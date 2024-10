Zdá se, že naši mrtví se nepočítají stejně

3. 10. 2024 / Derek Sayer

čas čtení 24 minut



„Neochvějná podpora“ versus ‚železná oddanost‘ - příběh dvou strategií



Často se poukazuje na rozpor mezi západním rámováním konfliktů na Ukrajině a v Gaze. Slovy jednoho z kritiků, Kari McKernové, která napsala v červenci 2024:



V Gaze je palestinské utrpení často dezinfikováno nebo kontextualizováno tak, aby se zmenšila jeho hrůza. Když izraelský nálet zasáhl školu OSN. v červenci 2024 a zabil několik desítek lidí, mnoho západních médií zahájily informaci o tomto incidentu tvrzením izraelské armády o aktivitě militantů v oblasti namísto toho, aby se soustředila na úmrtí civilistů. Mezitím ukrajinské civilní oběti jsou prezentovány jako jednoznačné tragédie, přičemž jednotlivé příběhy jsou zkoumány a zdůrazňovány, aby vyvolaly empatii. Tato asymetrie se rozšiřuje i na jazyk používaný k popisu bojovníků a jejich akcí. Bojovníci Hamásu jsou vždy „teroristé“, zatímco ukrajinské síly jsou „obránci“ nebo ‚bojovníci za svobodu‘. Izrael „reaguje“ nebo „provádí odvetu“. zatímco Rusko „útočí“ nebo „napadá“...



Lidské oběti v obou konfliktech jsou ohromující, přesto reakce Západu je velmi nekonzistentní. [Když jsou ukrajinské obytné domy zničeny, západní představitelé rychle odsuzují válečné zločiny. Ale podobné obvinění proti Izraeli za jeho akce v Gaze chybí, jsou tlumená nebo se objevují jen velmi zřídka, zahrnuty tak, že jsou zcela batagelizovány. Jak uvádí jeden palestinský novinář: „Zdá se, že naši mrtví se nepočítají stejně.“



(Článek původně vyšel v časopise Canadian Dimension ZDE)

Existuje však jeden případ dvojího metru Západu, který byl komentován jen málo, pokud vůbec. Pravděpodobně se jedná o nejdůležitější - a nejodhalenější - nekonzistenci ze všech. Týká se západní, zejména americké politiky v oblasti dodávek zbraní „spojencům“.



Když se před dvěma týdny ve Washingtonu sešli americký prezident Joe Biden a britský premiér Keir Starmer, aby „důkladně diskutovali o řadě zahraničněpolitických otázek společného zájmu“, dominovaly jejich rozhovoru konflikty na Ukrajině a v Gaze.



Podle oficiální zprávy Bílého domu z jejich setkání 13. září „oba vedoucí představitelé potvrdili svou neochvějnou podporu Ukrajině, která se nadále brání ruské agresi“. V této souvislosti „vyjádřili hluboké znepokojení nad tím, že Írán a Severní Korea dodávají Rusku smrtící zbraně, a nad podporou Čínské lidové republiky ruské obranné průmyslové základně“.



I když se samozvaní vůdci svobodného světa mechanicky zmínili o potřebě "uzavřít dohodu o příměří, která by osvobodila rukojmí a umožnila větší pomoc v Gaze, a že je třeba, aby Izrael učinil více pro ochranu civilistů a řešení neutěšené humanitární situace v Gaze“, „zopakovali ... svůj železný závazek vůči bezpečnosti Izraele“.





Diplomaté nepochybně dokážou vysvětlit jemné rozdíly mezi „neochvějnou podporou“ a „železným závazkem“. Podle dosavadní podoby se zdá, že jsou značné.





To jsou zcela oprávněné obavy. Můžeme se proto stejně oprávněně ptát: proč podobná opatrnost nepřevládla i v případě vyzbrojování Izraele?





