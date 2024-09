Nejnovější čínská jaderná ponorka se potopila v doku, potvrdili američtí představitelé

27. 9. 2024

Ztráta nejmodernějšího plavidla v květnu nebo červnu je překážkou čínské snaze o dosažení námořní parity s USA



Snahy Číny o dosažení námořní vojenské parity s USA utrpěly vážnou ránu poté, co se její nejnovější jaderná ponorka potopila v doku, potvrdili američtí představitelé, píše Robert Tait z Washingtonu.



K incidentu došlo loni v květnu nebo červnu v loděnici Wuchang nedaleko Wuhanu - stejného města, kde pravděpodobně vznikla pandemie covid-19 - a vyšel najevo díky satelitním snímkům navzdory snahám komunistických úřadů země o utajení.

Americký obranný úředník řekl agentuře Reuters, že plavidlo třídy Zhou - první z nového typu čínských ponorek, které se vyznačuje zádí ve tvaru písmene X, jež usnadňuje manévrování - se v době potopení pravděpodobně nacházelo vedle mola.



Není známo, zda došlo k nějakým obětem na životech - ani zda měla ponorka v té době na palubě jaderné palivo, ačkoli podle deníku Wall Street Journal, který zprávu původně přinesl, to odborníci považují za pravděpodobné. Ponorka byla nakonec zachráněna, ale předpokládá se, že potrvá mnoho měsíců, než bude moci být vypuštěna na moře.



Američtí představitelé konstatují, že nemají žádné indicie o tom, že by čínské úřady kontrolovaly vodu nebo blízké okolí z hlediska radiace.



Lidová osvobozenecká armáda (PLA), což je oficiální název pro čínské ozbrojené síly, incident nepotvrdila.



Deník uvedl, že první náznaky, že došlo k něčemu neobvyklému, se objevily v létě, kdy Thomas Shugart, vedoucí pracovník Centra pro novou americkou bezpečnost a bývalý důstojník americké ponorky, zaznamenal na sociálních sítích nepravidelnou aktivitu plovoucích jeřábů - kterou viděl na satelitních snímcích.



Shugart vyslovil domněnku, že mohlo dojít k nehodě ponorky, ale nevěděl, že se jedná o ponorku s jaderným pohonem.



„Dokážete si představit, že se v San Diegu potopí americká jaderná ponorka a vláda to ututlá a nikomu o tom neřekne? Chci říct, svatá prostoto!“ Shugart řekl.



Nejmenovaný americký obranný úředník řekl agentuře Reuters, že incident a hradba mlčení, která jej zahaluje, vyvolávají vážné otázky ohledně kompetentnosti a odpovědnosti čínské armády.



„Kromě zřejmých otázek ohledně výcvikových standardů a kvality vybavení vyvolává incident hlubší otázky ohledně vnitřní odpovědnosti PLA a dohledu nad čínským obranným průmyslem - který je dlouhodobě sužován korupcí,“ uvedl. „Není překvapivé, že by se námořnictvo PLA snažilo utajit.“



Mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu uvedl, že nemají žádné informace, které by mohli poskytnout. „Nejsme obeznámeni se situací, kterou jste zmínil, a v současné době nemáme žádné informace, které bychom mohli poskytnout,“ řekl úředník agentuře Reuters.



Podle zprávy Pentagonu o čínské armádě měla Čína v roce 2022 šest balistických ponorek s jaderným pohonem, šest útočných ponorek s jaderným pohonem a 48 útočných ponorek s dieselovým pohonem. Očekává se, že do roku 2025 se tyto ponorky rozrostou na 65 a do roku 2035 na 80, uvedlo americké ministerstvo obrany.



Zpráva Pentagonu uvádí, že cílem vývoje nových ponorek spolu s hladinovými loděmi a námořními letadly je čelit snahám USA přijít v případě konfliktu na pomoc Tchaj-wanu a získat „námořní převahu“ v řetězci ostrovů táhnoucích se od japonského souostroví až po Jihočínské moře.





„Potopení nové jaderné ponorky, která byla vyrobena v nové loděnici, zpomalí čínské plány na rozšíření flotily jaderných ponorek,“ řekl deníku Brent Sadler, vedoucí výzkumný pracovník thinktanku Heritage Foundation. „To je významné.“







