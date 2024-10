Channel 4 News: Izrael porušuje mezinárodní humanitární právo

7. 10. 2024

čas čtení 19 minut

Moderátor Matt Frei, z Tel Avivu, Channel 4 News, neděle 6. října 2024: Při izraelském útoku na mešitu v Gaze bylo zabito šestadvacet lidí, zatímco v Libanonu zuří nová válka a Izrael hrozí další válkou proti Íránu. Před několika hodinami došlo v jihoizraelském městě Baševa ke střelbě, která si vyžádala jednu mrtou Izraelku a několik zraněných, což je jen jedna z front tohoto mnohovrstevnatého konfliktu.

Dobrý večer z náměstí v Tel Avivu, kde se shromáždily rodiny rukojmích, aby světu, a zejména bojující vládě premiéra Netanjahua, připomněly, že jejich blízcí jsou buď stále nezvěstní, nebo zbytečně zemřeli. Obvykle je 1. výročí traumatické události, jako byl 7. říjen, pohlceno smutkem a reflexí, ale toto je zcela jiné. Rodiny zde mají vztek na rostoucí podporu vlády pro její ofenzivu proti Hizballáhu a Libanonu a strach z balistického ping-pongu mezi Íránem a Izraelem.





Moderátor Krishnan Guru-Murthy z Bejrútu: A dobrý večer z Bejrútu, který za posledních 24 hodin zažil zatím nejtěžší bombardování, když Izraelci oznámili, že se zaměřili na skladiště zbraní Hizballáhu na jižním předměstí. Nejméně 23 lidí bylo dnes v celém Libanonu prohlášeno za mrtvé a Izrael nařídil lidem, aby opustili další vesnice na jihu, jinak riskují smrt. Právě dorazil vysoký komisař OSN pro uprchlíky, který pro Channel 4 News uvedl, že Izrael porušuje mezinárodní humanitární právo.





„Je zasažena civilní infrastruktura, to je v rozporu s válečným právem.“





Matt Frei z Tel Avivu: Teď večer to tak na tomto náměstí možná nevypadá, ale Izrael je země připravená na další válku. Mluvím s vámi zpoza ministerstva obrany, které je hned támhle a které může kdykoli nařídit letecké údery proti Íránu. Írán už zrušil noční lety ze všech svých letišť. Následuje intenzivní noc v Gaze i Bejrútu, kdy Izrael zesílil ofenzivu proti Íránu, který sdružuje Hamás a Hizballáh.





Bylo provedeno více než 30 izraelských náletů na jižní předměstí Bejrútu jako poslední pevnost zasahující cíle poblíž jediného libanonského mezinárodního letiště, ministerstvo zdravotnictví uvádí, že izraelské nálety zabily včera 23 lidí v oblastech Bekaa, Baalmek-Hermel a v celém jižním Libanonu.





Figurují varovné sirény na řadě míst, došlo také ke střeleckému útoku na autobusovém nádraží Baševa v jižním Izraeli, při němž byla zabita devatenáctiletá policistka a deset dalších lidí bylo zraněno, a v Gaze izraelské nálety zasáhly v noci mešitu a školu ukrývající vysídlené osoby v centrálním Deir El Balah, přičemž zabily 26 lidí a desítky dalších zranily. Izrael zahájil také novou rozsáhlou ofenzívu v hustě obydleném uprchlickém táboře Džabalíja. Alex Thompson přináší tuto reportáž, která obsahuje znepokojivé záběry.













Alex Thompson: Dnes brzy ráno přišel první úder. Cílem útoku, který izraelská armáda označuje za "přesný útok na Hamás", se stala mešita a škola, v níž jsou ubytováni vysídlenci. Bezprostřední následky, natočené pro Channel 4 News. Modlitba uprostřed krveprolití nad jedním z nejméně 26 zde zabitých lidí. V Deir al Bala v centrální části Gazy, humanitární, cituji „bezpečné zóně“ pouze podle názvu. Mezi mrtvými, které dnes ráno vynesli před nemocnici, je i toto dítě, otec prostě nemá slov. Jemně zahalený další nevinný zničený život. A pak se zármutek nedaleko od něj mění v hněv.









