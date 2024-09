Začala třetí libanonská válka?

30. 9. 2024

USA vyzývají ke klidu, zatímco Hizballáh a Izrael zvažují své další kroky, píše Charlotte Lawson.

Po téměř roce přeshraničních bojů na severu zahájil Izrael sérií agresivních operací to, co jeho ministr obrany nazývá "novou fází" války proti Hizballáhu. Cíl: Donutit Íránem podporovanou teroristickou organizaci, prostřednictvím diplomacie nebo síly, aby upustila od své strategie pomalého oslabování Izraele prostřednictvím opotřebovávací války.

Tento týden začal dosud největší vlnou náletů proti infrastruktuře Hizballáhu, kdy izraelská vojenská letadla v pondělí zasáhla odhadem 1 600 vojenských cílů po celém Libanonu. Kampaň zničila desítky tisíc z odhadovaných 150 000 až 200 000 projektilů Hizballáhu za jediný den, řekl v noci izraelský ministr obrany Joav Gallant.

Letecké útoky na raketové zásoby Hizballáhu a jeho odpalovací zařízení pokračovaly i v následujících dnech, stejně jako izraelské snahy systematicky rozbít nejvyšší vedení Hizballáhu prostřednictvím přesných úderů na Bejrút. Izraelské obranné síly (IDF) v úterý uvedly, že při leteckém útoku v Bejrútu úspěšně zaútočily na Ibrahima Kubajsiho, šéfa raketových a raketových sil Hizballáhu. Ve čtvrtek zabil další přesný útok na libanonské hlavní město hlavního velitele bezpilotních letounů Hizballáhu.

Zásahy z vysoké úrovně následovaly po leteckém útoku z minulého týdne, který zabil asi 20 velitelů elitních sil Hizballáhu Ridvan, a po odpálení výbušnin v tisících pagerech – údajné izraelské operaci, která podle představitele Hizballáhu vyřadila z boje 1 500 bojovníků.

"Degradace schopností Hizballáhu v posledních několika týdnech nemá historicky precedens. Dokonce i jejich schopnost střílet rakety se zdá být dost omezená," řekl Gerald Steinberg, profesor na izraelské Bar-Ilanově univerzitě. "A z 20 hlavních lidí, kteří byli hlavními představiteli Hizballáhu zodpovědnými za budování sil a za realizaci útočných plánů, je asi polovina pryč. To je pro Hizballáh velmi velká ztráta. Mohou tyto pozice obsadit, ale bude to nějakou dobu trvat."

Zatímco se Hizballáh vzpamatovává z opakovaných útoků, analytici se nyní ptají, zda si Izrael připravuje půdu pro další rozšíření války – možná tím, že vtrhne do jižního Libanonu, aby vytvořil nárazníkovou zónu, která umožní vysídleným obyvatelům severu návrat domů – nebo zda se pokouší zahnat skupinu do kouta a uzavřít dohodu, která ukončí nepřátelství.

"Izrael po 11 měsících konečně odpovídá na 8 000 raket, střel a bezpilotních letounů. Otázkou je: Může Izrael dosáhnout deeskalace prostřednictvím odstrašení?," řekl Jonathan Schanzer, senior viceprezident pro výzkum v Nadaci pro obranu demokracií. " Nyní testujeme, zda silná reakce může pomoci to ukončit – jinými slovy, ukázat Hizballáhu, že za to existuje cena – nebo zda je Hizballáh ochoten zajít až do konce."

Reakce militantní skupiny byla zatím bezvýsledná. Zatímco Hizballáh demonstroval svou ochotu k eskalaci, teroristická skupina se také zdržela použití své plné palebné síly na izraelská města, jak mnozí představitelé očekávali na začátku. Zůstává nejasné, zda se toho zdržuje kvůli nedostatku schopností – jak v personálu, tak v materiálu – nebo kvůli obavám ze zatažení obou stran do totální války. Skupina vystřelila ve středu brzy ráno na Tel Aviv osamocenou balistickou raketu, ale izraelská protivzdušná obrana ji zničila.

"Hizballáh utrpěl těžké ztráty, o tom není pochyb. Ale stále je schopen pokračovat ve válce," řekl Eyal Zisser, prorektor Telavivské univerzity a expert na Libanon. "Velmi pochybuji, že Hizballáh bude připraven zastavit palbu, dokud bude válka v Gaze pokračovat." Dodal, že takový krok by se rovnal "bílé vlajce" poté, co tato skupina začala střílet na Izrael v solidaritě s Hamásem po masakru 1 200 Izraelců, většinou civilistů, na jihu země 7. října.

Odvolání útoků v době, kdy válka v Gaze pokračuje, by podkopalo íránskou strategii "jednoty arén", v níž si různí proxies v regionu přicházejí na pomoc. Přesto se Írán zdržel přímého zapojení, navzdory údajné žádosti Hizballáhu, aby Teherán zasáhl a zaútočil na Izrael jeho jménem. "(Izraelci) nás zatahují do bodu, kam nechceme jít," řekl v pondělí íránský prezident Masúd Pezeškian, když obvinil Jeruzalém z kladení "pastí", aby zatáhl svou zemi do širší války.

Mezitím USA zůstávají odhodlány zprostředkovat dohody o příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Ve středečním společném prohlášení s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem vyzval prezident Joe Biden k dohodě, která umožní civilistům na obou stranách hranice bezpečný návrat domů. "Přestřelka od 7. října, a zejména v posledních dvou týdnech, hrozí mnohem širším konfliktem a poškozením civilistů," napsali lídři.

Prohlášení nezmiňuje Hizballáh jménem, ani neformuluje plán na stažení této skupiny z izraelské hranice. Teoreticky by navrhovaná jednadvacetidenní přestávka v bojích umožnila oběma stranám dosáhnout trvalejšího urovnání. V praxi se izraelští představitelé obávají, že by to umožnilo Hizballáhu zotavit se a přeskupit se s malým pokrokem směrem k dohodě, která by řešila pokračující vysídlování severních komunit Izraele.

Pokud jde o Izrael, cíl je jasný: Hizballáh se musí demilitarizovat v oblastech Libanonu jižně od řeky Lítání. Navrhovaná nárazníková zóna je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1701, která ukončila druhou libanonskou válku v roce 2006 tím, že nařídila stažení Hizballáhu, ale nikdy nebyla vynucována libanonskou vládou ani mezinárodním společenstvím, navzdory rozmístění mírových sil OSN v této oblasti.

Zatímco Izrael po léta do jisté míry toleroval přítomnost Hizballáhu podél své severní hranice, pozemní útok Hamásu změnil kalkulaci: Mnoho evakuovaných nebude ochotno se vrátit, pokud teroristé zůstanou v těsné blízkosti jejich komunit.

"Pokud Izrael a Hizballáh uznají za své zájmy dočasné příměří, aby se vzpamatovaly z výměny útoků v posledních několika měsících, pak bude příměří. Jsem k tomu skeptický," řekl Steinberg. "Izrael má velmi silnou motivaci proniknout do jižního Libanonu a umožnit nejméně 80 000 izraelským civilistům, kteří byli nuceni uprchnout 8. října, kdy Hizballáh začal své útoky na severu, aby se vrátili domů."

Zdroj v angličtině: ZDE

