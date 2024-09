Izraelská armáda loni 7. října záměrně usmrtila celou řadu Izraelců, z jejichž smrti pak obvinila Hamás

10. 9. 2024

čas čtení 13 minut

Izraelské síly jsou obviněny ze zabíjení vlastních občanů podle „Hannibalovy směrnice" během chaosu 7. října, píše australská televize ABC

„Hannibal v Erezu, vyšlete Zik [útočný dron],“ přišel 7. října rozkaz.



Tato slova, o nichž v červenci informoval izraelský list Haaretz, potvrzují to, čeho se mnozí Izraelci obávali od útoků Hamásu 7. října na jihu Izraele.



Izraelské síly zabíjely své vlastní občany.



Podle izraelských úřadů bylo 7. října zabito více než 800 civilistů a přibližně 300 vojáků.



Od té doby zemřela v Gaze řada izraelských rukojmích.



Izraelci se stále vzpamatovávají z hrůzy a bolesti teroristického útoku vedeného Hamásem, který byl nejkrvavějším jediným dnem v dějinách Izraele.



Izraelská armáda se však dostává pod stále větší tlak, aby zveřejnila, kolik vlastních občanů zabili izraelští vojáci, piloti a policisté ve zmatku po útoku Hamásu na obce na jihu Izraele.



Co je Hannibalova směrnice?





'Jednalo se o masovou akci Hannibal'





Tank vydal rozkaz ke střelbě na dům.





IDF přiznává, že 7. října došlo k bezpečnostnímu selhání





Armáda se očišťuje od pochybení





„Nepochybně,“ odpověděla.







Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že směrnice byla pojmenována náhodně počítačovým programem, ale Hannibal byl slavný kartaginský generál, který se raději otrávil, než aby se nechal zajmout Římany.Doktrína, která byla sepsána v roce 1986 v reakci na únos izraelských vojáků v Libanonu, dávala izraelským silám povolení střílet na nepřátele, kteří drží izraelské bojovníky jako rukojmí - a to i s rizikem pro tato rukojmí.Její autoři tvrdili, že směrnice nedovoluje zajatce zabíjet, ale kritici tvrdí, že postupem času se v armádě rozšířil výklad, že je lepší soudruhy zabít, než umožnit jejich zajetí.„Vykládali si to tak, jako by [měli] úmyslně, záměrně zabít vojáka, aby zmařili jeho pokus o únos, a to bylo špatně,“ řekl ABC izraelský filozof Asa Kasher, který etický kodex IDF napsal.„To je právně špatné a morálně špatné a eticky špatné, je to špatné po všech stránkách.“V roce 2011 Hamás úspěšně využil jednoho izraelského rukojmího k zajištění velké výměny vězňů, kdy vyměnil jednoho izraelského vojáka, tankového střelce Gilada Šalita, za více než 1 000 vězňů, včetně současného vůdce Hamásu Jahjá Sinvara.Po 7. říjnu se objevila některá svědectví izraelských civilistů a vojenského personálu, že izraelské síly reagující na útok Hamásu zabíjely své vlastní občany.Nicméně mnoho Izraelců a příznivců Izraele odsoudilo každého, kdo naznačoval, že k tomu došlo, než další svědectví a zprávy izraelských médií potvrdily, že to byla pravda.IDF nepotvrdily ani nevyvrátily, že 7. října byla použita verze Hannibalovy směrnice, pouze uvedly, že je to jedna z mnoha vyšetřovaných věcí z tohoto dne.V reakci na otázky ABC poskytla izraelská armáda prohlášení, ve kterém uvedla: „IDF se v současné době soustředí na eliminaci hrozby ze strany teroristické organizace Hamás.“„Otázkami tohoto druhu se budeme zabývat později.“V červenci izraelské noviny Haaretz odhalily, že velitelé IDF vydali rozkaz k palbě na vojáky, kteří byli zajati Hamásem na třech různých místech, přičemž výslovně odkazovali na Hannibalovu směrnici.Jeden z bývalých izraelských důstojníků, plukovník letectva Nof Erez, řekl podcastu Haaretzu, že směrnice nebyla výslovně nařízena, ale „zřejmě ji použily“ reagující posádky letadel.V panice, operujíce bez své obvyklé velitelské struktury a neschopni koordinovat své kroky s pozemními silami, stříleli na vozidla vracející se do Gazy s vědomím, že pravděpodobně převážejí rukojmí.„Byl to masový Hannibal. Byly to tuny a tuny střel v plotě a tisíce lidí ve všech typech vozidel, někteří s rukojmími a někteří bez nich,“ řekl plukovník Erez.Piloti letectva popsali deníku Yedioth Ahronot odpálení „obrovského“ množství munice 7. října na lidi, kteří se pokoušeli překročit hranici mezi Gazou a Izraelem.„Dvacet osm stíhacích vrtulníků vystřílelo v průběhu dne všechnu munici, kterou měly na palubě, při obnovených ztečích za účelem přezbrojení. Mluvíme o stovkách minometů s třicetimilimetrovým kanónem a raket Hellfire,“ uvedl reportér Yoav Zeitoun.„Frekvence palby na tisíce teroristů byla zpočátku obrovská a teprve v určitém okamžiku začali piloti své útoky zpomalovat a pečlivě vybírat cíle.“Tankisté rovněž potvrdili, že při palbě na vozidla vracející se do Gazy, případně s Izraelci na palubě, uplatňovali vlastní výklad směrnice.„Můj instinkt mi říkal, že by na nich mohli být [vojáci z jiného tanku],“ řekl kapitán tanku Bar Zonshein izraelské televizi Channel 13.Kapitána Zonsheina se ptáme: „Takže je touto akcí možná zabijete? Jsou to vaši vojáci.“„Správně,“ odpověděl, “ale rozhodl jsem se, že je to správné rozhodnutí, že je lepší únos zastavit, že nebudou uneseni.“Investigativní novinář Ronen Bergman pro list Yedioth Ahronot napsal, že armáda uvedla v platnost Hannibalovu směrnici o půlnoci 7. října.„IDF daly všem svým bojovým jednotkám pokyn, aby se v praxi řídily 'Hannibalovou směrnicí', i když bez jasného uvedení tohoto výslovného názvu,“ uvedl.„Instrukce spočívá v zastavení 'za každou cenu' jakéhokoli pokusu teroristů Hamásu o návrat do Gazy, přičemž se používá formulace velmi podobná původní 'Hannibalově směrnici', a to navzdory opakovaným ujištěním bezpečnostního establishmentu, že tento postup byl zrušen.“Bergmanovo vyšetřování zjistilo, že 70 vozidel bylo zničeno izraelskými letadly a tanky, aby se zabránilo jejich vjezdu do Gazy, přičemž všichni uvnitř zahynuli.„V tuto chvíli není jasné, kolik unesených bylo zabito v důsledku aktivace tohoto [Hannibalova] rozkazu 7. října,“ napsal.Původní Hannibalova směrnice, která je sice důvěrná, údajně doporučuje střelbu z ručních zbraní a odstřelovačů na nepřátele držící rukojmí - a nepoužívat bomby, rakety nebo střely z tanků.V roce 2015 izraelský generální prokurátor uvedl, že výslovně zakazuje zabití rukojmího.Ve dvou případech izraelští civilisté přežili, když na ně izraelské síly střílely a zabily další rukojmí.Jedna z přeživších z kibucu Nir Oz v pohraniční obci Gazy popsala, že na ni izraelská armáda střílela, když se ji a další rukojmí snažili členové Hamásu převézt přes hranici v elektrickém voze.