Nemůže být výmluvnějšího - nebo smutnějšího - svědectví o „železném závazku“ USA, než je zjevná ochota demokratů hodit volby Donaldu Trumpovi, místo aby vůbec uvažovali o podmínění dodávek zbraní Izraeli jeho chováním v souladu s mezinárodním právem.





Pointu Kari McKernové pěkně ilustroval Keir Starmer ve svém vystoupení v Radě bezpečnosti OSN 25. září.Přímo na adresu ruského zástupce řekl, že lituje 35 000 zabitých nebo zraněných ukrajinských civilistů, šesti milionů lidí, kteří byli nuceni uprchnout, a 20 000 ukrajinských dětí unesených od 24. února 2022, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu - nemluvě o „šesti stech tisících ruských vojáků ... zabitých nebo zraněných v této válce“.A kvůli čemu? Charta OSN, kvůli které zde [ruští představitelé] sedí, aby ji dodržovali, hovoří o lidské důstojnosti. Ne o zacházení s vlastními občany jako s kusy masa, které lze hodit do mlýnku.„Myslím na Jaroslava Bazylevyče, jehož manželka a tři dcery byly začátkem tohoto měsíce zabity ruským úderem na civilisty ve Lvově,“ pokračoval britský premiér. „A přemýšlím, jak se Rusko může v této budově ukázat.“Musíme zajistit odpovědnost pro ty, kdo porušují Chartu OSN, a tato rada se musí znovu přihlásit k hodnotám, které stanovuje. To by mělo být samozřejmé. Přesto se největšího porušení charty za celou generaci dopustil jeden ze stálých členů této rady.Ještě jsme neslyšeli Starmera ronit slzy nad izraelským zabitím pětileté Hind Radžabové a sedmileté Sidry Hasouny nebo nad vraždou palestinského básníka Refaata Alareera, který byl zavražděn spolu se svým bratrem, synem svého bratra a sestrou, a čtyř dětí při cíleném izraelském náletu na jeho byt v Gaze 7. prosince - nebo jakoukoli kritiku Izraele, který 7. října odsoudil desítky svých občanů k ohnivé smrti rukou IDF v důsledku uplatnění Hannibalovy směrnice.Britský premiér se také příliš nevyjádřil k „flagrantnímu porušování charty“, když Izrael v letošním roce nerespektoval čtyři rezoluce Rady bezpečnosti OSN o příměří, ignoroval dvě rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) o pravděpodobném riziku genocidy v Gaze a nezákonnosti pokračující okupace palestinských území zabraných během šestidenní války v roce 1967 a odmítl spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem (ICC) při vyšetřování možných válečných zločinů na okupovaných územích. To však nechme stranou.Zásadní v tomto kontextu je, že navzdory tomu, co Starmer (správně) představuje jako zjevný akt agrese ze strany Ruska - a navzdory tomu, že ICC vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za „válečný zločin nezákonné deportace obyvatelstva (dětí)“ - Západ důsledně neposkytl Ukrajině veškerou výzbroj, o kterou požádala, ani nepovolil její bezpodmínečné použití proti Rusku.Opakované výzvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že tato omezení poškozují schopnost Ukrajiny bránit se, zatím narážejí na hluchotu - a to nejen v USA.Ačkoli není vždy snadné stanovit hranici, Bidenova administrativa většinou omezila svou „neochvějnou podporu“ na poskytnutí obranných zbraní pro použití v bojích na Ukrajině nebo v bezprostředně přilehlých pohraničních oblastech a podmínila dodávky zbraní tím, že nebudou použity k úderu na ruské území.K výzbroji, o kterou Ukrajina v průběhu války požádala a kterou západní státy odmítly nebo odložily, patří rakety protivzdušné obrany Patriot (USA je dodaly