V Džabalíji na severu Gazy opět prchají stovky lidí. Před měsícem zde Izraelci prohlásili vojenské operace za ukončené, ale včera večer byla opět obklíčena. Izraelská armáda se odvolává na snahu Hamásu obnovit své operační schopnosti. Izraelská válka a eliminace Hamásu se ani po roce nezdařila. Přes noc zde bylo při leteckém útoku zabito nejméně 20 lidí, přičemž do jedné nemocnice Kamal přivezli zraněné a mrtvé děti.





Izrael nařídil civilistům, aby odešli na jih. Ministerstvo vnitra řízené Hamásem dnes v Gaze vzkázalo, aby se neevakuovali, a uvedlo, že izraelské tvrzení o bezpečných zónách jsou lži. Vzhledem k tomu, že izraelská armáda zahájila podle svých slov novou fázi války invazí do Libanonu, stojí zde civilisté opět před nemožnou volbou. Jednání o příměří uvízla na mrtvém bodě, Libanon byl napaden a hrozí eskalace s Íránem. Naděje na mír se zdály být nečinné.





Matt Frei: Alex se ke mně nyní připojuje z Aškelonu na jižním pobřeží Izraele. Alexi.





Alex Thompson: Ano, Matte. Toto město zhruba 10 kilometrů severně od pásma Gazy a víte, v mnoha ohledech to tu vypadá naprosto normálně, samozřejmě úplně jiný svět, než události, které se dějí hned za touto hranicí na jihu, ale ne úplně.





Řada raket Hamásu vypálených na tuto oblast dnes odpoledne, úřady uvedly, že nejméně dvě pronikly do Izraele, ale dopadly na otevřené prostranství. Nikdo nebyl zraněn, nevznikly žádné škody. Takže lidé se zde shromažďují, stejně jako zítra po celém Izraeli, což je samozřejmě datum 7. října, které se naprosto vrylo, dá se říci, do izraelského národního povědomí, bude poznamenáno událostmi po celé zemi, ale zejména tady dole, poblíž místa, kde Hamás před rokem překonal hraniční plot, zabil 1200 lidí, vzal 250 lidí jako rukojmí, mnozí z nich ještě pořádali ty akce. Budeme si to připomínat i zítra. tolik dalších lidí a médií z celého světa zde.





Matt Frei: Hovořil l s Gavinem Kelleherem z Norské rady pro uprchlíky, který je v Deir El Bala v centrální Gaze. Na začátku jsem ho požádal, aby popsal, jaká je tam nyní situace.









Matt Frei: Jde o příkaz k evakuaci, který vydaly IDF, a samozřejmě to není poprvé, co nařídily evakuaci severní Gazy. Tato celá pozemní operace začala téměř před rokem. Proč k této evakuaci vyzývají právě teď?





Gavin Kelleher: No, o důvodech akce izraelských bezpečnostních sil nemohu mluvit, ale co vám mohu říct, je, že v severní Gaze je stále 430 000 lidí. Jsou tam od začátku této války a jsou odhodláni udržet se ve svých domovech nebo alespoň v jejich blízkosti. Šest z nich, moji vlastní kolegové z této organizace. Právě teď slyšíme zprávy, že tisíce lidí už začaly opouštět tábor Jabalia v severní gubernii Ga. Izraelské bezpečnostní síly projíždějí tábory s tanky a násilím nutí lidi k odchodu, ale co zatím nevidíme, je tok lidí na jih do centrálních a jižních oblastí Gazy, kde, jak už víme, není dostatek zásob humanitární pomoci a nejsou zde pro ně bezpečná místa, kde by mohli dosáhnout bezpečnosti, resp. uspokojit jejich potřeby.





Matt Frei: Jen připomínám, že míra fyzické destrukce v Gaze je tak intenzivní, že něco kolem dvou třetin budov. které zde byly před válkou, zde nyní již nejsou. Je to tak?





