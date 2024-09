Čeká Západní břeh podobný osud jako Pásmo Gazy?

5. 9. 2024 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Foto: Daniel Veselý

Dohoda, jež by měla ukončit izraelské genocidní řádění v Gaze, je prakticky nedosažitelná, neboť ji izraelský premiér Netanjahu a jeho ultrapravicová klaka systematicky sabotuje. To není nic nového pod sluncem. Nutno ale zdůraznit, že Tel Avivu v tomto hanebném úsilí mohutně asistuje Bidenova vláda, která se navenek tváří, že do úmoru pracuje na mírové dohodě, třebaže fakta hovoří o pravém opaku. Srpen byl na izraelské vojenské letecké základně Nevatim prozatím nejrušnějším měsícem, kdy zde přistávalo jedno americké letadlo se zbraněmi a municí za druhým. Dalším hmatatelným důkazem o izraelské nevoli uzavřít smlouvu o klidu zbraní v Gaze je zahájení nejrozsáhlejší ofenzivy izraelské armády (IDF) na Západním břehu za posledních 20 let.

Jestliže primárním cílem Tel Avivu není osvobození zbývajících rukojmích z rukou Hamásu, ale vytvoření nehostinných podmínek v Gaze, neslučitelných s normálním životem, o totéž se patrně pokouší - byť prozatím v menším měřítku - i na Západním břehu. Násilnosti IDF jdoucí ruku v ruce s terorem ilegálních osadníků na Západním břehu nabraly na intenzitě už loni na podzim, což znevěrohodňuje tvrzení izraelského kabinetu, že jeho hlavním strategickým záměrem je vymýcení Hamásu v Gaze.

Ještě před započetím rozsáhlého vpádu izraelské armády na Západní břeh, k němuž došlo 28. srpna, tam přišlo o život rukou IDF a osadníků více než 600 Palestinců. Izraelská armáda zde s osadníky v zádech ve velkém demolovala obydlí a vyháněla civilisty z jejich domovů; vytvářela nové checkpointy, drakonicky omezovala pohyb osob, blokovala přístup k palestinským vesnicím a zatýkala tisíce lidí. Když izraelská vláda v březnu 2024 oznámila zábor 800 hektarů palestinské půdy na Západním břehu Jordánu, izraelská organizace Peace Now uvedla, že se jedná o největší konfiskaci půdy od uzavření dohod z Osla v roce 1993.

Kdyby tyto zločiny prováděla jakákoliv jiná země nemající nad sebou ochrannou ruku globálního hegemona, neminulo by ji mezinárodní opovržení a uvalení drakonických sankcí. Je však zapotřebí zdůraznit, že řádění IDF a fanatických osadníků na Západním břehu povážlivě bledne v porovnání s otevřenou genocidou v Gaze, kde podle mých propočtů vycházejících z červnových konzervativních odhadů zveřejněných v prestižním časopise Lancet mohlo v důsledku bombardování, ostřelování, hladovění a nemocí zemřít čtvrt milionu lidí. To vše s neopominutelnou podporou USA a jejich vazalů včetně České republiky, pro něž je ultimátním zlem Putinovo Rusko, přestože Izrael vraždí palestinské civilisty s nepoměrně větší umanutostí než ruská armáda ukrajinské civily.

Jak už bylo řečeno, Tel Aviv minulý týden zahájil rozsáhlý vojenský útok na okupovaném Západním břehu Jordánu s eufemistickým názvem "Operace letní tábory" . IDF zde nasadila stovky vojáků, obrněná vozidla, buldozery, bezpilotní letouny a stíhačky, aby se pokusila zničit ozbrojený odpor v Džanínu, Tulkaremu a Tubasu. Co se ozbrojeného odporu na Západním břehu týče, jedná se o logické vyústění dekády trvající represe tamních Palestinců, ilegální konfiskace palestinské půdy a dalších zločinů, jež se dlouhá desetiletí odehrávají mimo radar západních médií.

Izraelský ministr zahraničí Israel Katz v souvislosti s vojenským zásahem na Západním břehu prohlásil, že Tel Aviv se musí vypořádat s hrozbou na Západním břehu obdobně jako v Gaze, včetně “dočasné evakuace palestinských obyvatel”. Toto temné varování by se dalo vyložit jako předehra k ještě masivnějším úderům IDF i jako pobídka k etnickému čištění. A není vůbec vyloučeno - vzhledem k neochvějné americké podpoře génocidaires v Tel Avivu - že Západní břeh čeká podobný osud jako Gazu, jak naznačila zvláštní zmocněnkyně OSN pro okupovaná palestinská teritoria Francesca Albanese. “Hrozí, že izraelské genocidní násilí pronikne z Gazy na celé palestinské území,” varovala v pondělí Albanese.

Jak se zdá, izraelská armáda už nyní kopíruje svou destruktivní strategii pro Gazu v palestinském Džanínu, kde podle tamních úřadů IDF zničila 70 procent infrastruktury a občanům z 80 procent přerušila dodávky vody. Nicméně rozsáhlá destrukce Džanínu doprovázená vyřazováním nemocnic z provozu, blokováním sanitek a střelbou sniperů je podle slov izraelského bezpečnostního aparátu pouhým začátkem, jelikož izraelská armáda nyní považuje okupovaný Západní břeh za druhou nejdůležitější frontu hned po Gaze, o čemž informoval web Israel Hayom.

Nejnovější izraelský vojenský vpád na Západní břeh by měl s konečnou platností rozmetat četné pochybnosti o deklarovaných cílech Netanjahuovy vlády, jíž nikdy neležel na srdci osud izraelských rukojmích. Jejím pravým záměrem je zbavit se Palestinců jak v Gaze, tak na Západním břehu jednou provždy, a to jakýmikoliv prostředky. Změna tohoto fatálního kursu jen stěží přijde ze samotného Izraele; klíč ke klidu zbraní v rukou třímá Bílý dům, který by měl okamžitě přerušit veškeré dodávky zbraní Tel Avivu a uvalit na něj masivní sankce. To je však jen zbožné přání.

