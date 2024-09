Ukrajinský vpád do Kurska: Hloupost, která může umožnit ruské vítězství

11. 9. 2024

Ve svém klasickém textu "O válce" představil velký filozof války Carl von Clausewitz koncept "těžiště", píše profesor Andrew Latham.

Těžištěm války je "centrum veškeré moci a pohybu, na kterém vše závisí. To je bod, proti kterému by měla být namířena veškerá [jeho] energie," napsal Clausewitz. Političtí a vojenští lídři by neměli nerozvážně rozptýlit své vojenské síly a vyslat je na bláznivé pochůzky mimo rozhodující dějiště konfliktu.

Bohužel pro Ukrajinu se zdá, že prezident Volodymyr Zelenskyj a vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil buď nečetli "O válce", nebo na tento klíčový vhled zapomněli.

Ukrajinská operace Kursk se bohužel zvrhla v bláznovství – oslavovaný nájezd lehké kavalerie nebo středověké chevauchée, který odklonil ukrajinskou energii pryč od těžiště ve válce proti Rusku. Místo toho, aby vpád odvedl ruské síly od kritičtějších bojových front v Doněcku, rozptýlil ukrajinské síly, což umožnilo ruské armádě zaměřit se na současné těžiště tohoto konfliktu a urychlit postup směrem ke strategicky životně důležitému městu Pokrovsk.

Operace Kursk, která byla původně koncipována jako taktický manévr s cílem odlákat ruské síly od strategicky důležitějších front, se nyní jeví jako strategická chyba, která by mohla mít vážné důsledky pro širší ukrajinskou vojenskou strategii.

Ukrajinské vedení pravděpodobně doufalo, že úderem na ruské území by mohlo dosáhnout několika cílů: Odlákat ruské síly z klíčových bojišť v Doněcku; vytvoření psychologického dopadu demonstrací schopnosti Ukrajiny zaútočit na ruskou půdu; a narušení ruských zásobovacích tras.

Tyto cíle nebyly realizovány. Navzdory vpádu ruské síly výrazně nepřesměrovaly své úsilí pryč od Doněcka. Místo toho se ruský postup na Pokrovsk – město značné strategické hodnoty – jen zrychlil.

Pokrovsk je klíčovým logistickým a dopravním uzlem v Doněcké oblasti, který se nachází na křižovatce hlavních silničních a železničních sítí, které jsou životně důležité pro zásobování a posilování ukrajinských pozic na celé východní frontě. Pokud ruské síly dobudou Pokrovsk, účinně by odřízly tyto kritické zásobovací trasy a izolovaly ukrajinské jednotky bránící další klíčové oblasti v Doněcku.

Ztráta Pokrovska by mohla mít kaskádový efekt, který by vedl k širšímu kolapsu ukrajinské obrany v Doněcké oblasti. Ukrajinské jednotky v těchto oblastech jsou silně závislé na zásobovacích trasách procházejících Pokrovskem kvůli munici, posilám a logistické podpoře. Jakékoli narušení těchto zásobovacích tras by mohlo vážně ohrozit jejich schopnost udržet se proti ruskému postupu, což by potenciálně umožnilo Rusku dosáhnout dalších zisků na východní Ukrajině a změnit průběh konfliktu.

Z vojenského hlediska vpád do Kurska nepřinesl Ukrajině žádné významné zisky. Místo toho, aby to donutilo Rusko odklonit podstatné síly od hlavního úsilí v Doněcku, vedlo to k odklonění některých nejlepších ukrajinských jednotek a pokročilého vybavení pryč od strategicky nejkritičtějších frontových linií. Tento posun nejen oslabil obranné postavení Ukrajiny v Doněcké oblasti, ale také zhoršil stávající nedostatek ozbrojeného personálu, což zhoršilo problémy, kterým ukrajinské síly čelí při držení klíčových obranných pozic.

Ukrajinský vpád navíc nepřinesl žádné podstatné územní zisky. Operace byla z velké části omezena na sérii potyček a lokálních střetů, které nezměnily rovnováhu sil na zemi. Ve vleklé opotřebovávací válce s sebou takové operace nesou značná rizika. Každý voják, tank a dělo je životně důležitým aktivem a rozhodnutí vyčlenit tyto zdroje na vpád s omezenou strategickou hodnotou se může pro Ukrajinu z dlouhodobého hlediska ukázat jako nákladné.

Pro Ukrajinu představuje operace Kursk promarněnou příležitost ke konsolidaci jejích obranných pozic na východě. A pro Rusko může být vpád do Kurska považován za strategické vítězství, ne kvůli nějakému přímému vojenskému angažmá v Kursku, ale proto, že odvedl ukrajinské zdroje od kritičtějších front. Tím, že se ruské síly soustředily na Doněck, byly schopny využít své výhody, což potenciálně otevřelo nové příležitosti k využití ukrajinské zranitelnosti podél východní fronty.

Ačkoliv odvážné manévry a psychologické operace mohou mít své místo, primárním cílem obou stran zůstává kontrola nad strategicky významným územím. Proto musí Ukrajina přehodnotit strategické priority a zaměřit se na obranu klíčových pozic v Doněcké oblasti, zejména v okolí Pokrovska, kde by se mohlo rozhodnout o výsledku konfliktu. Ukrajina si nemůže dovolit nadměrně tříštit své síly na operace, které nepřinášejí hmatatelné výhody.

Válka si již vybrala těžkou daň na ukrajinských silách a rizika nadměrného rozptýlení jsou stále zjevnější. Posílením klíčových pozic a zajištěním, aby každý krok byl promyšlený a účelný, může Ukrajina lépe odolávat ruskému postupu a chránit svou územní celistvost.

Pro Rusko pokračující zaměření na strategické cíle, jako je Pokrovsk odráží širší strategii zaměřenou na konsolidaci zisků na východní Ukrajině. Obsazení klíčových logistických uzlů a dopravních sítí by významně posílilo ruskou pozici a potenciálně vydláždilo cestu pro další postup na území držené Ukrajinou, což by možná vedlo k rozhodujícímu průlomu.

Kurský gambit porušuje Clauswitzův princip udržování pozornosti na těžiště. I když to mohlo být zamýšleno jako odvážný taktický manévr, operace místo toho odklonila klíčové zdroje z důležitějších front. Ukrajina musí místo toho upřednostnit obranu strategicky nejdůležitějších pozic a s každou akcí posilovat své těžiště. Jedině tak může doufat, že odolá tlakům vleklého konfliktu a ochrání svou suverenitu a územní celistvost.

