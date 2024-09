1) Pamatuji dobře minulé povodně a jeden obrovský rozdíl doslova bije do očí: jak se nesmírně posunuly technologie v monitoringu, srážkových prognózách i vizualizaci. V té době nikdo nic nevěděl, situace byla "nadmíru výtečná" a za pár hodin bylo pár pražských čtvrtí pod vodou. V tomto nastal naprosto neskutečný pokrok, který umožňuje reagovat rychle a chytře tam, kde to přináší výsledek.

Právě tak je úplně jiný pohled než dříve na činnost vedení krajů a měst v současné situaci - to myslím vidíme všichni v přímém přenosu. Přitom v klidu a bez sebeprezentace, přes to že jistě mají dnešní politici "cukání" se někde fotit, jak se koukají na vodu - za pár dnů přece jdeme k volbám. Ale odolali, skoro všichni.

2) Současně s tím se výrazně zlepšily služby státu - jak "Integrovaného záchranného systému" (nehezká zkratka, která ale ztělesňuje to co dříve vůbec nebylo: provázanost a koordinovanost asi dvaceti složek záchranného, bezpečnostního, likvidačního atd. systému státu).

A proč to zde píšu? Abychom si uvědomili, k jakému dramatickému zlepšení fungování státu v této věci došlo za pouhých dvacet let.





Dnes je doslova módou reptat, nadávat a skandalizovat. Permanentně a do takové míry, že se v obecném povědomí zvětšuje nedůvěra ve stát (vlastně bez ohledu na to, kdo momentálně vládne: nechci "sebechvalně" vyzdvihovat současné vedení země i krajů, ač jsem jeho drobnou součástí - chci doufat, že i jiné vedení země by konalo podobně slušně jako to dnešní), ač se stát prokazatelně zlepšuje. Jasně - mohlo to být vše ještě lepší a pořád je co kritizovat (a vždycky bude), ale zlepšujeme se.