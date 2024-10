Co odhalilo vyšetřování izraelských válečných zločinů v Gaze, které provedla Al-Džazíra?

4. 10. 2024

Investigativní jednotka al Džazíry I-Unit prozkoumala tisíce videí a fotografií, které izraelští vojáci zveřejnili na sociálních sítích

„Žijeme v éře technologií a toto bylo popsáno jako první živě vysílaná genocida v historii,“ řekla palestinská spisovatelka Susan Abulhawa investigativní jednotce Al-Džazíry (I-Unit).



Za rok od té doby zveřejnili izraelští vojáci tisíce videí a fotografií na Instagramu, Facebooku, TikToku a YouTube.



Podle Rodneyho Dixona, odborníka na mezinárodní právo, který ve filmu vystupuje, se jedná o „poklad, na který narazíte jen velmi zřídka... něco, nad čím si myslím, že budou prokurátoři jásat."



I-Unit se rozhodla tyto příspěvky prošetřit.



Očekávala, že bude muset věnovat značné prostředky na geolokaci - využití satelitních map a dalších zdrojů k identifikaci konkrétních míst - a na využití softwaru pro rozpoznávání obličejů, který bude skenovat internet, aby identifikoval vojáky vystupující na fotografiích a videích. Zjistila však, že vojáci většinou zveřejňovali materiály pod svým jménem na veřejně přístupných platformách a často uváděli podrobnosti o tom, kdy a kde se zobrazené incidenty odehrály.



Jednotka I-Unit začala tato videa a fotografie shromažďovat a vytvořila databázi více než 2 500 účtů na sociálních sítích.



Záběry ukázala řadě vojenských odborníků a odborníků na lidská práva, včetně Dixona, Charlieho Herberta, generálmajora britské armády ve výslužbě, a Billa Van Esvelda, zástupce ředitele pro Blízký východ a severní Afriku organizace Human Rights Watch.





Zaměstnávala také týmy na místě, které natáčely výpovědi svědků, a využívala záběry z izraelských dronů, které shromáždila arabská Al-Džazíra.





Většina fotografií a videí spadala do jedné ze tří kategorií: bezohledné ničení, špatné zacházení se zadrženými a používání lidských štítů. Všechny tři případy mohou být porušením mezinárodního humanitárního práva (MHP) a válečnými zločiny podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.





Článek 8 odst. 2 písm. b) bod xxiii Římského statutu zakazuje „využívat přítomnosti civilisty nebo jiné chráněné osoby k tomu, aby se určité body, oblasti nebo vojenské síly staly imunními vůči vojenským operacím“.





Jednotka I-Unit se dotázala vlády Spojeného království na její sledovací lety. Ta nám odpověděla: „Spojené království se konfliktu mezi Izraelem a Hamásem neúčastní... Našim spojencům zásadně poskytujeme zpravodajské informace pouze v případech, kdy jsme přesvědčeni, že budou použity v souladu s mezinárodním humanitárním právem... Izraelským orgánům jsou předávány pouze informace týkající se záchrany rukojmích.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

