Norsko vydalo mezinárodní zatykač na osobu spojenou s útokem na pagery v Libanonu

27. 9. 2024

Devětatřicetiletý José zmizel minulý týden během pracovní cesty do USA. Je zakladatelem bulharské firmy, která byla údajně součástí dodavatelského řetězce pagerů.





Norská policie vyhlásila mezinárodní pátrání po Rinsonu Josém, norsko-indickém muži, který je spojován s prodejem pagerů libanonské militantní skupině Hizballáh, jež minulý týden explodovaly, uvedla ve čtvrtek.

Na otázku, co dělají pro to, aby Josého našli, policie v e-mailu agentuře Reuters odpověděla: „Včera, 25. září, přijal policejní okrsek v Oslu oznámení o pohřešované osobě v souvislosti s případem pagerů.“





„Byl zahájen případ pohřešované osoby a vyslali jsme mezinárodní zatykač na tuto osobu,“ dodalo.





Norská kriminální policie Kripos, která se zabývá mezinárodními dožádáními, agentuře Reuters potvrdila, že žádost byla odeslána, a odmítla ji upřesnit.



Pokud je osoba pohřešována v zahraničí, Kripos obvykle vydá globální upozornění nebo takzvané „žluté oznámení“, ale podle okolností se může obrátit i přímo na své zahraniční protějšky, řekl dříve agentuře Reuters její mluvčí.



Interpol nebyl bezprostředně k dispozici pro komentář.



Jose odmítl pagery komentovat, když se s ním minulou středu 18. září telefonicky spojil, a na dotaz ohledně bulharského obchodu zavěsil. Na opakované telefonáty a textové zprávy neodpovídal.



Joseho norský zaměstnavatel, společnost DN Media Group, uvedl, že 17. září odjel na konferenci do Bostonu a od 18. září se mu společnost nemohla dovolat. Jose pracuje v obchodním oddělení skupiny.



V roce 2022 Jose založil v Sofii společnost Norta Global Ltd., vyplývá z bulharského firemního rejstříku.



Bulharsko vyšetřovalo roli této společnosti v dodávkách nastražených pagerů, ale nenašlo žádné důkazy, že by byly vyrobeny nebo vyvezeny ze země.



Norská bezpečnostní policie (PST) rovněž zahájila počátkem tohoto týdne předběžné vyšetřování zpráv, podle nichž je s prodejem pagerů spojena společnost vlastněná Norskem.



Během dvou dnů minulého týdne vybuchly v Libanonu tisíce pagerů a vysílaček, které používali příslušníci Hizballáhu, a zabily nejméně 39 lidí a tisíce jich zranily.



Všeobecně se předpokládá, že útoky provedl Izrael, který svou účast nepotvrdil ani nevyvrátil.