až po 300 dnech války), americké tanky Abrams a německé tanky Leopard a Marder, vysoce přesné dělostřelectvo HIMARS s dlouhým dosahem a stíhačky F-16 (na které USA uvalily embargo po dobu celých 29 měsíců po ruské invazi).Poskytnutí ATACAMS (armádních taktických raketových systémů), které mají dolet kolem 300 km a mohly by zasáhnout mnoho ruských měst, zatím zůstávalo zvláště v nedohlednu.Zatímco Spojené království chce nyní Zelenskému udělit povolení k nasazení balistických raket dlouhého doletu Storm Shadow britské výroby, které by zasáhly cíle hluboko v Rusku, USA, které pro tyto rakety vyrábějí některé komponenty, to zatím odmítly. Navzdory naléhání Starmera a britského ministra zahraničí Davida Lammyho při jejich nedávných návštěvách Washingtonu USA v době psaní tohoto článku britský návrh nadále vetují.Elliot Ackerman v prosinci 2023 v časopise Time kritizoval to, co nazývá strategií Bidenovy administrativy „pomalé ano“:To vedlo k jakési falešné válce, v níž USA a NATO jásají nad ukrajinskými vítězstvími a postupně dodávají Ukrajině špičkové zbraně, ale rozdávají je pomalu a v dostatečně malém množství, aby Ukrajina mohla bojovat, ale ne zvítězit.Klíčovými důvody této strategie, alespoň podle veřejných prohlášení Bidena a dalších amerických představitelů, se zdá být snaha nevyprovokovat potenciální jadernou eskalaci, jakou Putin hrozí, a obava z vyostření neshod mezi evropskými členy NATO, jejichž podpora ukrajinské věci se značně liší.Zatímco jednotná západní podpora izraelské akce, která následovala po útocích Hamásu ze 7. října, se s rostoucím krveprolitím v Gaze pomalu rozpadala, přičemž Irsko, Španělsko, Norsko, Belgie, Portugalsko a dokonce i Francie se mimo jiné staly kritičtějšími vůči Izraeli a podporovaly palestinskou věc - i když ne Hamás -, hlavní západní dodavatelé zbraní Izraele si pevně stáli za svým závazkem vůči židovskému státu.Velká Británie a Německo nedávno zavedly (velmi) omezená omezení licencí na prodej zbraní Izraeli v návaznosti na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora z 19. července o nezákonnosti izraelské okupace palestinských území - pravděpodobně v naději, že je to ochrání před případným budoucím obviněním ze spoluúčasti na izraelských válečných zločinech v Gaze.Mluvčí německé vlády nicméně neochvějně prohlásil, že „žádný zákaz vývozu zbraní do Izraele neexistuje a existovat nebude“, zatímco David Lammy ujistil britský parlament, že „s politováním“ „oznamujeme pozastavení přibližně 30 vývozních licencí do Izraele“, a znovu potvrdil, že „Spojené království nadále podporuje právo Izraele na sebeobranu v souladu s mezinárodním právem“. Těchto 30 licencí představuje pouhých osm procent celkového prodeje zbraní Spojeného království Izraeli.Podle ministryně zahraničí Mélanie Jolyové Kanada oficiálně přestala schvalovat nové dodávky zbraní do Izraele v březnu. Podrobnosti, včetně pokračujícího používání komponentů kanadské výroby ve zbraních dodávaných do USA, však zůstávají nejasné.Michael Bueckert, viceprezident organizace Kanaďané za mír a spravedlnost na Blízkém východě, je jedním z mnoha, kteří tvrdí, že kvůli nejasnostem a mezerám v zákoně:A co je nejdůslednější, Spojené státy (které dodávají přibližně 70 % izraelského dovozu zbraní) zůstávají rozhodně imunní vůči jakémukoli tlaku na omezení nebo podmínění těchto dodávek, ať už ze strany mezinárodních orgánů, jako je