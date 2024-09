Na Trumpa prý znovu stříleli

16. 9. 2024

Přicházejí rozporuplné zprávy o tom, zda byl exprezident terčem střelby v golfovém klubu Trump National na Floridě





Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump je po střelbě v jeho blízkosti v bezpečí, uvedla jeho kampaň v nedělním prohlášení.Dodala, že žádné další podrobnosti nejsou k dispozici. Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump je po střelbě v jeho blízkosti v bezpečí, uvedla jeho kampaň v nedělním prohlášení.Dodala, že žádné další podrobnosti nejsou k dispozici.

FBI vyšetřuje „něco, co vypadá jako pokus o atentát“ na Trumpa



Agenti americké tajné služby zahájili palbu na muže ozbrojeného pistolí, který podle nich mířil na Donalda Trumpa, když hrál na svém golfovém hřišti ve West Palm Beach na Floridě, tvrdí dvě osoby obeznámené se záležitostí.



Agenti byli několik jamek před Trumpem, když si všimli zbraně, která se prodírala křovím, uvedl jeden z nich. Muž poté utekl ve vozidle, které bylo později zadrženo. Na místě činu byla nalezena puška typu AK.



Trump byl poblíž, ale podle Trumpovy kampaně byl v bezpečí. „Prezident Trump je po střelbě v jeho blízkosti v bezpečí. V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné další podrobnosti,“ uvedl ředitel Trumpovy komunikace Steven Cheung.



Úřad šerifa okresu Palm Beach měl odpoledne uspořádat tiskovou konferenci. Podle osoby obeznámené se záležitostí byli představitelé Palm Beach informováni místními orgány činnými v trestním řízení, že se domnívají, že cílem byl Trump.



FBI ve svém prohlášení uvedla: „FBI reagovala ve West Palm Beach na Floridě a vyšetřuje něco, co vypadá jako pokus o atentát na bývalého prezidenta Trumpa.“



Agentura Reuters nemohla bezprostředně zjistit, kde se Trump v době vydání prohlášení kampaně nacházel. Národní zpravodajka serveru Politico Meridith McGrawová uvedla, že dotyčné výstřely byly vypáleny v Trump National Golf Clubu ve West Palm Beach na Floridě, kde byl bývalý prezident a republikánský kandidát v listopadových volbách v neděli na golfu.



Mezitím deník New York Post s odvoláním na své zdroje dodal, že se do přestřelky zapojily dvě osoby, které si vyměnily střelbu určenou právě pro sebe. Střelci podle zdroje nemířili na Trumpa.



Televize CNN však přinesla protichůdné informace. S odvoláním na vlastní zdroje televize uvedla, že podle úředníků byly výstřely v golfovém klubu skutečně určeny Trumpovi.



Natalie Wintersová, spolumoderátorka pořadu War Room, který moderuje bývalý Trumpův stratég Steve Bannon, s odvoláním na svůj zdroj uvedla, že podezřelý byl zatčen v okrese Martin na Floridě, který leží severozápadně od West Palm Beach. Wintersová dodala, že Trump byl „kvůli ochraně umístěn do pevné místnosti“ poté, co se v doslechu ozvala střelba.



Trump byl zraněn při pokusu o atentát na politickém shromáždění v Pensylvánii 13. července. Jeden divák byl zabit, další dva byli zraněni a odstřelovači tajné služby zastřelili potenciálního atentátníka.



Mluvčí Tajné služby Anthony Guglielmi v neděli potvrdil, že agentura vyšetřuje „ochranný incident týkající se“ Trumpa, ke kterému došlo kolem 14. hodiny místního času. „Bývalý prezident je v bezpečí,“ dodal Guglielmi.





Bílý dům mezitím oznámil, že Joe Biden a Kamala Harrisová byli informováni: „Prezident a viceprezident byli informováni o bezpečnostním incidentu na golfovém hřišti Trump International, kde byl bývalý prezident Trump na golfu. S úlevou se dozvěděli, že je v bezpečí. Jejich tým je bude pravidelně informovat.“





