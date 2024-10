Oxfam: Izraelská armáda zabila v Gaze více žen a dětí než zemřelo v kterémkoli jiném konfliktu v poslední době

Izraelské výbušné zbraně zasahují civilní infrastrukturu v Gaze - včetně škol, nemocnic a míst distribuce pomoci - každé tři hodiny



Podle nové analýzy organizace Oxfam bylo v uplynulém roce v Gaze izraelskou armádou zabito více žen a dětí než za stejné období jakéhokoli jiného konfliktu v posledních dvou desetiletích.



Vzhledem k tomu, že se nepřátelské akce a tragické ztráty na životech šíří i v Libanonu a na Západním břehu Jordánu - včetně východního Jeruzaléma - zdůrazňuje regionální eskalace naléhavou potřebu okamžitého a trvalého příměří.



Podle konzervativních údajů izraelská armáda za posledních 12 měsíců zabila v Gaze více než 6 000 žen a 11 000 dětí. Údaje z let 2004-2021 o úmrtích v přímých konfliktech z průzkumu Small Arms Survey odhadují, že nejvyšší počet žen zabitých v jednom roce byl více než 2 600 v Iráku v roce 2016.

Zpráva organizace Every Casualty Counts (Každá oběť se počítá) zkoumala informace o více než 11 000 dětech zabitých během prvních 2,5 roku konfliktu v Sýrii, což představuje v průměru více než 4 700 úmrtí ročně. Ze zpráv OSN o dětech a ozbrojených konfliktech za posledních 18 let vyplývá, že v žádném jiném konfliktu nebyl zabit větší počet dětí za jeden rok.



Vojenský útok Izraele začal loni v říjnu po útocích Hamásu a dalších palestinských ozbrojených skupin. Bylo zabito téměř 1 200 Izraelců a cizích státních příslušníků, z toho nejméně 282 žen a 36 dětí, což byl nejsmrtonosnější den v historii Izraele. Tyto cílené útoky představovaly závažné porušení mezinárodního humanitárního práva (MHP). Více než 250 lidí, včetně 38 dětí, bylo zajato jako rukojmí, z nichž 96 je údajně stále drženo v Gaze.



Samostatné údaje organizace Action on Armed Violence do 23. září ukazují, že Izrael zasahioval civilní infrastrukturu v Gaze výbušnými zbraněmi od začátku války v průměru jednou za tři hodiny. Kromě šestidenní humanitární přestávky v listopadu loňského roku byly za celý rok jen dva dny bez bombardování.



Záznamy - které nejsou komplexní - ukazují, že izraelské výbušné zbraně zasáhly v průměru:



- domy každé čtyři hodiny

- stany a dočasné přístřešky každých 17 hodin

- školy a nemocnice každé čtyři dny

- distribuční místa a sklady pomoci každých 15 dní



V průběhu minulého roku se Izrael dopustil závažného porušování mezinárodního humanitárního práva, které může dosáhnout úrovně zločinů proti lidskosti. To zahrnuje zjištěnou míru ničení, která svědčí o tom, že Izrael použil nepřiměřenou sílu ve vztahu k vojenským cílům a nerozlišoval mezi vojenskými cíli a civilním obyvatelstvem. Izraelská armáda se neúnavně zaměřuje na infrastrukturu nezbytnou pro přežití civilního obyvatelstva. Civilisté byli desítkykrát násilně vysídleni do takzvaných „bezpečných zón“, které nesplňují humanitární závazky, a rovněž byli pravidelně bombardováni nebo napadáni.



Zprávy OSN o dětech a ozbrojených konfliktech upozorňují na počet palestinských dětí zabitých v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Za poslední rok bylo v Gaze zabito více než pětkrát více dětí než v letech 2005-2022.



Rekordní počet žen a dětí zabitých v Gaze nezahrnuje ty z téměř 20 000 lidí, kteří jsou buď neidentifikovaní, pohřešovaní, nebo pohřbení pod sutinami. Počátkem tohoto roku studie zveřejněná v časopise The Lancet odhadla, že skutečný počet obětí v Gaze by mohl přesáhnout 186 000, a to s přihlédnutím k nepřímým úmrtím - například v důsledku hladovění a nedostatku zdravotní péče.