OSN, Mezinárodní soudní dvůr, Mezinárodní trestní soud a řada nevládních organizací zabývajících se lidskými právy a charitou, nebo ze strany domácích kritiků.Nemám zde na mysli jen obvyklé levicové podezřelé, jako jsou Jill Steinová, Bernie Sanders nebo členky „oddílu“ Ilhan Omarová a Alexandra Ocasio-Cortezová.Dokonce i „nejvýše postavený židovský volený představitel v americké vládě a přesvědčený obhájce Izraele“, vůdce senátní většiny Chuck Schumer, varoval již 14. března:Ačkoli Schumer výslovně nevyzval k podmínění budoucích dodávek amerických zbraní „změnou kurzu“ Izraele, je těžké se tomuto závěru vyhnout.Navzdory tehdy rozšířeným spekulacím, že „existuje velmi reálná šance, že Spojené státy do konce měsíce zastaví prodej útočných zbraní Izraeli, pokud se mu nepodaří výrazně zlepšit množství pomoci přicházející do Gazy nebo pokud zahájí vojenskou operaci v Rafáhu bez věrohodného plánu pro více než milion Palestinců, kteří se tam ukrývají“, Bidenova administrativa místo toho zdvojnásobila vyzbrojování genocidy.Dne 8. května Biden řekl CNN, že „jsem dal jasně najevo, že pokud půjdou do Rafáhu ... nebudu dodávat zbraně, které byly historicky používány k zásahu v Rafáhu, k zásahu v městech - k řešení tohoto problému“. Následné pozastavení dodávky 1 700 kusů bomb o hmotnosti 500 liber a 1 800 kusů bomb o hmotnosti 2 000 liber ze strany USA - doposud jediné omezení dodávek zbraní - se ukázalo jako krátkodobé. Izrael ignoroval Bidenovu „červenou linii“ a zahájil krvavý útok na Rafáh. USA zrušily zastavení dodávek 500librových bomb 10. července.Mezitím si ministr zahraničí Antony Blinken údajně dvakrát pohrál s americkými zákony v případech, kdy by USA musely zastavit dodávky zbraní Izraeli.Koncem dubna Blinken údajně ignoroval pochybnosti ministerstva zahraničí o tom, zda je izraelské použití zbraní dodaných USA v Gaze „v souladu se všemi platnými mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy a politikou, včetně mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv“, a potvrdil, že ujištění samotného Izraele jsou „důvěryhodná a spolehlivá“. To bylo požadováno na základě Memoranda o národní bezpečnosti (National Security Memorandum, NSM) 20, které Bidenova administrativa přijala 8. února s deklarovaným cílem zajistit odpovědnost.Přibližně ve stejné době, podle nedávné senzace v Politico, byl Blinken obeznámen jak se sedmnáctistránkovým memorandem americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) adresovaným ministerstvu zahraničí, které konstatovalo, že Izrael „vystavuje americkou humanitární pomoc určenou pro Gazu ‚svévolnému odmítání, omezování a překážkám‘, '“ a e-maily od vedoucího Úřadu pro obyvatelstvo, uprchlíky a migraci ministerstva zahraničí, které varovaly, že ‚Izrael blokuje humanitární pomoc a že by měl být spuštěn zákon o zahraniční pomoci, aby bylo zmrazeno téměř 830 milionů dolarů daňových poplatníků určených na zbraně a bomby pro Izrael‘. “Blinken se rozhodl ignorovat obě skupiny doporučení a 10. května v Kongresu vypověděl, že „v současné době nehodnotíme, že by izraelská vláda zakazovala nebo jinak omezovala přepravu nebo dodávky americké humanitární pomoci“.Dne 2. července vydalo 12 bývalých úředníků Bidenovy administrativy, kteří rezignovali kvůli politice USA vůči Gaze, společné prohlášení, v němž konstatovali, žeDodali, že pokračující dodávky zbraní Izraeli navzdory jeho akcím v Gaze „umisťují Americe terč na záda“.Bez ohledu na ofenzívu v Rafáhu a další následná izraelská zvěrstva včetně leteckých útoků na školy a nemocnice schválila Bidenova administrativa 13. srpna další prodej zbraní Izraeli v hodnotě 20 miliard dolarů, včetně 50 stíhaček F-15, 30 raket vzduch-vzduch středního doletu, taktických vozidel, 32 739 tankových nábojů ráže 120 mm a 50 400 vysoce explozivních nábojů ráže 120 mm pro minomety.Zdá se, že americký „železný závazek“ vůči Izraeli se pravděpodobně nezmění, ať už listopadové prezidentské volby v USA vyhraje kdokoli. V rozhovoru pro CNN 30. srpna jediný člověk, který stojí v cestě druhému prezidentství Donalda Trumpa, nabídl Palestincům jen málo „radosti“ - jsem snad jediný, komu tento motiv kampaně připadá za daných okolností obscénní?Na otázku, zda to znamená, že nedojde k „žádné změně politiky, pokud jde o zbrojení a tak dále“? Kamala Harrisová odpověděla: „Ne, já-musíme uzavřít dohodu.“Toto odmítnutí počítat s jakýmkoli odklonem od Bidenovy politiky je o to pozoruhodnější, že podle průzkumů veřejného mínění budou volby pravděpodobně velmi těsné.Podle nedávného průzkumu YouGov v rozhodujících státech Arizona, Pennsylvania a Georgia „80 % a více demokratů a nezávislých podporuje trvalé příměří a 60 % a více nesouhlasí s větším množstvím zbraní pro Izrael“. Průzkumy nelze považovat za spolehlivé předpovědi, ale úspěchy „nezávazné“ kampaně v demokratických primárkách na začátku tohoto roku naznačují, že Harrisová odmítáním přehodnotit stranický postoj ke zbraním pro Izrael riskuje ztrátu významné podpory a hlasů Arabů, muslimských Američanů a mladých lidí v rozhodujících státech, kde je potřebuje nejvíce.Kontrast mezi politikou Západu, a zejména USA, v oblasti dodávek zbraní Ukrajině a Izraeli je do očí bijící. Je také obtížné jej racionálně pochopit, natož morálně zdůvodnit.Ačkoli údaje o ukrajinských obětech, které Keir Starmer uvedl ve svém projevu v OSN 25. září, jsou nepochybně strašlivé, ve srovnání s oběťmi v Gaze vypadají pozitivně. Za jedenáct měsíců války (ve srovnání s dvěma roky a osmi měsíci války na Ukrajině) bylo zabito nejméně 41 534 Palestinců a více než 96 092 jich bylo zraněno. Více než 10 000 osob se pohřešuje, pravděpodobně jsou pohřbeny pod sutinami.Ačkoli údaje ministerstva zdravotnictví o obětech v Gaze nerozlišují mezi civilisty a bojovníky, dokonce i Joe Biden v březnu připustil, že „bylo zabito více než 30 000 Palestinců -“ (můj důraz).Izrael v Gaze povraždil téměř 16 500 dětí - to je jistě odpornější válečný zločin než ruské únosy ukrajinských dětí. Přibližně 1,9 milionu lidí - téměř devět z deseti Gazanů - bylo alespoň jednou „vysídleno“, tj. nuceno opustit své domovy.Při těchto srovnáních je třeba si uvědomit, že zatímco předválečná Ukrajina měla 37,9 milionu obyvatel, Gaza pouhých 2,3 milionu.Jestli někdy existoval důvod pro zákaz nebo alespoň podmínění dodávek zbraní z čistě humanitárních důvodů, pak je to právě Gaza. Putinovi řezníci z Čečenska, Gruzie a Sýrie - nemluvě o Mariupolu - vypadají ve srovnání s izraelskou IDF jako nejmorálnější armáda na světě.Ukrajina čelí skutečné existenční krizi vyvolané invazí velmoci, která disponuje největším jaderným arzenálem na planetě. Pokud Rusko v této válce zvítězí, může to mít pro bezpečnost Evropy - a Západu - hluboké důsledky.Naproti tomu, jakkoli byly události ze 7. října děsivé (nebo zločinné), Izrael