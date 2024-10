Pozůstatky devatenáctiletého palestinského novináře

7. 10. 2024

Ostatky devatenáctiletého palestinského novináře Hassana Hamada. Předtím obdržel tuto zprávu z izraelského telefonního čísla: "Poslouchej, jestli budeš dál šířit lži o Izraeli, přijdeme si pro tebe a tvou rodinu proměníme v... Tohle je tvoje poslední varování."

The remains of 19 year old Palestinian journalist Hassan Hamad



He’d previously received this message from an Israeli number:



“Listen, If you continue spreading lies about Israel, we'll come for you next & turn your family into..This is your last warning”pic.twitter.com/YTL9L54czB