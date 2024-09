Jak jsem prožíval povodně kousek od Krnova

24. 9. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 23 minut

Dodatek, pondělí 23. 9., 20.30: Podle zpráv z největšího krnovského sídliště tam pořád nemají elektřinu. V nepitné vodě se běžně koupou. Ve vesnicích kolem je to asi ještě mnohem horší. Ale my jsme vlastně měli nahoře nad Krnove docela štěstí, tedy ve srovnání. Dodnes jíme konzervy. Dnes na večeři opět. Snad zítra na oběd už něco normálního, smažený květák. A pak vyrazím do Olomouce, snad to spojení bude reálně fungovat (už nevěřím téměř ničemu). Vypíchl bych před to vše, co jsem napsal níže, následující. O povodních v roce 1997 naši sousedé, dva staří manželé, kteří bydleli v tomtéž domě jako my už od roku 1946 (tj. 51 let), nic takového nepamatovali. Já tu bydlím letos 38 let a zažívám už druhou takovou katastrofu. Kdy přijde další? Za 27, 20, 15 let? Nebo dokonce dříve? Nebo ještě horší? Ta letošní byla nejspíše horší než ta z roku 1997.

Úterý 17.9. 17:00. Stále nejde internet. Od nedělních cca 3:30 ráno. Jak naivně působí očekávání, že do nedělního poledne (to bych stihl Otázky V. Moravce) to rozjedou. Elektřina u nás nešla zhruba od 3:30 neděle rána do 20:30 pondělí večer. Byl to zázrak, když jsem náhodou zjistil mechanickým zmáčknutím lampičky, jak jsem to udělal už asi tisíckrát, že funguje. Hned jsme letěli k televizi a museli jsme poslouchat o situaci v Polsku a o tom, jak je důležité používat gumové rukavice atd. Zrovna jsme dojedli lososa udělaného na krbových kamnech. Jinak by se musel už vyhodit. To, co bylo v mrazácích, snad vydrželo.

Voda netekla od nedělního odpoledne asi 24 hodin. Bohužel to, co začalo téct, se prý nedá pít, jak jsme zjistili pomocí pevné linky voláním na 158, kde nás policista přesměroval na krizovou linku asi celorepublikovou (zde bylo řečeno, že když to teče z vodovodu, je to asi pitné), a odtud jsme se dostali kontakt na krnovskou radnici: pitné to není. Ale můžeme aspoň splachovat. V pondělí odpoledne jsme se takto dozvěděli, kam si máme zavolat o pitnou vodu. Dehydratace už byla citelná. V úterý dopoledne přivezli autem balenou vodu (a chleba a paštiky). Odpoledne zase neteče z vodovodu nic, ani kapka.

Ten samý den, ale už dopoledne, jsme jeli taxíkem do Krnova (asi 5 kilometrů směrem dolů z okolních lesů). Už totiž funguje mobilní signál. Dlouho nefungoval. V Krnově prý vypadává stále (žasl jsem nad tím, že někdy zjistím, že lepší je mít pevnou linku, protože z ní jsme volali na radnici, než mobil, který neměl signál), tak jsem objednal i cestu zpátky. Ve městě prach, bláto, velké díry jako po výbuchu bomby, mnoho vyvrácených plotů, lamp. Ale jsou místa, kde se aspoň na první pohled nic nestalo až na tu špínu. Snad všechny hlavní ulice jsou v hrozném stavu. Lidé bezmocně postávají venku se svými věcmi v blátě a prachu. Obchody nefungují, elektřina nejde (v Krnově prý už od soboty odpoledne), voda taky nejde, vůbec.

