Írán vypálil na Izrael 200 raket

1. 10. 2024

čas čtení 13 minut

Izraelská média uvádějí, že Írán vypálil na Izrael 200 raket. Není jasné, zda střely dopadají do cíle, nebo jsou zachyceny na obloze nad městy. Jedná se o rychle se vyvíjející a pokračující situaci.





Izrael očekává, že jakýkoli íránský raketový útok bude mít široký rozsah



Izraelský vojenský mluvčí v úterý uvedl, že jakýkoli raketový útok ze strany Íránu očekává v širokém měřítku, a vyzval občany, aby se v takovém případě ukryli v bezpečných místnostech.



Kontradmirál Daniel Hagari v televizním brífinku rovněž uvedl, že příval raketových útoků namířených na oblast Tel Avivu, který spustil sirény, pochází od Íránem podporované skupiny Hizballáh v Libanonu, píše agentura Reuters.



To znamená, že výbuchy v posledních minutách mohly zahrnovat místní zbraně, nikoliv přilétající rakety z Izraele. Situace na místě je v tuto chvíli samozřejmě nepřehledná a my informujeme o tom, co jsme slyšeli ze spolehlivých zdrojů, a zároveň neděláme pevné závěry o tom, co se skutečně děje okamžik po okamžiku.

Izraelský vojenský mluvčí v úterý uvedl, že jakýkoli raketový útok ze strany Íránu očekává v širokém měřítku, a vyzval občany, aby se v takovém případě ukryli v bezpečných místnostech.Kontradmirál Daniel Hagari v televizním brífinku rovněž uvedl, že příval raketových útoků namířených na oblast Tel Avivu, který spustil sirény, pochází od Íránem podporované skupiny Hizballáh v Libanonu, píše agentura Reuters.To znamená, že výbuchy v posledních minutách mohly zahrnovat místní zbraně, nikoliv přilétající rakety z Izraele. Situace na místě je v tuto chvíli samozřejmě nepřehledná a my informujeme o tom, co jsme slyšeli ze spolehlivých zdrojů, a zároveň neděláme pevné závěry o tom, co se skutečně děje okamžik po okamžiku.





Izrael uzavřel leteckou dopravu do země i ze země a Irák, který leží přímo na východ od východního souseda Izraele, Jordánska, uzavřel svůj vzdušný prostor, uvádí agentura Reuters.



Těsně před tímto posledním vývojem událostí izraelský armádní rozhlas uvedl, že všechny starty a přistání na mezinárodním letišti Ben Gurion poblíž Tel Avivu byly zastaveny poté, co Írán odpálil rakety směrem na Izrael.





Vystřelení raket je odvetou za zabití vůdců Hizballáhu a Hamásu



Íránské revoluční gardy, hlavní složka íránské armády, uvedly, že příval raket, které Írán vypálil na Izrael, je odvetou za zabití vůdců jejich hlavních zástupců vedle Izraele, Hizballáhu a Hamásu.



Agentura Reuters uvádí, že podle izraelského armádního rozhlasu bylo z Íránu na Izrael odpáleno téměř 200 raket.



V tuto chvíli není jasné, kolik z nich dosáhlo nějakého cíle, většina zpráv od svědků vypovídá o raketách létajících nad hlavou.



Íránské revoluční gardy uvedly, že odpálení raket je odvetou za to, že Izrael v červenci v Teheránu zabil vůdce Hamásu Ismaila Haníju, a minulý týden v Libanonu zabil vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha a zástupce velitele Íránských revolučních gard (IRGC) Abbáse Nilforoushana.

Před 16 m17.59 BST



Nad Jeruzalémem proletěla druhá vlna raket



Sotva deset minut po prvním přívalu bomb svištících nad městem proletěla nad městem druhá vlna raket, zřejmě z jiného směru, přičemž oblohu osvětlovaly jasné záblesky zásahů, zatímco se Jeruzalémem rozléhaly hlasité rány.



Reportéři v Jeruzalémě byli nedlouho po půl osmé večer místního času svědky toho, jak nad městem míří desítky raket směřujících k hlavním izraelským pobřežním městům v rámci obrovského útoku, přičemž motory raket byly při jejich přeletu jasně viditelné.



Zatímco nad městem bylo slyšet některé zásahy, zdálo se, že mnoho raket pokračovalo bez úhony dál a za zvuku vzdálených bomb pokračovalo směrem k pobřeží a centrálnímu Izraeli.



Na okraji Starého města stálo mnoho lidí a sledovalo rakety letící nad hlavami při zřejmě bezprecedentním útoku.



Nad Tel Avivem byly slyšet výbuchy a městem, největší městskou a hospodářskou metropolí Izraele, se rozléhal zvuk výstražných sirén.



V Jeruzalémě jsou rovněž slyšet výbuchy, uvedli svědci pro agenturu Reuters.



