Zapomenutá epidemie: jak se vyvíjí epidemie ptačí chřipky, která má na svědomí více než 280 milionů mrtvých ptáků? A jsou ohroženi lidi?

5. 9. 2024

Nové údaje odhalují, že se virus rozšířil na ohrožené druhy v Antarktidě - přesto je riziko H5N1 pro biologickou rozmanitost, zemědělství a lidské zdraví málo prozkoumané



Od října 2021 uhynulo nejméně 280 milionů ptáků, vysoce infekční kmen ptačí chřipky H5N1 zdevastoval drůbež a způsobil největší náhlý pokles světové populace volně žijících ptáků za poslední desetiletí. Mezi miliony usmrcených volně žijících ptáků jsou i desítky tisíc ohrožených a endemických druhů - a uhynuly i desetitisíce savců.

Právě byly v časopise Nature Communications zveřejněny nové údaje, které dokládají rozšíření této choroby na nejjižnější cíp planety - do oblasti Antarktidy - kde způsobila výrazný úhyn tuleňů sloních a kožešinových. Tato epidemie zasáhla všechny kontinenty kromě Oceánie, a přesto se o dopadu na globální biologickou rozmanitost a zemědělské systémy - nebo o potenciálních rizicích pro lidské zdraví - příliš nepíše.



„Nejsem si jistý, zda si veřejnost uvědomuje význam ptačí chřipky,“ řekl hlavní autor studie profesor Ashley Banyard, virolog z laboratoře britské Agentury pro zdraví zvířat a rostlin (APHA) ve Weybridge v hrabství Surrey. „Nebylo to na prvních stránkách novin.“



Odborníci se předhánějí v tom, aby se o nemoci dozvěděli více a pochopili, kam se může ubírat dál. „Nemůžeme usnout na vavřínech... musíme se ujistit, že neustále monitorujeme a sledujeme hrozbu virů ptačí chřipky,“ řekl Banyard. „Je téměř nemožné předpovědět, co kde propukne.“





Dr. Connor Bamford, docent virologie z Queen's University Belfast, uvedl, že by mohlo dojít k dalším překvapením. „Jedním z hlavních otevřených prostorů pro virus zůstává lidská populace.“





„Historie kmene [ptačí chřipky] 2.3.4.4b sahá do doby předtím, než jsme zaznamenali tyto masové úhyny volně žijících ptáků,“ řekl Bamford. „Ale zdá se, že se něco stalo v roce 2021.“ Tehdy se tento kmen stal celosvětově dominantním virem ptačí chřipky, který je nyní vysoce patogenní a vysoce nakažlivý.





Ptačí chřipka způsobila nejvýznamnější a nejnápadnější úbytek ptáků za poslední desetiletí, přičemž některým dlouhověkým druhům mořských ptáků bude pravděpodobně trvat několik let, než se zotaví.





Podle údajů Světového informačního systému o zdraví zvířat vedla od října 2021 k úhynu a hromadnému vybíjení více než 280 milionů kusů drůbeže. Celkový počet uhynulých volně žijících ptáků není k dispozici, i když se odhaduje na miliony.

Ničivá byla zejména u druhů ptáků s malým geografickým rozšířením. První velké ohnisko nákazy v zimě 2021 bylo mezi husami pálenými v Solway Firth, kde uhynulo nejméně 13 000 ptáků: třetina celosvětové populace tohoto druhu. V březnu 2022 uhynulo v Řecku více než 2 200 pelikánů kadeřavých, což představuje 40 % populace v jihovýchodní Evropě. Podle studie zveřejněné v únoru přišla Velká Británie, která je domovem většiny hnízdících párů buřňáků velkých, od úderu ptačí chřipky o tři čtvrtiny párů na sledovaných lokalitách. V celé Evropě uhynulo v hnízdní sezóně 2022 více než 20 000 rybáků písečných - tedy 17 % populace v severozápadní Evropě - v důsledku epidemie, která zahubila téměř všechna mláďata v koloniích. Celkem zahynulo 320 druhů ptáků a desítky druhů savců.





V Bangladéši a Kambodži se vyskytují endemické kmeny. Japonsko zaznamenalo v poslední době případy u vran velkozobých, Jižní Korea u labutí velkozobých. Studie ze západní a jižní Afriky potvrzují tamní případy: od ledna 2022 Burkina Faso zaznamenala 133 ohnisek, včetně tří u volně žijících ptáků. Na začátku roku 2023 byly v Senegalu, Gambii a Guineji-Bissau zaznamenány tisíce úhynů mořských ptáků, včetně rybáků kaspických, rybáků královských a racků šedých.





Případy onemocnění hlásí i drůbežářské provozy v blízkosti farem, což naznačuje, že se virus může přenést zpět na ptáky. Kočky ve stájích a myši byly rovněž pozitivně testovány na H5N1, takže by mohly virus šířit z farem do širšího okolí.





Také hlavní vědecký pracovník zdravotnické agentury OSN uvedl, že riziko šíření ptačí chřipky na člověka je „obrovským problémem“. Zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by se virus H5N1 šířil mezi lidmi. Ale ve stovkách případů, kdy se lidé v posledních 20 letech nakazili při kontaktu se zvířaty, je úmrtnost vyšší než 50 %.





