Nové izraelské údery na jižní Libanon, Hizballáh potvrdil smrt vysokého velitele

25. 9. 2024

Libanon zdůrazňuje, že konflikt mohou ukončit pouze USA, Hizballáh potvrdil smrt Ibrahima Kubaisiho při izraelském útoku na Bejrút



Izrael eskaluje na základě riskantního přesvědčení, že může bombardovat Hizballáh a přimět ho k příměří





Izrael ve středu zahájil třetí den úderů v jižním Libanonu, několik hodin poté, co Hizballáh potvrdil smrt vysokého velitele při leteckém útoku na Bejrút, a libanonský ministr prohlásil, že pouze Washington může pomoci ukončit boje.



Libanonské sdělovací prostředky informovaly, že izraelské nálety, které začaly kolem páté hodiny ranní, byly zaměřeny na několik oblastí na jihu země a způsobily blíže nespecifikované ztráty na životech.



Hizballáh mezitím uvedl, že odpálil raketu namířenou na sídlo Mossadu poblíž Tel Avivu. V izraelském městě se ve středu brzy ráno rozezněly sirény, které poslaly obyvatele do protileteckých krytů, avšak izraelská armáda později uvedla, že raketu zachytila a nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.



Dříve ve středu Hizballáh potvrdil, že vysoký velitel Ibrahim Qubaisi byl mezi šesti lidmi zabitými při úterním izraelském náletu na obytný blok v libanonském hlavním městě Bejrútu, jak Izrael tvrdil dříve. Izrael uvedl, že Qubaisi vedl raketové a raketové síly skupiny.



Izraelská ofenzíva od pondělního rána zabila v Libanonu 569 lidí, včetně 50 dětí, a zranila 1 835 osob, řekl ministr zdravotnictví Firass Abiad televizi Al-Džazíra Mubasher. Úterní útoky přišly poté, co pondělní ostřelování přineslo nejvyšší počet obětí za jediný den v Libanonu od 15 let trvající občanské války, která začala v roce 1975.



Nová izraelská ofenzíva proti Hizballáhu podnítila obavy, že téměř rok trvající konflikt mezi Izraelem a militantní palestinskou skupinou Hamás v Gaze se stupňuje a mohl by destabilizovat Blízký východ. Británie vyzvala své občany, aby opustili Libanon, a uvedla, že přesouvá 700 vojáků na Kypr, aby pomohli svým občanům s evakuací.



Rada bezpečnosti OSN uvedla, že se ve středu sejde, aby o konfliktu jednala.



„Libanon je na pokraji sil. Lidé v Libanonu - lidé v Izraeli - a lidé na celém světě - si nemohou dovolit, aby se z Libanonu stala další Gaza,“ řekl generální tajemník OSN António Guterres.



Na půdě OSN, kde se tento týden koná valné shromáždění, vystoupil s výzvou ke klidu americký prezident Joe Biden. „Válka v plném rozsahu není v ničím zájmu. I když se situace vyhrotila, diplomatické řešení je stále možné,“ řekl.



Libanonský ministr zahraničí Abdalláh Bou Habíb kritizoval Bidenův projev jako „málo silný, málo slibný“ a prohlásil, že USA jsou jedinou zemí, „která může na Blízkém východě a s ohledem na Libanon skutečně něco změnit“. Washington je dlouholetým spojencem Izraele a jeho největším dodavatelem zbraní.

USA „jsou klíčem ... k naší záchraně,“ řekl na akci v New Yorku pořádané Carnegieho nadací pro mezinárodní mír.



Odhaduje se, že v Libanonu bylo vysídleno až půl milionu lidí, řekl Bou Habib. Uvedl, že libanonský premiér doufá, že se v příštích dvou dnech setká s americkými představiteli.



V Libanonu přespávaly vysídlené rodiny v přístřešcích narychlo zřízených ve školách v Bejrútu a v pobřežním městě Sidon. Vzhledem k tomu, že hotely byly rychle obsazeny nebo ceny pokojů přesahovaly možnosti mnoha rodin, přespávali ti, kteří nenašli přístřeší, v autech, v parcích nebo na pobřeží.