Gavin Kelleher: Správně, ano, to je naprostá pravda. Jsme také svědky systematického zaměřování se na vodní infrastrukturu. Myslím, že poslední zpráva konstatuje, že asi 95 % vzdělávacích budov, mluvím o tamních školách, bylo poškozeno nebo zcela zničeno. Viděli jsme, že celá města byla srovnána se zemí, a nálety pokračují. Někdy jde o několik úderů za minutu. I tady ten úder, který jste zmínil u mešity, je jen kilometr a půl od místa, kde sedím. Takže tohle není v Gaze žádná úleva.







Gavin Kelleher: Můžu vám říct, že ohledně budoucnosti Gazy je velmi málo optimismu, i kdyby ta válka skončila dneska, s tím ničením vzdělávacích zařízení, ničením domů, podniků, zdrojů obživy, lidé budou umírat ještě roky na následky té války, kterou už máme za sebou, tak tady není žádný optimismus ohledně příměří. A opět, vzhledem k tomu, že projekce ze severní Gazy jsou nyní potenciálně násilně přesunuty do jižní Gazy, situace se v příštích dnech zřejmě ještě zhorší. Můžu vám říct, že ohledně budoucnosti Gazy je velmi málo optimismu, i kdyby ta válka skončila dneska, s tím ničením vzdělávacích zařízení, ničením domů, podniků, zdrojů obživy, lidé budou umírat ještě roky na následky té války, kterou už máme za sebou, tak tady není žádný optimismus ohledně příměří. A opět, vzhledem k tomu, že projekce ze severní Gazy jsou nyní potenciálně násilně přesunuty do jižní Gazy, situace se v příštích dnech zřejmě ještě zhorší.





Krishnan Guru-Murthy, Bejrút: No, tady v Bejrútu nálety a obrovské exploze osvětlovaly panorama celou noc a znovu v poslední hodině, když Izrael zaútočil na jižní předměstí hned za mnou, není to vidět, ale obloha je plná kouře. Bylo to nejintenzivnější bombardování od doby, kdy armáda vystupňovala svou kampaň proti Hizballáhu, přičemž cílem byla i benzínová stanice. A budova, kterou dříve využívala televize skupiny Almana a Izrael vyzval lidi k evakuaci dalších 25 vesnic v jižním Libanonu.





Výbuchy se včera večer ozývaly po celém Bejrútu, když byla jižní předměstí terčem útoku až 30krát. Byla to jedna z nejtěžších nocí izraelského bombardování. Izrael uvedl, že jeho letectvo se zaměřilo na skladiště zbraní Hizballáhu a na tzv. teroristickou infrastrukturu. Velká část této oblasti byla v posledních dvou týdnech vylidněna, ale tyto obrovské exploze působí na celé město děsivě.





Stále přemýšlíme, jak se eskalace válek dotkne hlavního města a toho, o čem Izrael prohlásil, že bude invaze, omezená rozsahem a oblastí. Dnes ráno v troskách stále hoří ohně v pláštích budov. Podle libanonských úřadů zemřelo v noci na dnešek v celé zemi 23 lidí. Neexistují informace, kolik z nich byli bojovníci a kolik civilisté, ale UNICEF uvedl, že za 11 dní bylo zabito již 100 dětí.





V Sidonu, třetím největším libanonském městě, vidíte o restauraci proměněnou v trosky. V Izraeli je díky nejmodernějšímu systému protiraketové obrany na světě většina raketové palby Hizballáhu neúčinná. Benjamin Netanjahu se však v mimořádném televizním projevu v angličtině ohradil proti francouzské výzvě k uvalení zbrojního embarga a varoval před chystanou odvetou za íránské rakety z minulého týdne.





Netanjahu: „Zatímco se bráníme proti tomuto barbarství, Izrael brání civilizaci proti těm, kteří se snaží vnutit nám všem temný věk fanatismu. Buďte si jisti, že Izrael bude bojovat, dokud bitvu nevyhraje, a to v našem zájmu i v zájmu míru a bezpečnosti celého světa.“





Dnes odpoledne došlo v Izraeli k další masové střelbě, tentokrát v Beshebě, při níž byla zabita jedna žena a několik lidí zraněno, útočník údajně zemřel. Rok po 7. říjnu pronesl generální tajemník OSN další, možná marnou výzvu k příměří.