Les dopadl mnohem lépe. V neděli po noční vichřici krásná procházka slunečným lesem. Naprostá většina stromů stojí bez nejmenších problémů. Žluté listí smeteno, takže les je celkově zelenější. Podzim je tak jako tak ve vzduchu. Popadalo jen pár stromů (ale některé cesty jsou zahrazené obrovskými kmeny), možná promile, hlavně modříny, osiky a duby. Ale selektivně. Dva staré nahnuté jasany vedle sebe, už mnoho let si říkám, kdy spadnou: jeden spadl, druhý ne. Skupina asi deseti dubů s ostře vyřezanými listy, které brzy budou krásně červené: z těchto dubů spadly jen dva. Mohutné stromy. Podobně spadly dvě z asi deseti lip kousek od nás. Viděl jsem i zlomený buk, většina stromů byla ovšem vyvrácena.

U nás na zahradě spadl strom, u kterého jsme to nejméně čekali: mohutný, sebevědomě působící ořech. Mohlo mu být tak 70 let. Všechny ostatní stromy to vydržely včetně staré, obrovské vrby, která roste v bažině a už desítky let visí nad zemí v úhlu asi 45 stupňů. Ta měla být „logicky“ první obětí. Vydržela i zpupně působící obrovská borovice. Mravní ponaučení samozřejmě chybí. Spadlý ořech neměl letos ani jeden plod, takže spadl právě nevhod pro divočáky. Veverky budou ušetřeny zklamání. Pro nás z něj bude hodně dřeva.

Iluze o cestě do Olomouce (ještě v sobotu v noci jsem doufal, že to zvládnu v neděli) nebo o tom, že budu v kontaktu s lidmi, se zcela zhroutily během pondělí. Pořád dokola jsem si říkal: kdy už bude elektřina, kdy voda, kdy internet, přece to musejí v roce 2024 rychle zvládnout. Nejhorší to ale bylo v neděli večer. Co dělat po setmění? Šel jsem do postele a byl v ní téměř 14 hodin. Dehydratovaný, nenajezený. Ticho, které normálně miluji (ovšem s hlasem rozbouřeného potoka), bylo až tísnivé. Iritovalo mě, že venku není úplná tma, ačkoli nikdo nesvítí, až včera v noci jsem dostal odpověď, kdy se vyjasnilo: za mraky byl měsíc. Mohl jsem ale už v neděli myslet na něco pozitivního: voda, která nám v sobotu přitekla do sklepa, krásně čistá, filtrovaná horninou nad námi, sama odtekla dolů po zahradě směrem k potoku. Ještě v sobotu večer jsem si myslel, že to bude problém na týdny. Během dne se to vyřešilo samo. Naprosto nesrovnatelná situace s těmi, kterým nateklo do sklepů a domů bahno a od nichž voda neodtéká sama (poznámka z 21.9.: sklep už je téměř suchý).

Představa o nějaké systematické práci je mimo realitu. Vypadnout z rytmu, myslet pořád na základní věci, nebýt v kontaktu, nic z toho práci nepřeje. Pod dojmem toho, co bylo v televizi, kde mluvili různí politici, jsem přemýšlel nad všemi těmi tématy kolem povodně, ale ani se mi nechtělo nic psát, když nemám internet. Nemohu to zveřejnit, nemohu si nic ověřit, ujistit se. Zmíním snad jen to, že měl zaujal kontrast mezi dvěma lidoveckými ministry: Výborným a Hladíkem. Výborný má jasno, že vodní nádrž Nové Heřmínovy byla tou jedinou cestou, jak zabránit katastrofě v Krnově a v Opavě, a souhlasil s poslancem SPD Kotenem, který mluvil o ekoteroristech, naopak Hladík byl mnohem umírněnější a zmiňoval potřebu budovat ekologicky orientovaná opatření a v případě Nových Heřmínov zdůraznil problémy zcela jiného rázu než „ekoteroristy“. Pořádně si na Kotenově vlně ujel i poslanec Skopeček. Samozřejmě. Bude zajímavé sledovat roli expertízy v této debatě, která je nevyhnutelně vysoce zpolitizovaná.