Z Íránu byly odpáleny rakety, sděluje izraelská armáda



Izraelská armáda sděluje, že z Íránu byly nyní odpáleny rakety směrem na Izrael, informuje agentura Reuters.



V Tel Avivu se již ozvaly sirény a nyní se podle agentury rozezněly varovné sirény v Jeruzalémě.



Z Izraele přicházejí první zprávy o dvou ozbrojencích, kteří stříleli na Izraelce, a o několika zraněných v Jaffě, která je součástí velkého Tel Avivu.



Podle prvních zpráv z místa došlo ke střelbě na dvou místech v Jaffě poblíž tramvajové zastávky na ulici Gaza a Jeruzalémské třídě.



Podle několika zdrojů, včetně agentury Agence France-Presse, která se odvolává na záchranné služby, bylo zřejmě zraněno nejméně sedm lidí.



Agentura Reuters cituje izraelskou policii, která hovoří o podezření na „teroristickou“ střelbu.





Nejvyšší vojenští velitelé v Izraeli a USA podle různých zpráv hovoří o zprávách zpravodajských služeb, podle nichž se Írán chystá zaútočit na Izrael v odvetě za masivní izraelské údery na Íránem podporovaný Hizballáh v Libanonu v posledních dnech.



Podle agentury Axios spolu dnes hovořili izraelský ministr obrany Yoav Gallant a americký ministr obrany Lloyd Austin.



USA varují Írán před „vážnými následky“, pokud vypustí balistické rakety na Izrael



Vysoce postavený představitel americké administrativy sice o něco dříve spustil poplach, že se Írán „bezprostředně“ připravuje na útok balistickými raketami na Izrael, ale USA zároveň varovaly před „vážnými důsledky“, pokud by k takovému útoku došlo.



Tento úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby mohl diskutovat o zpravodajských informacích, uvedl, že USA aktivně podporují izraelské obranné přípravy, informovala agentura Associated Press.



Shrňme si to: Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí vydal varování Íránu, který podporuje Hizballáh v Libanonu a Hamás v Gaze.



Na Blízkém východě není místo, kam by Izrael nedosáhl,“ řekl Netanjahu jen několik dní poté, co při leteckém útoku jižně od Bejrútu zahynul vůdce libanonské skupiny Hizballáh, uvedla agentura AP.



Úřadující vůdce Hizballáhu Naim Kassem slíbil, že skupina bude po páteční smrti svého dlouholetého šéfa Hasana Nasralláha bojovat dál. Izrael v posledních dnech rovněž zavraždil několik vrchních velitelů skupiny. Kassem uvedl, že bojovníci skupiny jsou připraveni a zabití velitelé již byli nahrazeni.



Izrael a Hizballáh si od 8. října loňského roku, tedy den poté, co Hamás vyslal své bojovníky do Izraele a vyvolal válku v Gaze, téměř denně vyměňují palbu přes libanonskou hranici.

Dva lidé jedou na motorce na parkovišti, za nimi billboard s Hasanem Nasralláhem.





Izraelský bezpečnostní kabinet se měl sejít k jednání v 19.30 místního času



Mezitím se objevily zprávy citující izraelskou armádu, že v zemi přistávají rakety a zasahují otevřená prostranství.





Objevují se zprávy o tom, že v Tel Avivu, největším izraelském obchodním centru s více než 4 miliony obyvatel, se rozezněly sirény a že obyvatelé byli vyzváni, aby vstoupili nebo byli připraveni vstoupit do protileteckých krytů kvůli ochraně.



Deník Jerusalem Post informoval, že lidé v Tel Avivu mají vyhledat úkryt před varováním před hrozícím raketovým útokem z Íránu.



Informoval o tom deník The Times of Israel: „V desítkách měst ve středním Izraeli a v Šaronově oblasti, jakož i na severním Západním břehu Jordánu, včetně Kfar Saba, Kafr Kassem, Roš Ha'ajin a Hod Hašaron, se rozezněly sirény raketového poplachu.“ Uvádí také, že výbuchy byly slyšet poblíž Tel Avivu.







Izrael bere varování USA před hrozícím odpálením íránské rakety vážně, uvedl mluvčí IDF



Izraelské obranné síly „berou vážně“ varování USA, které před chvílí zaznělo, že Írán se „bezprostředně“ připravuje na útok balistickou raketou na Izrael, uvedl právě mluvčí IDF v televizním rozhovoru.



Peter Lerner, mluvčí IDF, hovořil živě v americké elevizi MSNBC.



Potvrdil také, že „ano, v Libanonu probíhají operace“ proti Hizballáhu a že Izrael „provádí tajné operace“, které odhalily „základny“ této mocné militantní skupiny a její plány na pokračování a stupňování útoků proti Izraeli.



Řekl, že Izrael odhalil „obrovské množství nástrojů teroru a smrti“, které kdyby Hizballáh mohl použít k uskutečnění svých záměrů, „to by to, co se stalo 7. října, bledlo“ - a načrtl paralelu s útokem vedeným Hamásem na jižní Izrael před téměř rokem, který vyvolal tuto eskalaci hry v regionu.