Civilní infrastruktura byla buď zcela zničena, nebo vážně poškozena, včetně přibližně 68 % obdělávané půdy a silnic. Pouze 17 z 36 nemocnic zůstává částečně funkčních a všechny trpí nedostatkem paliva, zdravotnického materiálu a čisté vody.



Sally Abi Khalilová, ředitelka organizace Oxfam pro Blízký východ a severní Afriku, řekla: „Tato ohromující čísla jsou děsivá a zároveň srdcervoucí. Vlivní činitelé mezinárodního společenství nejenže nepohání Izrael k odpovědnosti, ale jsou také spoluviníky zvěrstev, protože mu nadále bezpodmínečně dodávají zbraně. Bude trvat celé generace, než se z ničivých dopadů této války vzpamatujeme, a příměří je stále v nedohlednu.



Naši kolegové a partneři jsou sami vysídleni, přesto každý den dělají vše pro to, aby na tuto humanitární katastrofu reagovali. Je to bezprecedentní na mnoha úrovních - nejrychlejší akcelerace do hladomoru, opětovný výskyt dětské obrny, naprostá devastace každodenního života, které čelí celá populace. Izraelská propustka pro beztrestnost a výjimka z mezinárodního humanitárního práva musí skončit - nemůžeme dovolit, aby tato neutuchající hrůza a utrpení pokračovaly.“



Dr. Umaiyeh Khammash, ředitel partnerské organizace Oxfam Juzoor, která podporuje statisíce lidí ve více než 90 přístřešcích a zdravotních střediscích po celé Gaze, uvedl: „Uplynulý rok měl zničující dopad na ženy, které nesou dvojí břemeno. Mnohé z nich se najednou staly hlavami svých domácností a musely se postarat o přežití a péči uprostřed zkázy. Těhotné a kojící matky se potýkaly s obrovskými obtížemi, mimo jiné kvůli kolapsu zdravotnických služeb.



Pro děti je trauma stejně hluboké. Více než 25 000 dětí buď ztratilo rodiče, nebo se z nich stali sirotci, což je zanechalo v hlubokém citovém strádání. Většina dětí se potýká s úzkostí a vážnými fyzickými zraněními, přičemž mnohé z nich přišly o končetiny.“



Na okupovaném Západním břehu Jordánu vyvolává bezprecedentní eskalace a míra násilí obavy, že dochází k závažnému porušování mezinárodního práva a válečným zločinům. Od října loňského roku bylo izraelskými osadníky nebo vojenským násilím zabito více než 680 Palestinců. Bylo zaznamenáno více než tisíc útoků osadníků na Palestince, přičemž přímé útoky na zemědělskou půdu vedly ke zničení úrody, zavlažovacích systémů a skleníků, včetně mezinárodně financovaných a Oxfamem podporovaných projektů. Izraelská armáda si vynutila demolici více než 2 000 palestinských domů, přičemž došlo k masivnímu poškození veřejné infrastruktury včetně silnic.



Abby Maxmanová, prezidentka a generální ředitelka americké pobočky Oxfamu, uvedla: „Krize v Gaze je v mnoha ohledech bezprecedentní a nyní jsme svědky další děsivé statistiky zabitých žen a dětí v tomto roce. Vzhledem k tomu, že počet mrtvých a utrpení v Gaze se stále stupňuje, musí USA urychleně a okamžitě zastavit bezpodmínečný přísun smrtících zbraní Izraeli a zajistit, aby respektoval americké i mezinárodní právo. Izrael blokuje pomoc USA a hrubě porušuje mezinárodní humanitární právo, čímž přispívá k ohromujícímu a nepřijatelně vysokému počtu civilních obětí. Bidenova administrativa si je toho vědoma a musí okamžitě změnit kurz a politiku, aby zachránila životy.“



Oxfam požaduje okamžité a trvalé příměří, propuštění všech rukojmích a nezákonně zadržovaných Palestinců, ukončení veškerého prodeje smrtících zbraní Izraeli a plný přístup humanitární pomoci přes Gazu. Ve světle nedávného poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora a s cílem vyhnout se spoluvině musí třetí státy udělat vše, co je v jejich silách, aby došlo k okamžitému ukončení nezákonné izraelské okupace, odstranění izraelských osad na Západním břehu Jordánu a vyplacení reparací, včetně restitucí, rehabilitace a odškodnění postižených komunit.







