří přišli o domov, a každý z nich byl v jiném psychickém stavu. Náš dům byl také centrem sdružení, protože nemůžeme chodit do kanceláře, takže administrativní práce se vykonávala z mého domu, a to vedlo ke smíšeným pocitům ohledně povinnosti a odpovědnosti - a také k panice, zejména proto, že okupace se zaměuje na ty, kteří poskytují humanitární služby.



Každou chvíli jsem očekávala, že dům vybombardují. Po šestém měsíci mě přemohl strach o mé děti kvůli tomu, kolik toho vidíme venku a v televizi. To mě donutilo odejít, odjet s dcerou do Egypta a zajistit místo, kam by zbytek rodiny mohl následovat. Invaze do Rafáhu však proběhla ještě předtím, než moji malí synové mohli přijít z Gazy do Egypta. Jsem už pátý měsíc bez nich a cítím se nevyrovnaná, protože polovina mého já je v Egyptě a druhá polovina v Gaze, zejména po invazi do Rafáhu..



Moje děti a manžel byli nuceni odejít do oblasti Mawasi v Chán Júnisu a žít ve stanech. To je velmi děsivé. Před měsícem byl můj dům zcela zničen. Tento dům byl mým životním snem a je pryč. Máme dlužné splátky z ceny domu a dluhy budu splácet ještě dalších pět let. Je těžké mít pocit, že jste přišli o všechno. Takový pocit má každý člověk v Gaze, který přišel o dům, o svůj sen, o své blízké.



Někdy, když jsem pracovala pro lidi v Gaze, byly domy a auta bombardovány, 300 metrů ode mě. Dobrovolníci z organizace Wefaq mi vyprávěli o sexuálním zneužívání a napadání žen, které byly vysídleny ze severu do Rafáhu. Když jsme viděli mladé muže pohřbívané zaživa na hřbitovech v Chán Júnisu; báli jsme se, že naše děti čeká totéž.



Tvrdit, že ženy z Gazy jsou nezlomné, a vysílat do světa obraz, že jsme legenda a že jsme schopnější nezlomnosti, by nebyla pravda. Jsme nezlomné jen před svými rodinami a dětmi, aby se nezhroutily, ale vnitřně jsme ničeny. Ženy v Gaze jsou fyzicky vyčerpané, psychicky zlomené.



Žena cítí, že je zodpovědná za své děti a bratry, a nese tak největší tíhu pocitů a psychického tlaku. Snaží se, aby se ostatní cítili bezpečně. Ženy v Gaze, jakkoli jsme nezlomné, jsou zmatené, unavené; potřeba žen vyhledat psychologickou podporu se v posledních dvou měsících zvýšila, protože ženy už nemohou tlak unést.



V této válce ženy ztratily své soukromí, důstojnost a lidskost. Některé z nich byly vystaveny sexuálním útokům a sexuálnímu obtěžování, některé z nich byly vystaveny obscénnímu zneužívání, některé z nich ztratily své manžely, syny, bratry. Některé z nich přišly o všechno. Přišly o celou rodinu i o zdroje obživy a staly se zcela závislými na druhých.





V Gaze slyšíme o vyjednávání, ale máme jen malou naději, že dojde k příměří. Jsme chyceni mezi čelistmi Hamásu a okupace. Obě strany jen prosazují své zájmy a lidé jsou to poslední, na co myslí. Nemáme žádné řešení kromě Božího zázraku. Co se týče mezinárodních a regionálních řešení k zastavení války, jsou k ničemu. Kdyby existovaly upřímné úmysly válku ukončit, přestala by už po prvním měsíci, ale vypadá to jako spiknutí proti nám v Gaze a proti našemu palestinskému lidu.





Chceme žít normální život mezi svými dětmi v bezpečí a plánovat budoucnost. Jako ženy v Gaze jsme psychicky zcela zničeny. Nemáme žádné sny, žádné naděje. Přejeme si pouze zůstat naživu: my a naše děti.





Ženám na celém světě vzkazuji: vytvářejte spojenectví a hlasitě pozvedněte svůj hlas, aby se zastavila válka a respektovala lidská důstojnost.







