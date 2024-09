Harrisová se v plamenné debatě zaměřila na Trumpa kvůli nepravdám o potratech a imigraci

11. 9. 2024

čas čtení 6 minut



Kamala Harrisová a Donald Trump se v úterý utkali ve svárlivé prezidentské debatě, která se opakovaně zvrhla, když Trump pronášel bizarní a často nepravdivé výroky o velikosti davů, imigrační politice a přístupu k potratům.



Debata ve Filadelfii byla pravděpodobně nejvýznamnější příležitostí pro Harrisovou i Trumpa od červencového odstoupení Joea Bidena z prezidentského klání a začala dostatečně srdečně. Harrisová přešla k Trumpovu pódiu, aby mu potřásla rukou a představila se, což bylo potvrzením toho, že se oba prezidentští kandidáti před úterním večerem nikdy nesetkali tváří v tvář.



Kamala Harrisová a Donald Trump se v úterý utkali ve svárlivé prezidentské debatě, která se opakovaně zvrhla, když Trump pronášel bizarní a často nepravdivé výroky o velikosti davů, imigrační politice a přístupu k potratům.



Srdečnost však netrvala dlouho. Poté, co pronesl několik šablonovitých útočných vět o vysoké inflaci zaznamenané na začátku Bidenova prezidentství, přešel Trump k zesměšňování Harrisové jako „marxistky“ a k šíření nepodložených tvrzení, že demokraté chtějí „popravit dítě“ tím, že povolí potraty v devátém měsíci těhotenství.



Toto nepravdivé tvrzení opravila jak Harrisová, tak moderátorka ABC News Linsey Davisová, která se připojila ke svému moderátorskému kolegovi Davidu Muirovi a v průběhu večera ověřovala fakta některých Trumpových výroků. Harrisová poté přešla k ostré výtce Trumpovy minulosti v otázce potratů a kritizovala ho za nominaci tří soudců Nejvyššího soudu, kteří v roce 2022 rozhodli o zrušení rozsudku Roe v. Wade.



„Člověk se nemusí vzdát své víry nebo hluboce zakořeněného přesvědčení, aby souhlasil s vládou, a Donald Trump by rozhodně neměl říkat ženě, co má dělat se svým tělem,“ řekla Harrisová. „A já vám slibuji, že až Kongres schválí zákon, který vrátí do platnosti ochranu rozsudku Roe v. Wade, jako prezident Spojených států ho hrdě podepíšu.“



Navzdory široké veřejné podpoře rozsudku Roe v. Wade se Trump chlubil svou rolí při jeho zrušení a tleskal „velké odvaze“ Nejvyššího soudu při vydání jeho rozhodnutí, zatímco se vyhýbal opakovaným otázkám, zda by jako prezident vetoval celonárodní zákaz potratů.



Zdálo se, že Trump klopýtá, i když mu moderátoři nabízejí otázky týkající se jeho nejsilnějších témat, jako je imigrace. Když byl Harrisová dotázána na Bidenův přístup k americko-mexické hranici, odbočila k diskusi o Trumpových předvolebních shromážděních.



„Pozvu vás na jeden z mítinků Donalda Trumpa, protože je to opravdu zajímavá věc,“ řeka Harrisová. „Uvidíte, že v průběhu svých mítinků mluví o fiktivních postavách, jako je Hannibal Lecter. Bude mluvit o tom, [jak] větrné mlýny způsobují rakovinu. A také si všimnete, že lidé začínají z jeho mítinků odcházet předčasně z vyčerpání a nudy. A řeknu vám, že jediná věc, o které ho neuslyšíte mluvit, jste vy.“



Tato odbočka se zdála být zjevným pokusem Harrisové navnadit Trumpa na hádku o návštěvnost jeho shromáždění namísto diskuse o imigrační politice - a zabrala. Trump začal Harrisovou napadat nepodloženými obviněními, že její kampaň platí lidem, aby se účastnili jejích mítinků, zatímco své vlastní akce oslavoval jako „nejúžasnější mítinky v dějinách politiky“.



Pak se Trump místo zdůrazňování svých imigračních návrhů rozhodl šířit vyvrácená tvrzení, že haitští migranti v jednom městě v Ohiu začali chytat a pojídat domácí zvířata svých sousedů.



„Jedí psy. Lidé, kteří přišli, jedí kočky,“ řekl Trump. „Jedí domácí zvířata lidí, kteří tam žijí. A to je to, co se v naší zemi děje, a je to ostuda.“



Tento výlev se okamžitě stal zdrojem posměchu na sociálních sítích, kde demokraté oslavovali Trumpa za to, že „zdvojnásobil atmosféru šíleného strýčka“, jak řekl ministr dopravy Pete Buttigieg.



I když některé momenty debaty hraničily s absurditou, jiné výměny názorů týkající se zahraniční politiky a povstání 6. ledna měly velký význam. Když byl Trump dotázán na svá nepravdivá tvrzení ohledně rozsáhlých podvodů v prezidentských volbách v roce 2020, opět odmítl uznat svou porážku, což vyvolalo ostré varování ze strany Harrisové.



„Donalda Trumpa vyhodilo 81 milionů lidí, řekněme si to jasně. A je zřejmé, že to velmi těžko zpracovává,“ řekl Harris. „Ale nemůžeme si dovolit mít prezidenta Spojených států, který se pokouší, jak to udělal v minulosti, zvrátit vůli voličů ve svobodných a spravedlivých volbách.“



Pokud jde o zahraniční politiku, Harrisová čelila obtížným otázkám ohledně války v Gaze, když vyjádřila podporu „právu Izraele na obranu“ a zároveň požadovala pro Palestince „bezpečnost, sebeurčení a důstojnost, kterou si právem zaslouží“.



Na otázku ohledně vlastního postoje k válce Trump zopakoval své bombastické tvrzení, že jeho přítomnost v Bílém domě by zabránila válkám v Gaze i na Ukrajině.



„Kdybych byl prezidentem, nikdy by to nezačalo,“ řekl Trump. „Kdybych byl prezidentem, Rusko by nikdy, nikdy nezačalo. Znám Putina velmi dobře. Nikdy by - a mimochodem, po čtyři roky to ani nehrozilo - nevstoupil na Ukrajinu.“



A přesto na přímou otázku, zda chce, aby Ukrajina vyhrála válku proti Rusku, Trump odbočil.



„Chci, aby válka skončila,“ řekl Trump. „Myslím, že je v nejlepším zájmu Spojených států, aby ta válka skončila a prostě se ukončila, ano? Vyjednat dohodu, protože musíme zastavit ničení všech těch lidských životů.“



Debata skončila slibem Harrisové, že bude „prezidentkou pro všechny Američany“, zatímco Trump na ni zaútočil jako na „nejhorší viceprezidentku v historii naší země“. Byl to typický závěr pro dva kandidáty, kteří v možná jediné prezidentské debatě nabídli výrazně odlišné vize pro národ.





Žádná další prezidentská debata zatím nebyla oficiálně naplánována, takže úterní konfrontace může představovat poslední setkání Harrisové a Trumpa před dnem voleb. Následující dny rozhodnou o tom, zda debata udělala trvalý dojem na nerozhodnuté voliče, kteří rozhodnou o tom, co se zdá být nerozhodným soubojem.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0