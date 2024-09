Hladomor je ve válkou zasaženém Súdánu "téměř všude"

20. 9. 2024

Hladomor ve válkou postiženém Súdánu "je téměř všude", řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) v pořadu Today BBC po návštěvě země.

"Situace v Súdánu je velmi alarmující... masivní vysídlení - je nyní největší na světě, a samozřejmě hladomor," řekl generální ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Řekl, že 12 milionů lidí již bylo vysídleno, a dodal, že pozornost světového společenství věnovaná Súdánu je "opravdu nízká" a rasa je faktorem, píšou Mishal Husain a Wahiba Ahmed.

Od vypuknutí občanské války mezi súdánskou armádou a polovojenskými Silami rychlé podpory (RSF) v dubnu 2023 byly zabity tisíce lidí.

"Představte si destrukci, vysídlení, nemoci všude a nyní hladomor," řekl Dr. Tedros BBC.

Řekl, že nedávno navštívil tábor pro vnitřně vysídlené lidi a nemocnici v Súdánu.

"Vidíte tam mnoho dětí kostnatých a vyhublých."

Téměř 25 milionů lidí - polovina súdánské populace - "potřebuje podporu", řekl Dr. Tedros.

Zdůraznil, že Súdánu "se nedostává pozornosti, kterou si zaslouží", a to byl i případ jiných nedávných konfliktů v Africe.

"Myslím, že ve hře je rasa. To je to, co teď cítím. Nyní vidíme tento vzorec."

Dr. Tedros, který vyrostl během války v Etiopii, řekl: "Zvláště v Africe si myslím, že pozornost je opravdu, opravdu nízká."

"To je ta smutná část, protože to vidíte opakovaně, nejen v Súdánu," dodal.

"Znám vůni války, obraz války, zvuk války," řekl šéf WHO.

"Z toho mohu pochopit, jak to ovlivňuje ostatní, a pamatuji si, jak se moje matka modlila, abych přežila, den po dni - když jsem vyrůstal, přežití dne byla velká věc, vidím, že to samé je v Súdánu a Gaze."

Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 Dr. Tedros uvedl, že svět nevěnuje "stejnou pozornost černým a bílým životům".

V té době to upřesnil tím, že pouze zlomek pomoci poskytnuté Ukrajině byl poskytnut na jiné humanitární krize, přičemž Tigraj v Etiopii, Jemenu, Afghánistánu a Sýrii se nedostalo stejného zacházení.

Dr. Tedros vyzval mainstreamová média, aby věnovala více pozornosti Súdánu, a popsal tamní situaci jako "tragédii".

V srpnu vyhlásil výbor expertů podporovaný OSN hladomor v táboře, kde žije asi 500 000 vysídlených lidí poblíž obléhaného města el-Fašír v Dárfúru, jednom z regionů nejhůře postižených konfliktem.

Vůdce súdánské armády generál Abdal Fattáh ab-Burhan a šéf RSF Muhammad Hamdan Dagalo společně zorganizovali v roce 2021 převrat, ale pak se rozešli a nakonec vloni uvrhli Súdán do občanské války.

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou obviňovány z podpory RSF penězi a zbraněmi - což popírají - zatímco Saúdská Arábie má údajně úzké vazby na súdánskou vládu.

Různé zprostředkovatelské snahy vyvinuté Saúdskou Arábií a USA nevedly k ukončení konfliktu.

Zdroj v angličtině: ZDE

