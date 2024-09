Padla mlha na blata, kosa na kámen a ODS na hubu

27. 9. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut



Po volbách 2021, kdy piráti svou pilnou prací dokázali sestřelit vládu koblihového krále Babiše, nastoupila místo vlády politické změny vedená slušným mravním premiérem vláda fialových kmotrů vedená ulhaným zkaženým premiérem imitujícím státníka. Nic moc novinářské obce se nepodivovalo nad veřejným zákulisním úlisným uvedením čistého premiéra na sotva opuštěné umaštěné premiérské koblihové křeslo (bezvýznamná orlovská Nula ano Po volbách 2021, kdy piráti svou pilnou prací dokázali sestřelit vládu koblihového krále Babiše, nastoupila místo vlády politické změny vedená slušným mravním premiérem vláda fialových kmotrů vedená ulhaným zkaženým premiérem imitujícím státníka. Nic moc novinářské obce se nepodivovalo nad veřejným zákulisním úlisným uvedením čistého premiéra na sotva opuštěné umaštěné premiérské koblihové křeslo (bezvýznamná orlovská Nula ano zde ). Ono nevšimnout si prapodivné anabáze, kterak byl státník Fiala dostrkán do funkce dohodou Blažek, Nejedlý, Mynář a Kreml dalo jako fakt dost práce.

Nadšené oslavné halekání Fórum 24 netřeba zmiňovat. Leč koaliční partneři, piráty nevyjímaje, si mohli laskavě všimnout i další zákulisné úlisné směny názorů mezi designovaným premiérem a zhýralým kancléřem zde. No, všimli-li by si již tenkrát tehdy koaliční kamarádi mrzkého chování fialové hvězdičky nevalné úrovně, mohli by si dnes ušetřit bolení bříška. Nevšimli si však, nebo všimnout ani nechtěli či si všimli, leč jim to byl šumák, je dnes už zcela jedno. Za jejich včerejší opomenutí dnes dostávají na pamětnou piráti a zítra za uši my všichni, co jsme uvěřili na fialovou obrodu strany kmotrů. Za dobré chování a poctivé úmysly přišly spravedlivé tresty. Dluhy, inflace, recese, ceny nahoře, platy a mzdy dole, vše obětováno pro kmotří zábavu a oligarchické kratochvíle. Nutně proto nastupuje příšerné lhaní porouchaného premiéra a jeho oblíbených všehoschopných ministrů. V době největší krize v září 2022 se prvně veřejně na scéně objevuje kmotr Zajíček. A fakt by ODS neměla nijak popírat, že to není kmotr kmotrů, když je zde. Místo neschopného, nebo mazaného ministra průmyslu (kdo ví), se mistrně kmotr ujímá ministerského žezla a bravurně osnuje s kmotry a oligarchy první velkou akci světové klasy stropy na ceny elektřiny. Zaplatili jsme za to my všichni občané, podnikatelé, firmy, a to opravdu hodně a moc, přičemž konec v nedohlednu. Ovšem kmotr nemá nikdy dost a kmotr je ze své podstaty značně mstivý a kmotr má premiérské krytí.

Právě proto jsme došli až k nemravné popravě slušného ministra Bartoše v přímém přenosu prostřednictvím zoufalého premiéra, kterého si povodili nemravní „podržhrnci“ zmíněného kmotra. Druhý příchod pana Zajíčka se dotýká digitalizace státní správy, na kterou si tak moc už za Babiše brousil tesáky. Zájem kmotra kmotrů o zrušení digitalizace na stavebních úřadech je enormní, a navíc nijak neskrývaný. Ono už se ani nikdo nesnaží nic skrývat, natož tutlat. Zcela otevřeně se ví, kdo a proč Bartoše a digitalizaci správným směrem zmrtvil zde. Ví to ODS, ví to koalice, opozice, občané na sociálních sítích, ví to snad fakt každý. Ty mimikry, co politici ODS, koalice plus STANSPOLU a samozřejmě hlásná trouba ODS Fórum 24 kolektivně nasadili jsou jen už tradicí, nikoli nutností. Kde je však plná Letná nasraných občanů, když si zajíček vrtí psíkem Fialou a na vodítku má čtyři uslintané řeznické psy trhající demokracii na kmotří kusy a oligarchické cáry? Pokud tahle imitace na slušného premiéra, neřkuli státníka nového věku, je to nejlepší, co ODS mohla nabídnout, tak se opravdu bojím, bojím.

Klient korupční systém České republiky, no ten, o kterém nikdy nikdo z ODS a pravice, tvůrců onoho východního vládního systému u nás, zásadně nemluví, se nahlodáván digitalizací stavebního řízení mírně zachvěl. Tohle si nemohla sekta kmotrů a banda oligarchů nechat líbit, vždyť útok na první místo světa v klient korupčním systému a porážka vedoucího Ruska je už tak zatraceně blízko. Bylo nutno náležitě inspirovat premiéra, aby učinil přítrž nechutným změnám ve správě státu. Kdyby opravdová digitalizace klapla na místním rozvoji (Jurečka se postará, aby ne), pak by to mohlo klapnout i všude jinde, a to jako prrr. Raději obětovat jednoho piráta, jednu stranu… a jednu demokracii.

Co se zatím událo? Nečestné odvolání ministra Bartoše kvůli mstě a zájmům jednoho primitivního kmotra. Vyhození slušné koaliční strany z vládní koalice tupým porušením koaliční smlouvy a všech principů slušnosti, morálky a cti. Bezostyšné lhaní politiků ODS jako jeden muž. Nízké jásání politických straniček z koalice SPOLU. Ušmudlaná kolaborace politiků STAN s koalicí SPOLU. Veliký jásot z celé parlamentní opozice i z ostatní mimoparlamentní kaluže nad skonem pirátů. Předání digitalizace stavebního řízení Kupkovi (nemá žádnou zkušenost s digitalizací) nejvíc největšímu kamarádovi pana Zajíčka. Ostudné jednání a chování šéfa antimonopolního úřadu Mlsny. Příšerný chechot ministra Jurečky, kterého měl premiér vyhodit minutu poté, co se dozvěděl, že si Jurečka užívá na mejdanu po masakru mladých studentů. Nevyhodil Blažka, nevyhodil Jurečkku, nevyhodil Stanjuru a nevyhodil válka. Okamžité předání stavebního řízení do rukou vypovězených firem ze stáda kmotra a návrat ke starým zlatým časům. Navýsost ostudné chování ministra zahraničí Lipavského připomínající činy slizkých zrádců bývalých kamarádů. Idiotská tupost celé ODS a ostatně i KDU, TOP i STAN, pokud si uvědomíme, že u příštích voleb budou pirátské hlasy demokracii zatraceně chybět. Nebo už ODS fakt počítá jen s projektem ANODS?

Tohle vše by mělo okamžitě vést k vykopnutí premiéra Fialy z postu premiéra, omluva národu za způsobené bilionové škody a mravní sešup. Dále k urychlené demisi celé vlády. Následně se pokusit o jmenování kvalitního premiéra mimo ODS, která opět jasně prokázala, že se nikdy nezmění. Možná raději nestraník, jenž by se pokusil o volební zázrak. Důsledné a okamžité odstřižení kmotrů a oligarchů od státních penězovodů. Opravdová digitalizace celé státní správy ve prospěch občanů a nikoli pár firem, kmotrů a oligarchů. Podívat se na zub jednoho nejmenovaného kmotra.

Haraším Petr Orlau

Komentář z fialových blat

1