Ruští vědci přestali provádět hypersonický výzkum poté, co FSB začala pátrat po "špionech"

4. 10. 2024

čas čtení 3 minuty

Pronásledování vědců, kteří se zabývali výzkumem v oblasti hypersonických střel, ve skutečnosti zabíjí toto odvětví vědy. Nikdo nechce být dalším v dlouhé řadě obviněných z vlastizrady za práci v této oblasti, včetně státem schválených projektů. Pronásledování vědců, kteří se zabývali výzkumem v oblasti hypersonických střel, ve skutečnosti zabíjí toto odvětví vědy. Nikdo nechce být dalším v dlouhé řadě obviněných z vlastizrady za práci v této oblasti, včetně státem schválených projektů.

Soudy již odsoudily čtyři fyziky k uvěznění v kolonii a udělily jim tresty od 12 do 15 let. Posledním byl na začátku září ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky sibiřské pobočky Ruské akademie věd Alexandr Šipljuk, který vyvíjel hypersonické střely již více než 10 let. Stejně jako další výzkumníci byl shledán vinným z vlastizrady: )Udajně předal tajná data Číně na vědecké konferenci v roce 2017.

Jedním z prvních, kdo byl v roce 2018 obviněn z vlastizrady, byl Viktor Kudrjavcev, přední specialista Ústředního výzkumného ústavu strojního inženýrství (CNIIMaš). Vědec se soudního procesu nedožil: Po roce a dvou měsících ve vyšetřovací vazbě v Lefortovu (pětasedmdesátiletý Kudrjavcev) byl propuštěn na vlastní žádost a na začátku roku 2021 zemřel. Trpěl rakovinou, byl zatčen a brzy zemřel.

Akce FSB vytvořily ve vědecké komunitě atmosféru strachu. Zatímco jiní výzkumníci čekají na soud, mnoho vědců přestalo provádět smysluplný výzkum v oblasti hypersoniky a vysokorychlostní aerodynamiky, řekl syn Viktora Kudrjavceva Jaroslav, fyzik žijící v Paříži.

"To je jen sabotáž ze strany úřadů a především to poškozuje ruskou vědu. Tím, že se snaží udržet utajení ve vojenském výzkumu, prakticky zabíjejí občanskou vědu v těchto oblastech."

Mnozí z těch, kteří byli obviněni ze zrady, se ani nepodíleli na skutečném vojenském vývoji. Například Viktor Kudrjavcev pracoval v rámci evropského vědeckého programu schváleného a částečně financovaného ruskou vládou, říká Jaroslav. Když však začal hon na špiony, stal se jeho otec snadnou kořistí, protože byl koordinátorem na ruské straně. "Vědecká výměna se uskutečňovala jeho prostřednictvím. Byl zatčen, protože to byl on, kdo předával informace západním účastníkům projektu," říká Jaroslav Kudrjavcev.

Program "zcela jasně vyloučil vojenský výzkum", uvádí se v dopise na podporu Kudrjavceva, který v roce 2019 zveřejnil von Karmanovského institut pro hydrodynamiku v Belgii.

FSB otevírá tyto případy částečně proto, "aby přesvědčila sebe a Putina, že v Rusku skutečně existují pokročilé vědecké úspěchy a že špioni z celého světa se je snaží ukrást," říká Jevgenij Smirnov, právník prvního ministerstva, který u soudu obhajoval obviněné z vlastizrady, včetně akademiků. Smirnov již dříve řekl, že v soukromých rozhovorech důstojníci FSB připustili, že k zatýkání na základě obvinění z předávání tajných informací o ruských hypersonických zbraních dochází "z vyšší vůle". Vyšetřovatelé přímo uvedli, že Putinovi podávají zprávy o každém takovém případu proti vědcům, poznamenal Smirnov.

Za posledních šest let bylo v těchto případech zatčeno celkem 12 lidí zabývajících se základním výzkumem v oblasti hypersoniky a aerodynamiky, vypočítala ruská služba BBC na začátku roku. FSB začala lovit vědce v roce 2018 poté, co Vladimir Putin ve zprávě Federálnímu shromáždění představil hypersonické střely, které "nemají ve světě obdoby". Nová zbraň bude schopna překonat všechny moderní systémy protiraketové obrany a bude "prakticky nezranitelná", řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

