Izraelci bombardovali školu pro sirotky

4. 10. 2024

Foto: Oběti jsou většinou ženy a děti



Při izraelském útoku na školu pro sirotky ve městě Gaza zahynulo několik Palestinců, většinou dětí a žen, kteří se tam uchýlili po izraelských útocích. Záchranné týmy odklízely těla a hledaly přeživší.