Chování zobrazené na fotografiích a videích sahá od hrubých vtipů a vojáků prohledávajících ženám zásuvky se spodním prádlem až po to, co vypadá jako vražda neozbrojených civilistů.O vině či nevině vojáků rozhodnou prokurátoři, ale jak Dixon, tak Van Esveld řekli Al-Džazíře, že několik zdokumentovaných incidentů si zaslouží vyšetření mezinárodními vyšetřovateli.Na videozáznamech je často vidět, jak vojáci rozbíjejí a ničí majetek a věci. Na jiných jsou vidět zapálené domy. Nejčastěji se opakovalo odpálení budov.„Skutečnost, že dokázali tyto budovy vybavit výbušninami, jasně ukazuje, že z těchto budov nehrozí žádná aktuální hrozba,“ řekl Herbert pro Al-Džazíru.„Neexistuje žádné ospravedlnění pro zničení stavby, pokud v ní není nepřítel,“ řekl Van Esveld. „Nemůžete chodit a bezmyšlenkovitě, zbytečně ničit ... civilní majetek ... Je to zakázáno,“ dodal. „A pokud toho uděláte dost, je to válečný zločin.“Co říká MHP o ničení majetku?Článek 8 odst. 2 písm. a) bod iv) Římského statutu zakazuje „rozsáhlé ničení a přivlastňování majetku, které není odůvodněno vojenskou nutností a je prováděno nezákonně a bezohledně“.Některá videa ukazují velké množství zadržených osob svlečených do spodního prádla, držených ve stresových polohách a zesměšňovaných za to, že se pokálely. Na jednom z nich jsou nahé a téměř nahé zadržené osoby se zavázanýma očima kopány a vláčeny po podlaze.Na jednom videu francouzsko-izraelský voják natáčí zadrženého, který je vytahován z korby nákladního auta, a říká: „Podívejte, ukážu vám jeho zadek. Budete se tomu smát. Byl mučen.“„Mučení je jedním z nejzávažnějších mezinárodních zločinů... Velmi často je však obtížné získat důkazy... Tento druh materiálu, kdy máte osoby, které na kameru přiznávají, že se podílely na mučení, by byl velmi užitečný pro každého vyšetřovatele nebo státního zástupce,“ řekl Dixon pro Al-Džazíru.Videozáznamy vojáků doplňují svědecké výpovědi, které shromáždil tým I-Unit v Gaze. Film obsahuje tři svědectví o bití a týrání.„Odvedli mého nejstaršího syna, který se právě oženil,“ řekl Abu Amer. „Mučili ho. Slyšel jsem jeho křik, když ho dusili a bili ve vedlejší místnosti. S puškami namířenými na naše hlavy jsme nemohli nic dělat. Nemohli jsme se ani pohnout.“Abu Amer říká, že jeden z vojáků řekl jeho synovi: „Nic nám nebrání v tom, abychom tě zabili. Mohli bychom vás prostě zabít všechny. To je normální. Nikdo nás neodradí a nikdo nás nebude volat k zodpovědnosti.“Týrány byly také ženy. Hadeel Dahdouhová uvedla, že ji jeden voják kopl do břicha. „Mlátil mě pistolí do zad a kusem kovu v ruce do hlavy. Říkala jsem mu: 'Uvolni mi pouta', ale on mi je jen ještě více utáhl.“ ‚Nevím, co se stalo,‘ dodala.Další Palestinec z Gazy, Fadi Bakr, uvedl, že ho voják donutil ležet na rozkládající se mrtvole a vyhrožoval mu popravou.Později ve vazební věznici Sde Teiman v jižním Izraeli řekl, že viděl, jak dozorci používají psa ke znásilnění mladého vězně.Co říká MHP o špatném zacházení se zadrženými?Čl. 8 odst. 2 písm. a) bod ii) Římského statutu zakazuje „mučení nebo nelidské zacházení, včetně biologických pokusů“; zatímco čl. 8 odst. 2 písm. b) bod xxi) zakazuje „urážky osobní důstojnosti, zejména ponižující a pokořující zacházení“.Jednotka I-Unit vyslechla šest osob, které vypověděly, že byly izraelskými jednotkami použity jako lidské štíty.Abu Amer popsal, že během střetů mezi izraelskými vojáky a palestinskými bojovníky izraelští vojáci „nás, muže, vzali a umístili k balkonu. Nad naše hlavy umístili své zbraně a stříleli na mladé muže na druhé straně“.Říká, že pak byl nucen kontrolovat budovy kvůli nástražným výbušným systémům a léčkám, zatímco ho voják sledoval z balkonu samopalem. „Říkal, zkus cokoli a já tě zastřelím.