čelí něčemu, co někteří přirovnávají k útěku z vězení lidí, jejichž území již 67 let nezákonně okupuje, a to na území přibližně dvakrát větším než Washington, jehož hranice od roku 2007 blokuje.Hamás si možná přeje zničit Izrael, ale ani zdaleka nemá kapacity, aby tak učinil. Sedmý říjen není důkazem existenčního ohrožení izraelského státu, ale neodpustitelného selhání v oblasti bezpečnosti, zatímco jeho představitelé mysleli na jiné věci.Náklady Západu na jeho „železný závazek“ vůči Izraeli daleko převyšují jakékoli výhody. Jakékoli potenciální geopolitické, ekonomické či vnitropolitické výhody, které kdysi mohla podpora Izraele přinést, jsou navždy pohřbeny v troskách Gazy. Jsme mimo realpolitiku a svět si to pomalu uvědomuje.Valné shromáždění OSN 18. září v souladu s poradním stanoviskem Mezinárodního soudního dvora z 19. července drtivou většinou přijalo „historický text požadující, aby Izrael ukončil svou nezákonnou přítomnost na okupovaném palestinském území, a to nejpozději do 12 měsíců od přijetí rezoluce“.Rezoluce, pro kterou hlasovalo 124 zemí, 14 bylo proti (pozn. red. včetně ČR a Maďarska!) a 43 se zdrželo hlasování, vyzývá Izrael, aby dodržoval mezinárodní právo a stáhl své vojenské síly, okamžitě ukončil veškeré nové osídlovací aktivity, vystěhoval všechny osadníky z okupovaného území a odstranil části separační zdi, kterou vybudoval na okupovaném Západním břehu Jordánu.Valné shromáždění dále požadovalo, aby Izrael vrátil půdu a další „nemovitý majetek“, jakož i veškerý majetek zabavený od začátku okupace v roce 1967, a veškerý kulturní majetek a aktiva odebraná Palestincům a palestinským institucím.Rezoluce rovněž požaduje, aby Izrael umožnil všem Palestincům vysídleným během okupace návrat do místa jejich původu a nahradil škody způsobené okupací.Kromě Izraele a USA se proti rezoluci postavily Argentina, Česko, Maďarsko, Malawi, Papua-Nová Guinea, Paraguay a tichomořské státy Fidži, Mikronésie, Nauru, Palau, Tonga a Tuvalu - tedy nepatrná menšina mezinárodního společenství.Několik evropských zemí, včetně Spojeného království, Německa a Itálie, se zdrželo hlasování, stejně jako Austrálie, Kanada, Indie - a Ukrajina, jejíž dodávky amerických zbraní, jak jsme viděli, byly vždy podmíněny tím, že bude dělat, co strýček Sam řekne.Je pozoruhodné - a ukazuje to, jak dalece se názor za posledních jedenáct měsíců změnil - že mezi zastánci rezoluce byly Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Island, Irsko, Japonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko a Španělsko. Většina zemí BRICS, včetně Ruska, Číny, Jihoafrické republiky a Brazílie, hlasovala pro rezoluci.Izrael a Spojené státy se dostávají do stále větší izolace před světovým veřejným míněním.Krveprolití však stále pokračuje a zbraně stále proudí. Dne 27. září, což se může ukázat jako kataklyzmatická eskalace války v Libanonu, Izrael shodil na obytnou čtvrť Dahíja v Bejrútu 2 000librové bomby typu bunkr-buster, srovnal se zemí šest obytných bloků a zabil vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha. Benjamin Netanjahu schválil úder telefonicky ze svého hotelového pokoje v New Yorku, kde právě hovořil na Valném shromáždění OSN a odkud proto odešly desítky delegátů.Cena Nasralláhova skalpu byla pravděpodobně několik set libanonských civilních životů. Palestinský novinář to vystihl správně. Jejich mrtví se zřejmě nepočítají stejně.