Všichni se shodli, a v tom asi nelze nesouhlasit, že je hrozné, že po 27 letech musíme zažívat tohle znovu. Jen poslanec Koten se usmíval, jako by říkal, a bohužel právem, že oni to nebyli (a možná se těšil na výsledky krajských voleb). Je pravda, že vláda právem klade důraz na to, že se podařilo zabránit ztrátám na životech a zdraví. Mohlo to dopadnout mnohem hůře, to je jisté. Jenže je to, co se podařilo po těch 27 letech, opravdu dostatečné? Ještě v pátek jsem docela spoléhal na ujišťování odborníků i politiků, že nyní už jsme díky moderním technologiím a opatřením výborně připraveni, takže následky – i kdyby to bylo jako v roce 1997 – nebudou tak hrozné. Hlavně to přece víme dostatečně dopředu! Ale realita, pokud jde o škody na městě, o dostupnost vody a elektřiny, je asi ještě horší než v roce 1997 (je pravda, že povodeň sama byla zřejmě horší než tehdy). Na celostátní úrovni se možná lze utěšovat tím, že to zasáhlo opravdu ničivě jen Krnov, Opavu, kus Ostravy atd. (o malých obcích nemluvě). Z hlediska státu asi nic podstatného. Zajímavé je, že pevná telefonní linka na rozdíl od tehdejší povodně funguje skvěle. A poslední, asi nejdůležitější věc: kdy se tohle zase stane? Budeme těmto událostem říkat brzy voda třicetiletá nebo dvacetiletá nebo dokonce nový normál?

Středa 18.9. 11:00. Internet pořád nejde, elektřina na chvíli zase vypadla, voda neteče, už ani ta užitková. Na splachování záchodu nabírám vodu v potoce, na němž už není, kromě zvětšení koryta, ani patrné, že tu byla povodeň. V čem si ale mýt ruce? Dochází toaletní papír a není možné mýt nádobí. Umýt si zuby je problém, o holení nebo koupeli nemluvě. V lednici je poslední lahvové pivo, doházejí i další potraviny. Absolutně netušíme, co bude. V krnovské nemocnici nemají prý už pět dní vodu, elektřinu ani internet. Lidé dole ve městě jsou na tom nesrovnatelně hůře než my, kteří jsem u sebe doma, v suchu, bez následků. Jak dlouho ještě? Na ČT24 včera pouštěli tiskovou konferenci vlády z Moravskoslezského kraje. Lidé prý nejvíce chtějí obnovení spojení se světem pomocí telefonu či internetu. Nedivím se. Naposledy jsem byl na internetu v neděli kolem 3:30 ráno, více než 72 hodin (za posledních 20 let jsem snad nebyl mimo internet nikdy déle než 20 hodin). Člověk paradoxně stále méně věří, že se v dohledné době něco zlepší. Na druhou stranu: díky za elektřinu! Dole v Krnově ji nejspíše stále nemají. Bez ní je to všechno ještě mnohem, mnohem horší.

Čtvrtek 19.9. 11:00. Můžeme být rádi za elektřinu a za pevnou linku. Pevná linka nevypadla ani jednou. Ale jinak je to těžké. Není voda (mýt nádobí nebo prát prádlo nejde, splachovat nejde), není internet, potraviny a hygiena jsou stále větší problém. Je těžší a těžší věřit, že v dohledné době se z toho dostaneme. Televizi a rádio je už téměř nesnesitelné sledovat (vlastně mě nezajímají žádná běžná politická témata, ani zpráva o tom, že ministr Síkela dostal nějaké bezvýznamné portfolio). Vůbec nic z toho, co tam říkají, nedává informaci o tom, co konkrétně a jak se řeší a kdy bude lépe. Hlavním zdrojem informací je lokální „říká se“. Umýt se, nakoupit si, normálně se napít a najíst, přečíst si maily, to je dnes rajský a kdo ví kdy uskutečnitelný sen. „Zítra“ už nedává smysl. Ale za týden? Možná ani to ne. Kdy?