Poznámky:



Podrobné údaje jsou novinářům k dispozici na vyžádání.



Počet žen přímo zabitých v důsledku srovnání konfliktů byl převzat z databáze The Small Arms Survey Global Violent Deaths, která obsahuje nejnovější dostupné údaje z let 2004 až 2021. Obsahuje údaje a odhady o přímých úmrtích v konfliktech rozčleněné podle pohlaví obětí. Předchozí nejvyšší odhadovaný počet žen zabitých v konfliktu během jednoho roku byl 2 647 v Iráku v roce 2016. I při zohlednění možného podhodnocení počtu zabitých žen v jiných konfliktech je počet obětí v Gaze mnohem vyšší. Srovnáno se zprávou Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) o kumulativním dopadu z 25. září, jejímž zdrojem bylo ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Z celkového počtu 41 495 mrtvých bylo do 31. srpna identifikováno 34 344 osob. Z toho je 6 297 žen a 11 355 dětí. Ministerstvo nerozlišuje mezi úmrtími civilistů a bojovníků.



Zpráva organizace Every Casualty Counts (Každá oběť se počítá) zkoumala dostupné informace o úmrtí 11 420 dětí v syrském konfliktu od března 2011 do konce srpna 2013 (přibližně 29 měsíců), což je v průměru 394 dětí měsíčně - 4 725 dětí ročně.



Zprávy o dětech a ozbrojených konfliktech, které vydává generální tajemník OSN, začaly důsledně informovat o závažném porušování práv dětí v roce 2006, přičemž každoročně se uvádějí údaje za předchozí rok. Zprávy OSN obsahují ověřené i odhadované údaje o počtu každoročně zabitých dětí, ale i když Oxfam zohlednil nejextrémnější předpoklady pro jednotlivé odhady a prověřil další zdroje údajů, počet dětí zabitých v Gaze daleko převyšuje všechny jednotlivé roky, pokud jde o děti zabité ve všech konfliktech. Tyto údaje byly následně porovnány se zprávou OCHA.



Celkový počet dětí zabitých v Gaze a na Západním břehu Jordánu podle zpráv OSN o dětech a ozbrojených konfliktech v letech 2005 až 2022 je 2 304. V letošním roce bylo dosud zabito 11 355 dětí, což je v porovnání se zprávou OCHA 4,9krát více.



O počtu žen a dětí zabitých přímo v důsledku konfliktu během občanské války v Tigraji (listopad 2020 - listopad 2022) v severní Etiopii jsou k dispozici jen omezené a ověřené údaje. V rámci zprávy The Small Arms Survey jsou sice uvedeny údaje o úmrtích žen v Etiopii, ale nejvíce odkazovaných údajů pochází z Gentské univerzity, která odhaduje 300 000 až 600 000 mrtvých civilistů za období dvou let. Z dobře zdokumentovaných 3 074 úmrtí bylo 8 % žen a 9 % dětí (mladších 20 let). Studie odhaduje, že 10 procent z celkového počtu úmrtí bylo obětí bombardování a masakrů, 30 procent v důsledku nedostatku zdravotní péče a 60 procent v důsledku hladu.



Organizace Human Rights Watch zveřejnila analýzu útoků ze 7. října 2023 a deník Times of Israel zdokumentoval počet izraelských dětských rukojmí.



Organizace Action On Armed Violence (AOAV) zaznamenává, vyšetřuje a šíří důkazy o ozbrojeném násilí páchaném na civilistech po celém světě. Údaje od 7. října do 23. září včetně uvádějí 2 854 izraelských výbušných úderů - včetně leteckých úderů, raket a ostřelování tanků - s informacemi zahrnujícími datum, popis události, počet zabitých civilistů a místo. AOAV využívá k zachycení informací zprávy z anglicky psaných médií. Zpráva AOAV z loňského roku zjistila, že anglicky psaná média nedostatečně informují o počtu obětí způsobených konkrétními případy použití výbušných zbraní a zachycují pouze zhruba třetinu skutečných úmrtí civilistů v důsledku konkrétních výbušných incidentů v Gaze.



V červenci letošního roku vyšla v časopise The Lancet studie Counting the dead in Gaza: difficult but essential (Počítání mrtvých v Gaze: obtížné, ale nezbytné), která se zabývala nepřímými úmrtími v Gaze v důsledku války.

