Blinken a Lammy pojedou do Kyjeva říct Zelenskému, že může bombardovat Rusko

10. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Ministr zahraničí USA Blinken a ministr zahraničí Spojeného království David Lammy pojedou do Kyjeva, aby informovali Ukrajinu o zrušení omezení pro použití raket dlouhého doletu proti ruskému území. - Předseda Sněmovny reprezentantů pro zahraniční věci Michael McCaul v rozhovoru pro Axios.



Předseda Sněmovny reprezentantů pro zahraniční věci Michael McCaul v pátečním rozhovoru na #TribFest24 řekl: „Před dvěma dny jsem mluvil s Blinkenem, který jede se svým britským protějškem do Kyjeva, aby jim v podstatě řekl, že jim umožní [zasáhnout Rusko pomocí ATACMS]“.

🚨 BREAKING: US Secretary of State Blinken & UK Foreign Secretary David Lammy will travel to Kyiv to inform Ukraine that restrictions on use of long-range missiles against Russian territory will be lifted. — House Foreign Affairs Chairman Michael McCaul in Axios interview https://t.co/WSsSDm0uXW pic.twitter.com/CJzJ5pAKKK — Igor Sushko (@igorsushko) September 10, 2024



Děkuji vám, pane ministře. Dnes jste oznámil nové sankce. Sankcí jsme měli hodně a válka pokračuje, jak jste řekl, už třetí zimu. A to, co Ukrajinci řekli, že chtějí, a údajně britští spojenci to také soukromě řekli, je svoboda používat rakety dlouhého doletu, které jim dodáváte, k tomu, k čemu jsou určeny, to znamená k zasažení cílů hluboko v Rusku, k zasažení zdroje těch klouzavých bomb a možná i těch nových raket, o kterých říkáte, že by ty dodávky balistických raket mohly Rusům nyní umožnit. Nastal nyní ten čas, a pokud ne, proč ne? A čeho se obáváte?

Blinken: Takže si myslím, že charakteristickým znakem našeho úsilí o podporu Ukrajiny proti této agresi je od prvního dne pracovat na tom, aby měli to, co potřebují, a to v době, kdy to potřebují, aby byli co nejefektivnější v boji s ruskou agresí. A myslím, že jste opět od prvního dne viděli, že jsme se průběžně přizpůsobovali. Na základě podmínek na bojišti, na základě toho, co Rusko na daném místě a danými prostředky dělalo, a to bylo průchozí linií všeho, co jsme dělali. Říkal jsem to už mnohokrát, takže moji kolegové jsou možná unaveni z toho, jak to říkám, ale je velmi důležité, abychom při rozhodování brali v úvahu řadu kritických prvků. Nejde jen o samotný systém. Musíte se ptát: Mohou ho Ukrajinci efektivně využívat? A to někdy vyžaduje značný výcvik. Což jsme udělali. Jsou schopni jej udržovat? Opět je to něco, na čem jsme pracovali, a pak, zda je to součástí účinné strategie. To všechno jsou otázky, které si neustále klademe, ministr Austin, ministr obrany, jeho britský protějšek a další, kteří se právě sešli na straně obrany, se těmito otázkami neustále zabývají. Teď je jedním z cílů cesty, kterou společně podnikneme, vyslechnout si přímo od ukrajinského vedení, včetně premiéra Zelenského, jak přesně Ukrajinci vidí své potřeby v této chvíli, k jakým cílům směřují a co můžeme udělat, abychom tyto potřeby podpořili. Mohu vám tedy říci jen tolik. Budeme pozorně naslouchat našim ukrajinským partnerům. Oba budeme podávat zprávy panu premiérovi a prezidentu Bidenovi v následujících dnech a plně očekávám, že se tím budou zabývat, až se v pátek sejdou.