Čtvrtek 19.9. 15:00. Dostal jsem informaci, že je otevřená Billa. Když jsem tam dorazil, vymetali bláto za cedulkou s nápisem „zavřeno“. Poradili mi, že Lídl funguje. A to už vyšlo. Zázrak. Bylo možné platit kartou a k dispozici docela široký sortiment. Po téměř týdnu jsem byl v obchodě. Ale nedělal jsem velký nákup. Zítra jdeme volit – i když zatím není jasné, kam to bude – a pak snad nakoupíme více. Už nevěřím, že se k internetu dostanu tento týden. Na Olomouc prý lze jet taxíkem přes Lichnov. Jinak nic. Krnov je opravdu v zoufalém stavu. Na měsíce, bohužel asi i na roky.

Pátek 20.9. 11:00. První den krajských voleb. Včera v televizi říkali, že v Krnově budou jen čtyři volební okrsky. Musíme zjistit, kam máme jít volit. Základní ústavní právo, které může příroda lidem vzít ze dne na den. Kdyby byla podobná katastrofa celostátní, volby by nemohly být asi ani za rok. Klimatická změna nám může snadno zničit státní zřízení a vlastně i stát jako takový. Naštěstí jsem si vzal občanku z Olomouce s sebou. V noci začala téct, velmi slabě, špinavá užitková voda, takže je možné splachovat. Internet nejde. Poprvé se mi zdál sen o tom, jak vyřizuji maily. Krásný sen, bohužel jenom sen. Stejně tak hygiena či mytí nádobí zůstávají iluzí. Přestávám věřit, že se umyji nebo že si vyřídím maily dříve než za týden. Možná i to je naivní optimismus. O cestování ani nemluvě. Ale i kdyby bylo možné cestovat, nejprve se přece musím umýt a oholit.

Pátek 20.9. 11:30. Pevnou linkou jsem volal na radnici, a tak už víme, kde máme volit. Vodu ale prý není dobré pít ani převařenou. Údajně se tím ale dá mýt nádobí, když nic jiného nezbývá. Když nic nezbývá. Taky jsem se pevnou linkou (od O2) dovolal na O2, konečně živému člověku. Snad zítra večer půjde internet. To by byl splněný sen. Nechci se ale upínat na naději, protože budu nejspíše zklamán. Jezdí prý už autobusy Krnov-Olomouc-Brno. Zprovoznění vlaků je naopak, opět prý, ale logicky, v nedohlednu. Že bych se jel do Olomouce aspoň osprchovat a oholit (pokus o vtip)?

Pátek 20.9. 21:00. Odpoledne hned po odvolení (u voleb bylo jen málo lidí) další nákup v Lídlu (prý je otevřená ještě Billa, ale po včerejšku to už neriskuji). Všude v okolí prach, do toho zapadající slunce. Nádhernou zašlou vilu Belak naproti prý koupili nějací Angličané. Welcome v dystopii. Byli vytopeni jako ostatní. V Lídlu bylo poměrně hodně lidí. Taxíky řídí dnes staří muži, kteří nejsou z Krnova a moc se nevyznají. Předtím to byli zdejší mladíci. Když jsme čekali na taxi, volala paní z O2. Podobně jako toho pána z dopoledne i ji překvapilo, že pevná linka funguje. Říkala, že voda asi rozervala dráty, takže oprava bude trvat hodně dlouho. Jenže když jsem řekl, že pevná linka funguje normálně (a nikdy během povodní a po nich nevypadla), jen přes ní nejde internet, přervané dráty už nemohly být asi úplně ten příběh. Uvidíme zítra. Nemohu uvěřit, že bych se mohl „už“ dostat na internet. Třeba se mi o něm zase bude zdát ve snu. Skvělé je, že mohu pít vodu normálně, jak jsem zvyklý. Balené vody máme dost. K jídlu jsem nakoupil konzervy. Mám i lahvovou a plechovou plzeň. Bez pitné vody ale nelze vařit a umývat nádobí.

