Prvních 14 stránek 649 stránkového seznamu osob zabitých Izraelem jsou jména dětí mladších jednoho roku

16. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze právě zveřejnilo 649stránkový dokument se jmény, věkem, pohlavím a identifikačním číslem všech Palestinců zabitých v Gaze od 7. října do 31. srpna, o kterých má informace (více než 34 tisíc ze 40 tisíc). Na prvních 14 stranách je věk uveden jako 0 (do 1 roku).

The first 14 pages of the 649-page report of Gazans killed by Israel are children under the age of 1!



THE.FIRST.14.PAGES!



This is what differentiates Gaza:

1. It's a genocide of children since their proportion is unprecedented!



2. US, UK & Germany arm & support the genocide https://t.co/qDACXWjdFq