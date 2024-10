Rusko: Kyrgyzstán uzavírá tranzitní platební kanál pro zboží z Evropy a Číny

2. 10. 2024

Nejhorší obavy ruských dovozců se naplnily: Kyrgyzstán uzavřel kanál tranzitních plateb za zboží z Evropy a Číny. Od 25. září kyrgyzské banky při zasílání plateb do Číny a Evropy vyžadují, aby odesílatel podepsal záruku, že zboží dorazí do republiky do 60 dnů, uvedli tři dovozci. Stejné informace zveřejňují účastníci ve specializovaných chatech o zahraniční ekonomické aktivitě. Od tohoto dne vstoupilo v platnost usnesení Rady Národní banky Kyrgyzstánu přijaté na začátku září, které zavádí zákaz pro zahraniční společnosti platit za zboží, práce a služby mimo republiku po dobu jednoho roku bez skutečné dodávky zakoupených produktů do země. Výjimka bude udělena některým oprávněným státním společnostem určeným vládou.