Generální tajemník OSN: „Je čas na propuštění rukojmích. Je čas umlčet zbraně. Čas zastavit utrpení, které pohltilo region. Čas pro mír, mezinárodní právo a spravedlnost.“





Íránský nejvyšší vůdce však na sociálních sítích trval na tom, že raketový útok na Izrael byl legální a bude se opakovat, a označil Izrael za krvelačný režim. A v Izraeli nařídily IDF obyvatelům dalších 25 vesnic v jižním Libanonu, aby je opustili, s tím, že každý, kdo se nachází v blízkosti příslušníka Hizballáhu, ohrožuje svůj život. V Libanonu je nyní asi 1 000 000 vysídlených osob.





Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi sice říká, že mnohé z úderů na Libanon porušují mezinárodní humanitární právo, ale zároveň je v Bejrútu a zjišťuje, jak podpořit každého pátého obyvatele, který byl vysídlen poté, co Izrael zesílil ofenzivu proti Hizballáhu. Dnes jsem ho zastihl.





Pane vysoký komisaři, přijel jste sem vyjádřit solidaritu s libanonskou vládou. Jaký je váš vzkaz izraelské vládě?









Filippo Grandi: Přijel jsem sem, abych vyjádřil solidaritu s vládou a libanonským lidem, který je opět tak brutálním způsobem zasažen nálety a tímto konfliktem. Vzkaz vládě Izraele, vzkaz Hizballáhu. Je nutné, prosím, vyslyšet výzvu k co nejrychlejšímu nastolení příměří a poté, co bude příměří snad dosaženo, přistoupit k nezbytným opatřením a dohodám, které by zajistily, že toto příměří vydrží. Nemůžeme mít příměří, které se opět zhroutí, jak jsme toho byli svědky příliš mnohokrát v jiných konfliktech, takže toto je vzkaz všem stranám konfliktu.





Reportér: Řekl jste, že je porušováno mezinárodní humanitární právo. Můžete uvést nějaké příklady, kde je podle vás porušováno?





Filippo Grandi: Jde o dopad na libanonskou zdravotnickou infrastrukturu, viděli jsme zde různé případy, několik případů, ničení domů, ubytoven, to je jeden z dalších faktorů, který nutí lidi k útěku. To jsou příklady toho, jak je zasažena civilní infrastruktura, to je v rozporu s válečnými zákony.





Reportér: Dokáže se tato země nyní vyrovnat s počtem uprchlíků?





Filippo Grandi: Situace je extrémně napjatá. Premiér mluvil o 1,2 milionu, vnitřně vysídlených, čerstvě vysídlených. To je na zemi s několika miliony obyvatel obrovské množství. Je to obrovská část populace, takže potřeby jsou obrovské.





Reportér: Máte statisíce syrských uprchlíků, kteří se vracejí do Sýrie. Kde to pro ně není bezpečné. Jak je to možné dovolit?





Filippo Grandi: Nejde o to, jestli se to smí, nebo nesmí stát. Jsou to lidé, kteří jsou také ovlivněni tím, co se děje tady v Libanonu, a rozhodli se uchýlit do země, která je stále velmi křehká. S potěšením však mohu říci, že syrská vláda otevřela prostor pro dobrou humanitární reakci, jejíž součástí je i moje organizace. Zítra se chystám do Sýrie a budu tuto reakci pozorovat osobně. Je to velmi důležité a vláda má dobrou příležitost ukázat, že pro ty, kteří se vracejí i pod nátlakem, je přijetí korektní, důstojné. A bezpečné.





Reportér: Lze do této země dostat pomoc, a to hned?





Filippo Grandi: Do jisté míry, ale velmi se obávám, že zásobovací linky, že pohyb pracovníků humanitárních pracovníků v zemi je stále velmi omezován samotným konfliktem, existují zavedené systémy konfliktu se stranami konfliktu, včetně Izraele. Je důležité, aby tyto mechanismy byly respektovány a aby se na ně velmi rychle reagovalo, aby humanitární úsilí bylo účinné.