„[Nad námi] se objevil vrtulník IDF. V určitém okamžiku vrtulník střílel na teroristy, řidiče a ostatní. Ve voze se ozýval křik,“ řekla Neomit Dekel-Chen izraelskému zpravodajskému webu Ynet.Paní Dekel-Chenová uvedla, že jedna žena, její přítelkyně Efrat Katzová, byla zastřelena.O šest měsíců později vyšetřování izraelského letectva přiznalo, že Efrat Katzovou pravděpodobně zabil útočný vrtulník, který se na vůz zaměřil.Vyšetřování zjistilo, že rukojmí nebylo možné odlišit od teroristů.Nicméně šéf letectva generálmajor Tomer Bar uvedl, že „neshledal chybu v operaci posádky vrtulníku, která operovala v souladu s rozkazy ve složité válečné realitě“.Armáda rovněž potvrdila, že vojáci dostali rozkaz střílet na dům, přestože věděli, že uvnitř jsou drženi civilisté jako rukojmí.V kibucu Be'eri, kde zahynulo 101 izraelských civilistů, dostal tank rozkaz střílet na nejméně jeden dům po delší přestřelce s asi 40 ozbrojenci Hamásu, kteří uvnitř i venku drželi 15 rukojmích.Incident s „Pessiho domem“ se stal v Izraeli nechvalně známým a byl pojmenován podle obyvatele Pessiho Cohena, který byl zabit spolu s dalšími rukojmími, kteří zde byli drženi.Právě dva přeživší odhalili, že izraelská armáda na dům střílela.„Víme, že nejméně jeden rukojmí byl zabit jednou ze střel,“ řekl ABC příbuzný a přeživší ze 7. října Omri Šifroni.Tři z příbuzných Šifroniho byli zabiti v Pessiho domě, zatímco on sám se s manželkou a dětmi skrýval na druhé straně kibucu.„O několika dalších stále nevíme a možná se nikdy nedozvíme, co přesně je zabilo,“ řekl.Teta pana Šifroniho Ayala, její vnučka Liel a vnuk Yanai byli zabiti v Pessiho domě - domnívá se, že teroristy.Nadále je však rozčilen rozhodnutím izraelské armády použít těžkou munici na domy v Be'eri.Izraelská armáda přiznává, že nedokázala adekvátně reagovat poté, co palestinská teroristická skupina Hamás zaútočila na jihoizraelskou obec Be'eri a zabila 1200 lidí a desítky jich vzala jako rukojmí.„Myslím, že skutečnou otázkou, morální otázkou, je, zda je to správné - střílet tankové granáty na dům s rukojmími - i když jde o selektivní střelbu,“ řekl.„Myslím, že to nebylo správné rozhodnutí, nebylo to dobré rozhodnutí a nebylo to morální.„Ale také chápu, že v Be'eri byl velký chaos a byl tam velký tlak na ukončení akce.„Myslím, že neměli v úmyslu střílet a zabíjet rukojmí, ale když vystřelíte tankovou střelu na dům, musíte počítat s tím, že se to pravděpodobně stane.“Izraelský filozof Asa Kašer řekl televizi ABC, že směrnice se nevztahuje na civilní rukojmí.„To je nová situace a všechny úvahy jsou jiné,“ řekl profesor Kašer.„Zabití civilisty s cílem zmařit pokus o únos je opravdu [špatné] ... každý chápe, že je to daleko za hranicí toho, co je v demokracii dovoleno.“Profesor Kašer uvedl, že byl zděšen zprávami o tom, že vojáci 7. října použili Hannibalovu směrnici.„Jednali na základě velmi nízkých profesionálních standardů,“ řekl.„To je šílené, to není v povaze demokracie, to není v povaze IDF, to není v povaze velení.“V reakci na opakované žádosti pozůstalých po obětech z Be'eri a příbuzných tam zabitých zahájily IDF vyšetřování svých akcí v kibucu.V červenci zveřejnila své operační hodnocení, ale mnozí obyvatelé Be'eri nebyli spokojeni.Armáda očistila izraelské síly od jakéhokoli pochybení a zjistila, že tank střílel „poblíž“ domu pouze ve chvíli, kdy selhalo vyjednávání o propuštění rukojmích.„Tým zjistil, že na základě prověřených informací a podle jeho nejlepšího vědomí nebyli žádní civilisté uvnitř budovy zraněni střelbou z tanku, s výjimkou ojedinělého incidentu mimo budovu, kdy byli dva civilisté zraněni střepinami,“ uvádí se ve zprávě.„Tým určil, že většina rukojmích byla pravděpodobně zavražděna teroristy, a je nutné další vyšetřování a přezkoumání dalších zjištění.“Sharon Cohenová, snacha Pessiho Cohena, řekla izraelskému rozhlasu, že závěry vyšetřování nepřijímá.„Není to skutečně pravda [že rukojmí nebyli zraněni tankovými střelami],“ řekla 14. července izraelskému Rádiu Bet.„Z důvodu ochrany osobního soukromí nemohu zabíhat do podrobností. Jsou to detaily, o kterých nám bylo řečeno, že budou znovu vyšetřeny.„Kromě toho řeknu, že vzhledem k tomu, že incidenty v kibucu byly tak výjimečné, zvláštní a obtížné, celá záležitost s odklízením těl a pitvami a všemi těmi věcmi - v podstatě nebyla provedena.“Posudek IDF je také v rozporu se svědectvím jedné ze dvou přeživších z Pessiho domu, Yasmin Poratové, která 15. října izraelskému rozhlasu Kan řekla, že ozbrojenci Hamásu rukojmí neohrožovali a měli v úmyslu vyjednávat s policií o jejich bezpečném návratu do Gazy.Uvedla, že izraelská policejní speciální jednotka zahájila přestřelku palbou na dům a zastihla „pět nebo šest“ obyvatel kibucu venku ve „velmi, velmi silné křížové palbě“.V rozhovoru byla dotázána: „Takže naše jednotky je možná zastřelily?“ odpověděla.