“Záběry, které shromáždila arabská Al-Džazíra, to potvrzují. Je na něm vidět, jak je zadržený nucen prohlížet prázdné budovy, zatímco je monitorován dronem.Samostatné záběry ukazují zakrvácené zadržené, kteří jsou vybaveni kamerami, aby vstoupili do budov, které vojáci ještě nezajistili.Fotografie pořízená izraelským vojákem ve městě Gaza v listopadu - a zveřejněná na internetu - ukazuje dva zadržené, jak jdou před tankem a za nimi stojí voják. Jeden z mužů později v rozhovoru popsal, jak byli nuceni a využíváni jako lidské štíty.V únoru v nemocnici Nasser Hospital v Chán Júnisu byl jeden mladý muž donucen Izraelci dělat poslíčka a dávat vysídleným lidem příkazy k evakuaci budovy. Muž byl poté před očima své matky zastřelen odstřelovačem.Využívání lidí k plnění vojenských úkolů je „v mnoha ohledech definicí využívání osob jako lidského štítu“, vysvětlil Dixon.I-Unit vyslechla matku oběti a dalšího svědka.Co říká MHP o používání lidských štítů?Na videích zveřejněných na internetu se výrazně objevuje bojový ženijní prapor 8219 - známý také jako Gadhan Commando.Zničil stovky budov ve městě Gaza a poté postupoval na jih pásma, kde mezi 28. prosincem a 9. červnem zcela zničil Khirbet Khuza'a, město s 13 000 obyvateli v blízkosti plotu oddělujícího Gazu od Izraele.„My ... jsme zničili celou vesnici jako pomstu za to, co udělali kibucu Nir Oz 7. 10.,“ napsal 7. ledna v příspěvku na Instagramu kapitán Chai Roe Cohen z roty C praporu 8219. Nir Oz leží hned na druhé straně plotu od Khirbet Khuza'a a byl napaden 7. října, přičemž asi čtvrtina jeho obyvatel byla zabita nebo zajata.„Rétorika pomsty, kterou jsme slyšeli od některých izraelských vojáků ... je znepokojující. Zvěrstva neospravedlňují zvěrstva,“ řekl Van Esveld pro Al-Džazíru.Jednotce 8219 velel během jejích operací v Gaze podplukovník Meir Duvdevani.„Mezinárodní trestní soud bude ... hledat ty, kteří jsou vysoko ve velitelském řetězci ... a důkazy pocházející přímo od velitelů o rozkazech, které vydali, a o způsobu, jakým velí a řídí jednotky, by byly zásadními důkazy,“ řekl Dixon.Jednotka I rovněž prověřovala video, které na internet umístil voják jménem Shalom Gilbert, příslušník 202. výsadkového praporu. Na videu jsou zachyceni tři neozbrojení muži, které zabili odstřelovači.„To, že se civilista pohybuje v oblasti, kde probíhají boje, z něj ještě nedělá férový terč... Pokud se v určitém okamžiku zapojí do bojů, ano, ztrácí status civilisty. Může se stát terčem útoku. Ale pak musíte prokázat důkazy, že pro vás představují hrozbu... Je to potenciálně záležitost, kterou by se chtěl zabývat Mezinárodní trestní soud,“ řekl Dixon.V jednotce 202 se nacházel tým odstřelovačů, známý jako jednotka Ghost, který se skládal z 21 osob.Izraelská vláda je v současné době vyšetřována Mezinárodním soudním dvorem pro genocidu. To zvyšuje možnost, že všechny země, které poskytly pomoc izraelskému válečnému úsilí, mohou být rovněž obviněny.V letech 2019-2023 pochází 69 % izraelského dovozu zbraní ze Spojených států a 30 % z Německa. Obě země pokračovaly v dodávkách zbraní po celou dobu tohoto konfliktu, ačkoli německé dodávky od začátku letošního roku poklesly.Ve filmu je použita reportáž organizace Declassified UK, která ukazuje ústřední roli, kterou hraje britská základna RAF Akrotiri na ostrově Kypr. Britové od začátku prosince provádějí nad Gazou pozorovací lety, které mají údajně usnadnit záchranu izraelských zajatců.Ve filmu Declassified Matt Kennard tvrdí, že to „nevysvětluje“ tyto lety. V Gaze byli „pouze dva britští rukojmí ... Do března bylo pořízeno až 1 000 hodin [sledovacích] záznamů“.Letouny R1 Shadow, které Britové používají, mají schopnost vyhledávat cíle.„Když začnete v konfliktu působit do té míry, že lidé na zemi, kteří bojují, využívají vaše informace při boji,“ můžete se stát ‚účastníkem konfliktu‘, vysvětlil Van Esveld.„Pokud nadále víte a nadále dodáváte zbraně a informace o cílení, pokud dodáváte informace o cílení, přestože víte, jaký je výsledek, a výsledkem je hrubé porušení lidských práv, pak se také dostáváte ke spoluvině. Takže popírání toho, že jste hluboce zapojeni do toho, co se děje v Gaze, se začíná vypařovat,“ dodal.