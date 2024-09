Izraelci zastřelili na Západním břehu Američanku

6. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Secunder Kermani, Channel 4 News: Před několika týdny jsme byli v Beitě, kde jsme natáčeli každotýdenní protest. Krátce poté, co jsme oblast opustili, byl izraelskými silami postřelen a zraněn do nohy americký aktivista. Nyní - podle dnešních zpráv byla salší americká aktivistka zastřelena.

Palestinská média informují, že izraelské jednotky zastřelily zahraniční aktivistku s americkým občanstvím během protestu ve městě Beita na Západním břehu Jordánu nedaleko Nábulusu. Podle těchto zpráv se jedná o 26letou Aysenur Ezgi Eygi, Američanku původem z Turecka. IDF se k incidentu zatím nevyjádřily.



We were in Beita, filming at the weekly protest, a few weeks ago



Shortly after we left the area an American activist was shot and injured in the leg by Israeli forces



Now - reports today another American activist has been shot and this time killed https://t.co/jYc7fpvlFo