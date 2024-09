Gaza zveřejnila totožnost 34 344 Palestinců zabitých Izraelem

18. 9. 2024

Dokument má 649 stran a zahrnuje 169 dětí narozených po útocích Hamásu 7. října

Více než 100 stran je zaplněno jmény obětí mladších 10 let a první jména dospělých se objevují až na straně 215.

Ministerstvo zdravotnictví Gazy identifikovalo 34 344 Palestinců zabitých při izraelských útocích na tomto území a zveřejnilo seznam jmen, věku, pohlaví a identifikačních čísel, který zahrnuje více než 80 % Palestinců zabitých v dosavadní válce.



Zbývajících 7 613 osob zahrnutých do seznamu mrtvých, který nyní přesahuje 41 000, jsou Palestinci, jejichž mrtvoly obdržely nemocnice a márnice, ale jejichž totožnost dosud nebyla potvrzena.



Mezi identifikovanými osobami je 169 dětí narozených po útocích Hamásu ze 7. října, které válku zahájily, a muž narozený v roce 1922, který přežil více než sto let války a otřesů.





Dokument má 649 stran a mrtví jsou v něm uvedeni převážně podle věku. Obyvatelstvo Gazy je mladé a registr zdůrazňuje vysokou daň, kterou si izraelské útoky vybírají na palestinských dětech.



Více než 100 stran je zaplněno jmény obětí mladších 10 let a první jména dospělých se objevují až na straně 215.



Izraelští představitelé zpochybňují počet mrtvých, který uvádějí úřady v Gaze, a tvrdí, že vzhledem k tomu, že Hamás kontroluje tamní vládu, nemohou zdravotníci v Gaze poskytovat spolehlivé údaje.



Lékaři a úředníci na tomto území však mají věrohodné záznamy z minulých válek. Po několika konfliktech v letech 2009 až 2021 sestavili vyšetřovatelé OSN vlastní seznamy mrtvých a zjistili, že se přesně shodují se seznamy z Gazy.



„Bohužel máme smutnou zkušenost, že každých několik let musíme koordinovat údaje o obětech s ministerstvem zdravotnictví,“ uvedl Farhan Haq, mluvčí generálního tajemníka OSN. „Jejich údaje se ukázaly být přesné.“



Palestinské úřady pravidelně aktualizují seznamy potvrzených mrtvých. Toto nejnovější zveřejnění přidává více než 2 000 jmen.



Nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky, ale většinu z 34 344 mrtvých lze identifikovat jako civilisty pouze na základě věku a pohlaví. Je mezi nimi 11 355 dětí, 2 955 osob starších 60 let a 6 297 žen. Zahynulo také mnoho civilních mužů v bojovém věku.



Izrael tvrdí, že zabil 17 000 bojovníků, aniž by poskytl důkazy. Odhad počtu zabitých civilistů v Gaze neuvádí.



Oficiální počet mrtvých, který uvádějí zdravotnické úřady, nevypovídá o palestinských ztrátách v plném rozsahu, protože nezahrnuje lidi pohřbené pod troskami zřícených budov a ty, kteří nebyli přímo zabiti bombami nebo kulkami.



Podle zdravotníků se předpokládá, že asi 10 000 lidí zabitých leteckými údery zůstává pohřbeno ve zřícených budovách, protože na jejich hledání v ocelových a betonových troskách bylo málo těžké techniky a paliva.





Hlad, nedostatek přístřeší a léků, rychlé šíření infekčních nemocí a zhroucení zdravotnického systému si vyžádaly mnoho dalších obětí. Palestinské úřady plánují spočítat mrtvé, až boje ustanou, uvedl doktor Marwan al-Hams, ředitel polních nemocnic na ministerstvu zdravotnictví.