Reportér: No, a teď je tu se mnou náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani a je opravdu cítit, že se věci opět zrychlují.





Secunder Kermani: Přesně tak, Krishi. Viděli jsme ty velmi velké výbuchy tady v Bejrútu přes noc a dnes několik úderů na několika místech po celé zemi. Zrovna jsem se dnes odpoledne vracel ze severu do Bejrútu a bylo vidět, že nad městem opravdu visí šedý opar. Hromadění kouře, prachu a výbušnin.





Zajímavé je, že jsme v posledních dnech trochu mluvili o osudu Hašema Safieddína, muže, který je tipován na nového vůdce Hizballáhu. Stále není oficiálně potvrzeno, zda byl zabit při těch silných úderech v Bejrútu minulý týden, nebo ne. Vyvstávají však také otázky, kde se nachází šéf íránské revoluce. Pokud jde o vnější operace v rámci sil al-Kuds. Byl v Bejrútu, ale již několik dní o něm nebylo slyšet ani ho nikdo neviděl. Pokud se potvrdí, že byl zabit, bude to pro Írán a Hizballáh další velká rána.

A na jihu Izraelci požádali o další tranši vesnic k evakuaci.





Další zhruba dvě desítky vesnic a měst, kterým bylo řečeno, aby evakuovaly asi 100 takových obcí, dostaly tento druh příkazů. Mnohé z nich budou již nyní z velké části opuštěny. Lidé utekli sem do Bejrútu dále na sever, někteří dokonce zejména syrští uprchlíci, kteří už nějakou dobu žijí v Libanonu, utekli přes hranice do Sýrie, více než 300 000 jich tuto cestu podniklo.

"Moje žena a dcery byly umučeny," říká Khalil Abu Walda, který se s rodinou ukrýval uvnitř školy, když byla zasažena.„Čirá hrůza. Ale co je vina mé dcery? Co je její vina? Tohle je potřetí, počtvrté popáté, stěhujeme se z jednoho místa na druhé a každé místo, do kterého jdeme, je zasaženo."„Jsou to malé děti. Toto je seznam izraelských cílů, stejně jako v jižním Libanonu. A stejně jako to dělají tady a tam, toto je vzkaz lidu pro vás je krev za krev staří lidé Izraele."Situace v Gaze je nadále naprosto katastrofální. Minulý měsíc jsme do pásma dostali nejméně pomoci od loňského roku touto dobou. Vojenské násilí pokračuje v extrémně alarmující míře každou hodinu. Jen asi 90 minut předtím, než jsem s vámi začal mluvit, došlo k leteckému útoku tak blízko tohoto penzionu s venkovním osvětlením, že spadlo na zem a roztříštilo se, ale nejvíce nás znepokojuje dnešní vývoj v severní Gaze a to, co by to mohlo znamenat pro obyvatele, kteří tam uvízli.Jen na závěr, Gavine, chci říct, že lidé na tomto náměstí v Tel Avivu, mluvím s vámi z mají obavy o své blízké, rodiny rukojmích, kteří jsou stále uvězněni uvnitř Gazy, ať už živí, nebo mrtví. A pak jsou tu samozřejmě lidé v Gaze, kteří mají obavy o své rodiny. Je tu celkově pocit, že tenhle ten konflikt, tahle ta válka prostě nemá konce a že nikdo nepřemýšlí o budoucnosti, o tom, co bude po ní?„Jsme vysídleni už deset dní. Nemáme s sebou žádné jídlo. Opustili jsme své domovy a přišli sem. Každou noc je tu stávka. Nemůžeme spát. Naše situace je hrozná. Pokud je někdo schopen najít nějaký způsob, jak se dostat ze země, měl by to udělat. Je to lepší než žít na podpoře, jak žijeme teď."S tím, jak se zvyšuje frekvence náletů na Libanon, roste i strach a pocit, že se tato krize ubírá jen jedním směrem.