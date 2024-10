Rusko trpí stejným "řetězcem katastrof" jako pozdní SSSR. Ze stejných důvodů a pravděpodobně se stejným výsledkem, říká proválečný blogger

4. 10. 2024

Předpovědi kolapsu a rozpadu Ruska přicházejí stále častěji. Častěji od těch, kteří se staví proti Putinově válce na Ukrajině. Avšak nyní podobné předpovědi přicházejí i od těch, kteří válku podporují, ale nemyslí si, že dnešní kremelské vedení je schopno zvítězit.

Maxim Kalašnikov je vojenský korespondent, který říká, že cítí pocit déjà vu, když uvažuje o tom, co se děje, protože současný stav obsahuje tolik stejných věcí, které způsobily pád sovětského systému před více než třemi desetiletími.

Podle něj důvodem, proč Rusko směřuje k porážce na Ukrajině, je " kolapsu systému státní správy" v Moskvě. Tento kolaps probíhá kvůli negativnímu výběru kádrů, při němž nejlepší jsou přehlíženi nebo vyloučeni a nejhorší ponecháni nebo povýšeni.

Takový systém nemůže vyhrát válku nebo dokonce zabránit demoralizaci obyvatelstva, říká Kalašnikov. A to naznačuje, že budoucnost Ruska je všechno, jen ne dobrá. Místo toho je pravděpodobnější, že to bude jako budoucnost SSSR v letech 1990-1991.

Zmíněný systém nemůže zabránit ani prostým katastrofám v ulicích Moskvy, jak by to mohl udělat každý režim, "který by se neskládal z imbecilů". A v důsledku toho imbecilové hledající osobní šanci i na úkor své země mají pravděpodobně nejlepší šance uspět i v budoucnu, stejně jako tomu bylo na konci sovětských časů.

Zdroj v ruštině: ZDE

