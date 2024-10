Růst průměrné délky života se dramaticky zpomalil, zjistila analýza

8. 10. 2024

Rychlý nárůst dosažený ve 20. století se výrazně zpomalil a průměrná délka života v USA klesá



Analýza údajů o úmrtích nejdéle žijících obyvatel světa ukazuje, že rychlé zlepšování střední délky života, kterého bylo dosaženo ve 20. století, se v posledních třech desetiletích dramaticky zpomalilo.



Toto zjištění naznačuje, že pokud se má stovka stát novou osmdesátkou, je zapotřebí spíše nových radikálních léků, které zpomalí samotný proces stárnutí, než lepší léčby běžných zabijáků, jako je rakovina, demence a srdeční choroby.





Podle studie se děti narozené v nedávné době v regionech s nejstaršími lidmi zdaleka nestanou stoletými. Vědci předpovídají, že v nejlepším případě se v tomto století dožije sta let 15 % žen a 5 % mužů v oblastech, kde se lidé dožívají dlouhověkosti.





Olshansky uvedl, že k dosažení další revoluce v dlouhověkosti by bylo zapotřebí radikálních nových léčebných postupů, které by zpomalily stárnutí, jež je největším rizikovým faktorem mnoha nemocí. Výzkum v této oblasti je v plném proudu, přičemž se ukázalo, že asi tucet léků prodlužuje délku života myší.







Nejnovější údaje britského Národního statistického úřadu ukazují, že očekávaná délka života při narození ve Spojeném království v letech 2020-2022 činila 82,6 roku u žen a 78,6 roku u mužů, což je u žen zpět na úrovni let 2010-2012 a u mužů pod touto úrovní.







Zdroj v angličtině ZDE

„Pokud plánujete odchod do důchodu, pravděpodobně není dobrý nápad předpokládat, že se dožijete sta let,“ řekl Jay Olshansky, profesor epidemiologie a biostatistiky na Illinoiské univerzitě v Chicagu.Pokroky v oblasti veřejného zdraví a medicíny vyvolaly ve 20. století revoluci v dlouhověkosti. V předchozích dvou tisících letech se průměrná délka života prodlužovala v průměru o jeden rok každé jedno nebo dvě století. Ve 20. století se průměrná délka života prudce prodloužila a lidé získávali každé desetiletí tři roky navíc.Toto období radikálního prodlužování života přimělo některé vědce k extrapolaci trendu a k domněnce, že většina lidí narozených po roce 2000 se dožije 100 let. Tuto vyhlídku však v roce 1990 zpochybnil Olshansky a jeho kolegové, kteří tvrdili, že lidé dosahují kolem 85 let biologického stropu.Pro nejnovější studii se Olshansky ponořil do národních statistik z USA a devíti regionů s nejvyšší průměrnou délkou života a zaměřil se na roky 1990 až 2019, tedy předtím, než udeřila pandemie covidu. Údaje z Hongkongu, Japonska, Jižní Koreje, Austrálie, Francie, Itálie, Švýcarska, Švédska a Španělska ukázaly, že nárůst průměrné délky života se dramaticky zpomalil. Ve Spojených státech se střední délka života snížila.Vědci v článku v časopisepopisují, že v letech 1990-2019 se průměrná délka života v nejdéle žijících regionech zvýšila pouze o 6,5 roku. Předpovídají, že dívky narozené v těchto regionech v nedávné době mají pouze 5,3% šanci, že se dožijí 100 let, zatímco chlapci mají 1,8% šanci.„V moderní době jsme díky veřejnému zdravotnictví a medicíně vyrobili desítky let života, které by jinak neexistovaly,“ řekl Olshansky. „Tyto zisky se musí zpomalit. Hra na dlouhověkost, kterou hrajeme dnes, se liší od hry na dlouhověkost, kterou jsme hráli před sto lety, kdy jsme zachraňovali kojence, děti a ženy v plodném věku a přírůstky v délce života byly velké. Nyní jsou přírůstky malé, protože zachraňujeme lidi, jimž je šedesát, sedmdersát, osmdesát a devadesát.“V roce 2000 se Steven Austad, profesor zdravého stárnutí na Birminghamské univerzitě v Alabamě, vsadil s Olšanským, že první člověk, který se dožije 150 let, se již narodil. Díky složenému úročení může v době vypořádání sázky vítěz, respektive jeho potomci, získat miliony dolarů.„Aby se délka života opět zrychlila, potřebujeme nový přístup zaměřený na prevenci nemocí,“ řekl Austad. „Geroscience se zaměřuje na zlepšení zdraví léčbou základních biologických procesů stárnutí, které jsou základem prakticky všech onemocnění, jež zhoršují kvalitu našeho života nebo nás zabíjejí.“„Tyto pokroky si začínají razit cestu na kliniku,“ dodal. „Takže jakkoli věřím této analýze zpomaleného nárůstu průměrné délky života, prognóza autorů o pokračujícím postupném zpomalování po zbytek tohoto století mi připadá předčasná.“