„Návrat v čase": školy v Evropě zakazují mobilní telefony

10. 9. 2024

Calvijn College byla jednou z prvních škol v Nizozemsku, která zakázala mobilní telefony. O čtyři roky později je její kultura radikálně změněná a vynikající



Když před šesti lety začali úředníci nizozemské Calvijn College zvažovat, zda ve škole zakázat telefony, někteří studenti byli z tohoto nápadu zděšeni.



„Ptali se nás, zda si myslíme, že žijeme v 19. století,“ řekl Jan Bakker, předseda koleje, jejíž žáci jsou ve věku od 12 do 18 let.



Když před šesti lety začali úředníci nizozemské Calvijn College zvažovat, zda ve škole zakázat telefony, někteří studenti byli z tohoto nápadu zděšeni.

„Ptali se nás, zda si myslíme, že žijeme v 19. století," řekl Jan Bakker, předseda koleje, jejíž žáci jsou ve věku od 12 do 18 let.

Zatímco většina tuto myšlenku podpořila, asi 20 % dotázaných rodičů, učitelů a studentů bylo rozhodně proti. Někteří z nich byli rodiče, kteří se obávali, že nebudou moci své děti během dne zastihnout, zatímco hrstka učitelů tvrdila, že by bylo lepší nové technologie přijmout, než se jim vyhýbat.





Přesto si vedení školy prosadilo svou. „Když jste procházeli chodbami a školním dvorem, viděli jste, že všechny děti jsou na svých chytrých telefonech. Chyběly rozhovory, stoly na stolní tenis byly prázdné,“ řekl Bakker.







Dnes je to naopak, dodal. „Působí to jako příjemné potvrzení toho, že problémy, kterými jsme si prošli, nebyly zbytečné.“







„V podstatě jsme ztráceli společenskou kulturu.“Čtyři roky poté, co se Calvijn College stala jednou z prvních škol v Nizozemsku, která se obešla bez chytrých telefonů, už není výjimkou. S tím, jak se studenti vracejí do tříd po celé kontinentální Evropě, bude stále více z nich nuceno vzdát se svých mobilních telefonů; ve Francii testuje zákaz 200 středních škol, zatímco francouzsky mluvící základní školy ve Valonsku a Bruselu v Belgii pokročily s vlastními zákazy. V Maďarsku nová vyhláška nařizuje školám, aby na začátku dne shromažďovaly telefony a chytrá zařízení žáků.Itálie a Řecko přijaly mírnější přístupy a umožnily žákům nosit telefony přes den s sebou, ale zakázaly jejich používání ve třídách.Pro pracovníky Calvijn College je tato rozsáhlá vlna změn vzrušující. Od chvíle, kdy začali vyžadovat, aby studenti nechávali telefony doma nebo je na celý den zamykali, vedení školy sledovalo, jak se kultura školy proměňuje.„V podstatě to, co jsme ztratili, jsme získali zpět,“ řekl Bakker. „Studenti si spolu hrají a mluví spolu.A je mnohem méně vyrušování při vyučování.“Začaly se ozývat další školy po celé zemi, které zajímal dopad zákazu. V lednu 2024 vstoupila do debaty nizozemská vláda, která vyzvala školy, aby zakázaly mobilní telefony, tablety a chytré hodinky ve většině tříd středních škol v celé zemi, Nedávno bylo doporučení rozšířeno i na základní školy.Koncem loňského roku, kdy se střední školy v celém Nizozemsku připravovaly na dodržování těchto doporučení, využili výzkumníci z Radboudovy univerzity příležitosti a pořídili snímek změny před a po.Na dvou školách, které bezprostředně plánovaly zrušení mobilních telefonů v prostorách školy, provedli průzkum mezi stovkami studentů a rodičů a desítkami učitelů a tři měsíce po zavedení zákazu školy znovu navštívili.Přibližně 20 % studentů uvedlo, že byli po zákazu chytrých telefonů méně rozptylováni, uvedl Loes Pouwels, jeden z výzkumníků, zatímco učitelé popsali, že studenti byli v hodinách pozornější a soustředěnější na práci. „Takže si myslím, že z hlediska kognitivních funkcí to bylo celkově pozitivní.“Mnoho studentů také uvádělo, že se zvýšil počet sociálních interakcí v reálném životě a že se zlepšila jejich kvalita. Zjistili také snížení kyberšikany, protože studenti byli více času offline.Tři měsíce po zákazu však ne všichni studenti tuto myšlenku přijali. Přibližně 40 % studentů uvedlo, že jim osvobození od telefonů umožnilo lépe si užít přestávky, zatímco 37 % uvedlo, že jim telefony chyběly. „Jsem nucen se stýkat s lidmi, když nemám náladu, což je často,“ řekl výzkumníkům jeden z respondentů.Na Calvijn College úředníci nepochybují o tom, že zákaz byl pozitivní. Když byl poprvé zaveden, hovořilo se o tom, že starším studentům bude časem umožněno telefony opět začlenit do školního dne.Po pozorovaných změnách od této myšlenky upustili, uvedl Bakker. „Tato diskuse je pryč. Nikdo o tom nemluví.“Místo toho ji nahradila tichá hrdost na to, že co se týče chytrých telefonů ve třídách, je škola hodně napřed. „Prošli jsme si obdobím, kdy lidé říkali, že nejsme moderní škola, že se vracíme v čase,“ řekl Bakker.