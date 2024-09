Trump a americké prezidentské volby

11. 9. 2024

čas čtení 4 minuty



Olivia Troyeová, bývalá poradkyně pro vnitřní bezpečnost a boj proti terorismu tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence, v rozhovoru s novináři vyzvala voliče, aby odložili stranou případné pochybnosti o přístupu Kamaly Harrisové k válce v Gaze.



„Vystupovala ostře proti Hamásu a tomu, co se tam děje,“ řekla Troyeová. „Myslím si ale, že musíme mít soucit s lidmi, kteří tou situací procházejí. Byla také silná ve vztahu k Izraeli. Myslím, že se v této věci pohybuje správným způsobem.



Co bych řekla, je, že když to dám do kontrastu s tím, co by v této situaci udělal Donald Trump, dovolte mi připomenout, že jsem byl skutečně u toho, když Donald Trump a Stephen Miller a jeho nejbližší okolí uzákonili zákaz cestování pro muslimy.



„Když přemýšlím o tom, co se chystají udělat s Gazou, a když přemýšlím o muslimských zemích a o mezinárodním obyvatelstvu, přemýšlím o tom, jak moc si toto obyvatelstvo znechutili, a dívám se na extremismus, který přijde s administrativou Donalda Trumpa. To je to, co mě napadá.“

Troyeová varovala, že Trump by byl nebezpečný pro americká spojenectví. Řekla, že jako prezident jeho zahraničněpolitické „tahy byly vždycky jako, Proč je prostě nebombardujeme?“ „Vystupovala ostře proti Hamásu a tomu, co se tam děje,“ řekla Troyeová. „Myslím si ale, že musíme mít soucit s lidmi, kteří tou situací procházejí. Byla také silná ve vztahu k Izraeli. Myslím, že se v této věci pohybuje správným způsobem.Co bych řekla, je, že když to dám do kontrastu s tím, co by v této situaci udělal Donald Trump, dovolte mi připomenout, že jsem byl skutečně u toho, když Donald Trump a Stephen Miller a jeho nejbližší okolí uzákonili zákaz cestování pro muslimy.







„Vztahoval se k diktátorům a někdy v nich hledal sílu. Takže Donald Trump by hledal radu u Putina,“ řekla.



O tom, jak by se choval k americkým spojencům v NATO a Evropě, řekla: „Naprosto by je zradil, protože takové diskuse se v této místnosti s někým, jako je Donald Trump, skutečně vedly.“



Troyeová uvedla, že nedávná podpora bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho a jeho dcery, bývalé kongresmanky Liz Chenyové pro Harrisovou, je reprezentativní pro „obrovskou změnu“, k níž dochází mezi nezávislými a umírněnými republikány, kteří jsou ochotni odložit stranické sklony, aby zabránili Trumpovi v návratu do Bílého domu.



„O Dicku Cheneym přece nikdo nemůže tvrdit, že je Demokrat, ne?“ ptá se. Troye. „Takže když se podíváte na někoho, jako je on, a on říká: 'Ne, tohle je nepřijatelné. Tohle si nenechám líbit. Myslím, že to vypovídá o tom, kde se dnes Republikánská strana nachází a kam pod vedením Donalda Trumpa směřuje.“



Troyeová, která byla poradcem pro vnitřní bezpečnost bývalého viceprezidenta Mikea Pence, vyzval Harrisovou, aby se postavila obavám voličů z imigrace. Poznamenala však, že to byl Trump, nikoli Harrisová, kdo stál v cestě konzervativnímu návrhu zákona o hranicích.



Trump zákon zablokoval, řekla, „protože má prostě svou osobní vendetu“.



Napadla také Trumpova protikandidáta JD Vance za to, že propagoval nepodloženou fámu o haitských přistěhovalcích v Ohiu.



„Způsob, jak vyřešit imigrační systém, není mluvit o haitských imigrantech., že jedí svá domácí zvířata,“ řekla. „Chci říct, že extremismus, který tito lidé navrhují ve svém programu, protiimigrační postoj a nenávist, kterou mají jen k Americe obecně, to není způsob, jak to napravit. Musíme se spojit bipartitním způsobem.“



Anthony Scaramucci, bývalý ředitel komunikace v Trumpově Bílém domě, předpověděl, že Harrisová jeho bývalého šéfa v dnešní debatě porazí.



Scaramucci varoval, že Trump je pro Američany „jasným a přítomným nebezpečím“.



Na otázku, zda má Trump, který se za osm let zúčastnil sedmi prezidentských debat, výhodu zkušeností, republikán nesouhlasil.



„Nemám obavy z toho, že má za sebou sedm debat, protože v mnoha z nich se chová trochu absurdně. Upřímně řečeno. Čím jsem si jistý, je to, [že] se bude porovnávat a kontrastovat a že Harrisová z toho dnes v půl jedenácté večer vyjde jako jediná volba, kterou Američané potřebují, aby se stala prezidentkou.



Scaramucci také žertoval o svém krátkém působení v Bílém domě a novinářům řekl, že „vydržel v Bílém domě jeden Scaramucci, což je 11 dní“.



Zdroj v angličtině ZDE

0