„Předpovídání budoucnosti vysoce patogenního viru ptačí chřipky je podle Bamforda jednou z největších výzev, kterým tento obor čelí.“ „Je možné, že letošní sezóna by mohla být méně zasažena v důsledku vytvoření imunity u volně žijících ptáků, kteří byli infikováni a přežili v předchozích sezónách. Nicméně i nadále sporadicky zjišťujeme virus u evropských ptáků, takže bychom měli očekávat další ohniska.“







Zdroj v angličtině ZDE

Varianta ptačí chřipky, která způsobila tato úmrtí, je stará více než čtvrt století. Vysoce patogenní virus H5N1 byl poprvé zaznamenán v Číně v roce 1996, kdy byl nalezen na husí farmě. Původ všech vysoce patogenních ptačích chřipek - těch, které způsobují závažná onemocnění a úmrtí - byl vystopován na drůbežích farmách.Ornitolog Peter Stronach byl jedním z prvních lidí ve Velké Británii, kteří byli svědky rozvíjející se katastrofy v populaci hnízdících ptáků. Dne 11. května 2022 se procházel po pláži v Littleferry ve Skotsku, kam chodíval často, aby pozoroval ptáky létající nad hlavou. Toho dne to však bylo jiné: „Podél linie přílivu byly roztroušeny jen mrtvoly ptáků,“ řekl.Celkem Stronach napočítal 72 mrtvých ptáků, včetně puštíků, perutýnů a chaluh velkých. Virus usmrtil ptáky 17 různých druhů, což bylo poprvé, kdy bylo několik druhů usmrceno v letním období (spíše než přezimující druhy). „To je opravdu neobvyklé. Signalizovalo to, že něco není v pořádku,“ řekl.Jak sezóna pokračovala, „vše se stupňovalo“, řekl Stronach. Rybáři hlásili mrtvoly ptáků daleko na moři. „Primitivní matematikou jsme zjistili, že jde o obrovské množství ptáků a nikdo to nemonitoruje.“V následujících měsících měly uhynout desítky tisíc mořských ptáků. Virus přežil léto v Evropě a rychle se rozšířil po celém světě, podél ptačích migračních tras.Jeden pták může nakazit až 100 ptáků, přičemž virus je přítomen ve výkalech, hlenu, krvi a slinách. Podle odborníků stačí čajová lžička trusu k usmrcení celého domu s kuřaty nebo krůtami, přičemž úmrtnost dosahuje až 100 %.Jedinými místy, kde se dosud nevyskytla ohniska nákazy u volně žijících ptáků, jsou Austrálie a Nový Zéland. V listopadu 2021 byl v kanadském Newfoundlandu zaznamenán první případ v Severní Americe, který pravděpodobně přenesl pták migrující ze severozápadní Evropy po východoatlantické migrační trase. Do poloviny roku 2022 bylo zaznamenáno více než 230 ohnisek u volně žijících zvířat a rozšířila se po celé Kanadě a USA.V říjnu 2022 dorazila epidemie do Jižní Ameriky. Údaje naznačují, že došlo ke třem samostatným introdukcím. Během necelých šesti měsíců se rozšířil přes celý kontinent (6 000 km) a v dubnu 2023 dorazil do Ohňové země. Celkem v Jižní Americe uhynulo více než 500 000 volně žijících ptáků.V říjnu 2023 dorazila ptačí chřipka na subantarktický ostrov Jižní Georgie. Celkem zahubila v antarktické oblasti (většina z nich na Jižní Georgii) asi 10 druhů zvířat, včetně tuleňů kožešinových, tuleňů sloních a tučňáků gentoo.Vědci varovali před rozsáhlými geografickými „černými skříňkami“, u nichž není známo, zda se ptačí chřipka vyskytuje ve volně žijících populacích, zejména v některých částech Afriky a Asie.„Je dost nejasné, co se stalo v Asii a Africe. Když se podíváte, tak tam je, ale není dobře sledována,“ řekl Bamford.V Jižní Americe způsobila ptačí chřipka masové úhyny savců. V Chile a Peru uhynulo více než 20 000 jihoamerických lachtanů, což představuje 9 % regionální populace. V Argentině uhynulo odhadem 17 000 mláďat tuleňů jižních, což odpovídá 96 % všech mláďat narozených v zemi v roce 2023. To představuje ztrátu téměř celé generace tuleňů, kterým trvá nejméně tři roky, než dosáhnou dospělosti.V březnu letošního roku se mezi dobytkem v USA začala šířit ptačí chřipka. Je to poprvé, kdy byl virus ptačí chřipky zjištěn u krav, přičemž postiženo bylo více než 100 stád a pravděpodobně další stáda nebyla dosud hlášena.Podle nedávné zprávy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by se s vývojem viru mohla zvýšit jeho hrozba pro lidi. V USA bylo zaznamenáno devět případů onemocnění virem H5N1 u lidí (i když příznaky byly relativně mírné) a úředníci uvedli, že očekávají další případy. „Čím více je infekcí mezi kravami, tím větší je riziko, že se infekce objeví i mezi lidmi,“ uvedl Dr. Nirav Shah, hlavní zástupce ředitele CDC.V říjnu 2023 dorazila ptačí chřipka do oblasti Antarktidy. Výzkumníci na místě napočítali stovky mrtvých těl tuleňů v Jižní Georgii. Jedná se však o velkou oblast, kde je jen málo očí v terénu.„Může se stát, že počet, který zjistíme, je jen zlomkem počtu skutečně uhynulých,“ řekl Norman Ratcliffe, ekolog ptáků z British Antarctic Survey (BAS), který se na Jižní Georgii zabývá tučňáky a mořskými ptáky.Přestože došlo k úhynu tučňáků gentoo a tučňáků královských, ztráty mezi tučňáky byly relativně malé. „Je důvod k optimismu. Není to tak zlé, jak jsme si mysleli, když jsme viděli první případy,“ řekl Ratcliffe.Obecně platí, že viry se vyvíjejí tak, aby nezabíjely své hostitele - postupem času mají tendenci se stávat méně nebezpečnými a více přenosnými. Virus také procestoval celý svět, takže má jen málo nových území, která by mohl pokrýt - s výjimkou Oceánie.