Fatima Chehabová, která přišla se svými třemi dcerami z oblasti Nabatieh, uvedla, že její rodina byla vysídlena dvakrát v krátkém časovém sledu.



„Nejprve jsme utekli k mému bratrovi do nedaleké oblasti a pak vybombardovali tři místa vedle jeho domu,“ řekla.



Někteří lidé čekali hodiny v zablokované dopravě, aby se dostali do místa, o kterém doufali, že bude bezpečné.



Issa Baydoun uprchl z vesnice Shihine v jižním Libanonu, když byla bombardována, a přijel do Bejrútu v konvoji aut se svou rozvětvenou rodinou. Přespávali ve vozidlech u silnice poté, co zjistili, že úkryty jsou plné.



Odmítl tvrzení Izraele, že zasáhl pouze vojenské cíle.



„Evakuovali jsme své domovy, protože Izrael se zaměřuje na civilisty a útočí na ně,“ řekl Baytown. „Proto jsme opustili své domovy, abychom ochránili naše děti.“



Vysoký komisař OSN pro uprchlíky v Libanonu uvedl, že mezi oběťmi pondělního útoku v oblasti Bekaa byla i jedna jeho zaměstnankyně a její malý syn, zatímco při útoku na jihu země byl zabit uklízeč na zakázku.





Ve středu časně ráno zasáhl izraelský úder přímořské město Džijá, 75 km severně od hranic s Izraelem, uvedly dva bezpečnostní zdroje.



USA a další zprostředkovatelé Katar a Egypt byli dosud neúspěšní ve svých snahách vyjednat příměří v téměř rok trvající válce v Gaze mezi Izraelem a Hamásem, spojencem Hizballáhu. Hizballáh prohlásil, že přestane odpalovat rakety na Izrael, pokud se dohodne na příměří v Gaze.



Íránský prezident Masúd Pezeškán, jehož země a Izrael jsou úhlavními nepřáteli, řekl Valnému shromáždění OSN, že mezinárodní společenství musí „zajistit trvalé příměří v Gaze a ukončit zoufalé barbarství Izraele v Libanonu, než pohltí celý region a svět“.



Izraelská armáda uvedla, že její letectvo v úterý provedlo „rozsáhlé údery“ na cíle Hizballáhu v jižním Libanonu, včetně skladů zbraní a desítek odpalovacích zařízení, která mířila na izraelské území.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že útoky oslabily Hizballáh a budou pokračovat. Hizballáh „utrpěl řadu úderů na své velení a řízení, své bojovníky a prostředky k boji. To vše jsou těžké rány,“ řekl izraelským vojákům.



Obvinil OSN, že se vyhýbá své odpovědnosti zabránit útokům Hizballáhu na Izrael.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přislíbil pokračovat v ofenzivě proti Hizballáhu a prohlásil, že vůdce skupiny Hasan Nasralláh vede Libanon „na okraj propasti“.



Hizballáh uvedl, že mimo jiné odpálil rakety na vojenskou základnu Dado v severním Izraeli a zaútočil bezpilotními letouny na námořní základnu Atlit jižně od Haify. Izraelský vojenský mluvčí uvedl, že bylo zraněno šest vojáků a civilistů, většinou ne vážně.



Podezřelé izraelské rakety byly rovněž odpáleny na syrské přístavní město Tartús a byly zachyceny syrskou protivzdušnou obranou, uvedly syrské armádní zdroje. Izraelská armáda se k této zprávě odmítla vyjádřit.



Od října, kdy začala válka v Gaze, Izrael zintenzivnil několikaletou leteckou kampaň zaměřenou na ozbrojené skupiny napojené na Írán a jejich transfery zbraní v Sýrii.



V úterý se v Libanonu konaly pohřby lidí zabitých izraelským bombardováním. V pobřežním městě Saksakíja Mohammed Helal vzdorně oplakával svou dceru Jouri.





„Nemáme strach. I kdyby nás zabíjeli, rozřezávali a ničili,“ řekl.







Zdroj v angličtině ZDE

