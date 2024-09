Maďarská vláda vyhodila ukrajinské uprchlíky na ulici

12. 9. 2024

Maďarská vláda se drakonickým nařízením o vystěhování zranitelných 🇺🇦#uprchlíků, většinou žen a dětí, ze státem sponzorovaných útulků a jejich ponechání bez domova dostala na nové dno. Vláda by měla okamžitě zrušit tuto vyhlášku a @EU_Commission by měla proti Maďarsku podniknout právní kroky.





Ukrajinka romského etnika sedí na židli na ulici poté, co ztratila přístup k dotovanému ubytování v maďarské župě Komárom-Esztergom, 21. srpna 2024.



Jedná se o porušení směrnice EU o dočasné ochraně, za které by @EU_Commission měla proti Maďarsku zahájit řízení pro porušení práva.



@EU_Commission by měla rovněž poskytnout finanční prostředky těm, kteří prokazatelně poskytují bydlení osobám s dočasnou ochranou, včetně obcí, organizací občanské společnosti a UNHCR.



Většina z cca 3 000 postižených ukrajinských uprchlíků bez domova jsou Romové, kteří utekli před válkou a nyní jsou vystěhováni z maďarských obydlí, která jim léta sloužila jako základna. Děti jsou nuceny opustit své školy, kamarády, učitele a vydat se na cestu k životu na ulici. Kruté, nelidské.



Maďarsko: Ukrajinští uprchlíci přicházejí o bydlení





(Budapešť) - Maďarská vláda vydala v rozporu s právem EU drakonické nařízení, které ruší státem financované přístřeší pro uprchlíky ze západní Ukrajiny, a mnoho z nich tak zůstane bez domova, uvedla dnes organizace Human Rights Watch.



Podle Maďarského helsinského výboru, který monitoruje situaci ukrajinských uprchlíků postižených tímto dekretem, se to týká přibližně 3 000 uprchlíků z Ukrajiny, většinou žen a dětí. Maďarská vláda by měla dekret okamžitě zrušit.



„Maďarská vláda klesla tímto krutým zákonem na nové dno, kvůli němuž se tisíce lidí, kteří uprchli před válkou na Ukrajině, ocitají na ulici,“ uvedla Lydia Gallová, vedoucí výzkumná pracovnice organizace Human Rights Watch pro Evropu a Střední Asii. „Evropská komise by měla využít všechny nástroje, které má k dispozici, aby přiměla Budapešť zákon zrušit a splnit své povinnosti jako členský stát EU.“



Nová vyhláška vydaná v červnu 2024 vstoupila v platnost 21. srpna. Omezuje přístup ke státem financovanému bydlení pro ukrajinské uprchlíky, jejichž registrované bydliště se nachází v oblasti, kterou maďarské úřady považují za válkou zničenou, a fakticky považuje ostatní části Ukrajiny za bezpečné pro návrat. Vyhláška mění vyhlášku z června 2023, která již dříve omezila nárok na státem financované bydlení pro ukrajinské uprchlíky na osoby považované za „zranitelné“: těhotné ženy, děti do 18 let, osoby se zdravotním postižením a osoby starší 65 let.



V příloze k dekretu je v současné době uvedeno 13 oblastí (regionů) na Ukrajině, které maďarská vláda označila za oblasti postižené válkou, s výjimkou oblastí na západě Ukrajiny. Podle dekretu má vláda do 10. dne každého měsíce situaci přezkoumat a vydat nový seznam oblastí, na které se nařízení vztahuje.



Mezitím 4. září ruské síly zaútočily na Lvov na západní Ukrajině, přičemž zabily sedm civilistů včetně dvou dětí a 66 jich zranily, ačkoli maďarská vláda do 10. září svůj seznam neupravila.



Vyhláška porušuje směrnici EU o dočasné ochraně z roku 2001, která byla spuštěna v březnu 2022 po ruské invazi na Ukrajinu v plném rozsahu a která vyžaduje, aby členské státy EU poskytly dočasnou ochranu a pomoc všem uprchlíkům z Ukrajiny. Je rovněž v rozporu s pokyny Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (UNHCR), který při určování, zda osoba potřebuje ochranu, nerozlišuje mezi ukrajinskými regiony.



Podle Maďarského helsinského výboru, který úzce spolupracuje s postiženými skupinami, má vyhláška již zničující dopad na přibližně 3 000 ukrajinských uprchlíků, kteří nespadají do přísných kritérií, což vede k bezdomovectví a nemožnosti přístupu k sociálním službám v Maďarsku, včetně zdravotní péče a vzdělávání, které vyžadují mít v Maďarsku registrovanou adresu.



Ačkoli se vyhláška může týkat všech uprchlíků z Ukrajiny z oblastí, které maďarské úřady nepovažují za „válkou zničené“ a které se nekvalifikují jako „zranitelné“, většinu postižených tvoří etničtí Romové, a to hlavně ženy a děti, uvádí nezávislý zpravodajský web Telex.hu. Je to proto, že většina ostatních ukrajinských uprchlíků z oblastí, které jsou z nařízení vyloučeny, není odkázána na ubytování financované státem, protože buď mají maďarské dvojí občanství, nebo jsou ubytováni u příbuzných, mají jiné podpůrné sítě nebo si mohou ubytování zaplatit sami.



Vyhláška sice stanovila postup, který umožňuje lidem, jejichž ubytování bylo zrušeno, požádat o shovívavost, avšak lhůta pro podání žádostí o shovívavost byla velmi krátká, uplynula 10. července, a kritéria pro posouzení byla nejasná. Maďarský helsinský výbor uvedl, že většina osob, které podle jeho informací požádaly o shovívavost, byla zamítnuta.



V jiných případech podle Maďarského helsinského výboru obdrželi členové téže rodiny jak schválení, tak zamítnutí žádosti o shovívavost. Není jasné, zda by se postup shovívavosti vztahoval na osoby postižené odebráním podpory, pokud by v budoucnu byly z dekretu vyloučeny další oblasti Ukrajiny.



Maďarská vláda má v oblasti práv uprchlíků a migrantů neutěšené výsledky. Od roku 2015 vláda stále více potírá právo na azyl, zapojuje se do nezákonných odsunů na svých hranicích, nezákonně zadržuje lidi v pohraničních oblastech a fakticky ruší přístup k azylovému řízení. Tyto nezákonné postupy se týkají migrantů, kteří nejsou Ukrajinci, žadatelů o azyl a uprchlíků.



Podle Human Rights Watch by Evropská komise měla v souvislosti s nejnovějším porušováním uprchlického práva a práva EU ze strany Maďarska okamžitě jednat. Měla by proti Maďarsku zahájit řízení pro porušení práva EU za porušení směrnice o dočasné ochraně. Měla by také poskytnout finanční prostředky těm, kteří prokazatelně poskytují ubytování osobám s dočasnou ochranou, včetně obcí, organizací občanské společnosti a UNHCR.



„Nechat uprchlíky prchající před zničující válkou bez domova je nejen v rozporu s mezinárodními závazky Maďarska, ale také znepokojivou připomínkou trvale nelidské a kruté politiky vlády vůči lidem, kteří v Maďarsku hledají bezpečí,“ uvedl Gall. „Evropská komise by měla tlačit na Budapešť, aby splnila své povinnosti a zajistila, že všichni ukrajinští uprchlíci budou využívat výhod dočasné ochrany.“













Zdroj v angličtině ZDE

