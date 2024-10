Opravdu to vláda nevěděla už v létě?

9. 10. 2024 / Boris Cvek

Musím se přiznat, že naprosto nerozumím tomu, co se děje v souvislosti s digitalizací stavebního řízení. V červenci a srpnu premiér a vláda nedělali nic. Mluvilo se o tom, že ministr Bartoš má čas do konce prázdnin, aby to rozchodil. V srpnu dostal od premiéra jako pomocníky ministra financí Stanjuru a ministra dopravy Kupku. Všechno vypadalo idylicky. Jen trochu požehlit detaily a bude to. Hoši od bobří řeky si přece pomůžou.

Dnes, tedy na začátku října, je jasné – tedy aspoň se to jasně říká, třeba ústy ministra Kupky – že nejméně na rok bude třeba vrátit se ke starému systému, ba že dokonce vzniká otázka, zda vůbec s celým projektem není lépe skončit a začít úplně znovu. Ministr Kupka v té souvislosti mluvil v pondělní večerní publicistice Radiožurnálu o stanovisku antimonopolního úřadu a o porušení zákona.

To se v létě nevědělo? To opravdu chce vláda tvrdit, že tak zásadní projekt nechala začít se všemi problémy, se vší publicitou, aby ho po třech měsících ukončila jako totální fiasko?

Dovedete si představit větší blamáž? To opravdu předseda vlády nechal v červenci spustit něco, co mělo zásadně ovlivnit ekonomiku celé země, aniž by mu do poloviny září nebylo jasné, že to je katastrofa? Člověk by si myslel, že od samého začátku vláda a zejména premiér věnují tomuto obřímu, zásadnímu projektu, této vlajkové lodi maximální pozornost a že Bartošovi neumožní udělat žádné fatální chyby.

Přitom už na jaře se ozývala z různých kompetentních zdrojů veřejně varování, že to nebude fungovat, že se s tím musí počkat. Opravdu to vládě nestálo za to věnovat se tomu pořádně a poctivě komunikovat, co se děje? Proč ta pasivita v červenci a srpnu? Stejně jí to dnes padá na hlavu a škod mohlo být mnohem méně. Mají se tomu věnovat tři ministři (Kupka, Jurečka, Kulhánek), přičemž už dávno je z toho velké fiasko. Co si má pak o vládě myslet veřejnost?