Sobota 21.9. 15:00. Pitná voda stále neteče. Ale třeba už brzy začne, jak mi tvrdili na krizové lince. Čekání na technika, který měl přijet mezi 10:00 a 12:00 kvůli internetu. Po poledni dorazil. Ještě ani nedošel k pevné lince, když na sdělení, že v telefonování není problém, reagoval, že je tu zbytečně. Prý byl poslán řešit telefonování, ne internet. A prý nám pomůže jen 5G box. To, co mi říkal o organizaci pomoci zákazníkům, bylo děsivé. Měl z toho snad i radost. Jako by mě dostal na svou loď beznaděje. Volal jsem opět na O2, na číslo pro problémy s internetem, kde mne nepustili k člověku, jen mi robot sdělil, že závada se řeší a bude vyřešena dne 21.9. Zkusil jsem paní, se kterou jsem mluvil včera, ale zpočátku vstřícná a příjemná komunikace se změnila ve velmi nepříjemnou. Proč mi poslali technika, který neví základní věc? Mají prý své postupy a procesy. Oprava, která nemohla proběhnout, bude prý běžet ještě hodinu a půl. Neuvěřitelné. Lege artis. Nakonec mě v zoufalství napadlo volat obecné informace, kde to zvedla paní, která nabídla box 5G za 5 tisíc korun a k tomu asi 560 Kč měsíčně. Dostal jsem radu, že to mohu do třiceti dnů vrátit bez udání důvodu. Takže to vyzkouším. Do třiceti dnů snad bude internet přes pevnou linku v pořádku. Snad. Mohu se těšit na to, že se připojím v pondělí či úterý. Snad. Spíše ne. Jen jsem si říkal, že pokud se takto řeší po povodních všechno, hodně dlouho se z toho nedostaneme.

Sobota 21.9. 23:00. Sleduji výsledky voleb. Napsal bych komentář, ale bez pohodlného přístupu k číslům na internetu si to netroufnu. Navíc není jasné, kdy bych ho mohl poslat ke zveřejnění. V pondělí? Úterý? To se může stát ještě mnoho věcí. Propad pirátů je ovšem jasný a definitivní. Bartoš mluvil o tom, že dokázali fungovat i jako opozice. Že by si ještě nevšiml, že měli jako opozice mnohem větší podporu? Budou se nejspíše držet koryt v duchu hesla: po nás potopa. Úžasný úspěch Kuby a Grolicha. Grolich a Čunek a celostátní preference dvě až tři procenta, to jsou lidovci v kostce. Grolich by mohl zachránit lidovce, kdyby z nich udělal koalici Spolu. Kuba jde proti vládě. V televizi se mu klaněli i jeho konkurenti, říkali, že prý pracoval a pomáhal, tedy jim v tom pomáhání a pracování asi něco brání. Když pominu Půtu (a zrovna bych se chtěl podívat na internet, jak se správně píše), Grolicha a Kubu, tak vidíme v krajských volbách bleděmodrou tsunami ANO. Bude mnohem obtížnější ho obejít. Možná neodolá ani středočeský Skopeček, když dostane nabídku být hejtmanem. KSČM a SPD se většinou dostaly nad 5 procent. Někteří to asi budou chápat jako úspěch. Sociální demokracie a Přísaha pro mě nepřekvapivě propadly. Celkový dojem? Přiblížila se vláda ODS a ANO. Grolich se asi těžko stane předsedou ODS, ale Kuba by jím být mohl. Pokud všichni říkají, že na jihu Čech to byl on, kdo dokázal sestavit drtivě vítězící tým, mohli by si lidé v ODS taky položit otázku, zda by to nedokázal i na celostátní úrovni. Argument, že Grolichův úspěch ukazuje, že koalice Spolu je silná, nemusí být pro ODS moc přesvědčivý: jistě, je silná, ovšem pod vedením lidovce a jen díky jeho osobnosti. Senátní volby: překvapilo mě, jak úspěšné bylo ANO. A doufám, žsenátor Wagenknecht spolu s propadlými krajskými politiky za piráty dají najevo Bartošovi, že oni už koryta nemají. Ostatně Bartoš práci Wagenknechta i krajských zastupitelů za piráty chválil. Chyba je tedy zjevně i podle něj v celostátní politice pirátů. Senátní volby bude dobré komentovat až po druhém kole, kdy už snad budu mít internet. Snad. Doufám, že zítra poteče pitná voda a konečně se umyji a oholím, konečně bude možné normálně vařit a mýt nádobí. S tím půjdu spát.