Generální tajemník OSN António Guterres v úterý vyzval k deeskalaci konfliktu v Libanonu, uvedl jeho mluvčí, neboť sílící izraelská ofenziva proti Hizballáhu vyvolává obavy z rozhoření regionální války.



Mluvčí Stéphane Dujarric podle agentury France-Presse uvedl, že Guterres:



Je třeba se za každou cenu vyhnout totální válce v Libanonu a respektovat svrchovanost a územní celistvost Libanonu.



Světoví lídři se minulý týden sešli v sídle OSN v New Yorku na výročním valném shromáždění této mezinárodní organizace, ale výzvy k příměří v Gaze mezi Izraelem a Hamásem a v Libanonu mezi Izraelem a Hizballáhem, nabídky dohod a zprostředkování a projevy rozhořčení nepřinesly na Blízkém východě žádné ovoce, protože konflikt se pouze vyostřil.





Americké velvyslanectví v Izraeli vzkazuje zaměstnancům a rodinám, aby se „až do odvolání“ ukryli na místě



Velvyslanectví USA v Izraeli nařídilo všem americkým vládním zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v Izraeli, na okupovaném Západním břehu Jordánu a v Gaze, aby se až do odvolání ukryli na místě.



Velvyslanectví ve zprávě o bezpečnostním varování na svých internetových stránkách napsalo:



V důsledku současné bezpečnostní situace nařídilo velvyslanectví USA všem americkým vládním zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, aby se až do odvolání ukryli na místě. Toto sdělení je určeno pro vaši informaci při přípravě vlastních bezpečnostních plánů.



Velvyslanectví USA v Jeruzalémě připomíná občanům USA, že je i nadále třeba dbát zvýšené opatrnosti a osobního bezpečnostního povědomí, neboť k bezpečnostním incidentům, včetně minometné a raketové palby a vniknutí bezpilotního leteckého systému UAS, dochází často bez varování.



Bezpečnostní prostředí zůstává složité a může se rychle měnit v závislosti na politické situaci a nedávných událostech.



V reakci na bezpečnostní incidenty a bez předchozího upozornění může velvyslanectví USA dále omezit nebo zakázat zaměstnancům americké vlády a jejich rodinným příslušníkům cestovat do některých oblastí Izraele (včetně Starého města v Jeruzalémě) a na Západní břeh Jordánu.





Íránský útok na Izrael může být přinejmenším stejně velký jako ten dubnový - americký představitel



Íránský útok balistickými raketami na Izrael by mohl být stejně velký nebo potenciálně větší než ten dubnový, pokud k němu dojde, řekl agentuře Reuters pod podmínkou zachování anonymity americký představitel.



Američtí představitelé uvedli, že Írán se zřejmě připravuje na bezprostřední zahájení balistického raketového útoku proti Izraeli.



Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) Daniel Hagari uvedl, že IDF jsou ve stavu vysoké pohotovosti a že íránský útok na Izrael by měl následky.



V dubnu Írán vypustil stovky bezpilotních letounů i řízených střel směrem na Izrael, což byl vůbec první přímý útok Islámské republiky na židovský stát, v reakci na útok na íránskou diplomatickou budovu v syrském hlavním městě Damašku, při kterém zahynul vysoký představitel íránských Islámských revolučních gard a osm dalších důstojníků.





Egypt odsuzuje „vážnou eskalaci“ izraelského postupu v jižním Libanonu



Egyptský ministr zahraničí odsoudil to, co Káhira označila za „vážnou eskalaci“ Izraele v jižním Libanonu poté, co izraelská armáda uvedla, že zahájila „omezený a cílený“ pozemní vpád.



Badr Abdelaty varoval, že izraelská eskalace hrozí rozhořčením celého regionu „způsobem, který povede k hrozivým bezpečnostním a humanitárním důsledkům“, uvádí se v prohlášení egyptského ministerstva zahraničí.



Abdelaty rovněž uvedl, že Egypt odmítne jakékoli pokusy o nastolení nového statusu quo, který by porušoval svrchovanost Libanonu. Egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi v neděli uvedl, že nařídil okamžité vyslání nouzové zdravotnické a humanitární pomoci do Libanonu.





Hizballáh tvrdí, že vypálil rakety na vojenské stanoviště na předměstí Tel Avivu



Hizballáh, Íránem podporovaná libanonská militantní skupina, tvrdí, že odpálila rakety směrem na leteckou základnu Sde Dov na předměstí izraelského města Tel Aviv, informovala agentura Reuters v rychlém upozornění.





Hizballáh uvedl, že jeho bojovníci odpálili „salvu raket Fadi-4 na leteckou základnu Sde Dov v Tel Avivu“, a dodal, že útok přišel na obranu Libanonu a „v reakci na útoky na civilisty a masakry, které nepřítel provedl“.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0