Neděle 22.9. 11:00. Naděje v pitnou vodu jsou vniveč. Je zajímavé, jak různě to lze podat. Včera jsem volal na krizovou linku a bylo mi řečeno, že se v tom prakticky dá už mýt nádobí a že v běhu je už další rozbor vody, který možná přinese vysvobození. Dnes jsem naopak byl informován, že povodeň způsobila katastrofu, pokud jde o vodárenské technologie, a že pitná voda je v nedohlednu. Samozřejmě dělají maximum pro nápravu, samozřejmě tím trpíme všichni. Tlačil jsem bezvýsledně na zmínku o nějaké perspektivě. Bude to za týden, za dva, za měsíc? Ani to se neví. Nedivil bych se, kdyby to mnoho lidí už prostě používalo jako běžnou pitnou vodu. Časem se to ve vás musí zlomit. Prý se to ale nesmí pít ani po převaření.

Neděle 22.9. 21:00. Takže zítra by snad měl být 5G box. Asi se mi o tom bude zdát. Už více než týden nejsem na internetu. V mailové schránce budu mít asi stovky mailů. Začínám se ale bát, že se na nás O2 vykašle. Ostatně mělo být podle mě samozřejmostí, že nám hned na začátku týdne měli poskytnout 5G box zdarma jako náhradu za nefungující služby, než zajistí, aby fungovalo to, co si platíme. Jsme jim ukradení. Ale i kdybych měl internet, což by byla obrovská úleva, kdy se umyji? Dnes na Nově ukazovali Oktoberfest a husí hody. My jíme konzervy. Jak chcete vařit bez vody? Mám napsaný komentář k dnešním Otázkám V. Moravce (a potažmo volbám). Otázka je, zda ho budu moci v dohledné době poslat do redakce.

Pondělí 23.9. 11:00. Volal jsem na O2. 5G box by prý mohl teoreticky (teoreticky!) přijít zítra. Dnes těžko. Kdo ví, co řeknou zítra. Porucha na internetu přes pevnou linku je prý v řešení. Volal technik z O2, prý je problém v ústředně a pracuje se na tom. Kdyby jim člověk mohl aspoň slovo věřit. Pak za pár minut přišla SMS, že jde o rozsáhlou poruchu, která se týká mnoha zákazníků a bude to trvat dlouho. No, pokud to u nich funguje tak jako s tím technikem ze soboty, nespraví se nic ani do Vánoc. Mám ale docela dobrou zprávu, pokud jde o vodu z kohoutku. Stále není pitná. Ale byl jsem ujištěn, že se v tom dá umýt nádobí nebo dokonce i vlastní tělo (přiznám se, že jsem si v tom taky už několikrát umyl aspoň obličej), dokonce i tělo vlastních dětí v tom lidé prý myjí, už několik dní. Vařit prý ale ne. Asi to nevydržím a dnes večer se položím do vany plné horké vody. Aťsi je nepitná. Po více než týdnu se umyji a oholím. Děj se co děj.

Pondělí 23.9. 13:00. Volal jsem opět na O2. Kurýr si prý vyzvedne 5G box dnes večer a zítra odpoledne to může být tady. Může být. Co mi řeknou zítra? Že třeba ve čtvrtek? Nebo příští týden? A nedoveze kurýr třeba místo 5G boxu kuře? A vy jste nechtěli kuře, to snad ne! Ve zprávách říkali, že předseda pirátů Bartoš rezignoval, ale ministrem zůstane. Koryto je koryto.

Pondělí 23.9. 16:30. Internet přes pevnou linku začal fungovat. Rušíme objednávku 5G boxu. Snad nebudu zítra litovat.

