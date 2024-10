Channel 4 News: O nenávistných a rasistických postojích vůči Palestincům (jako by to bylo pro Čechy!)

9. 10. 2024

čas čtení 11 minut

Foto: Libanon po izraelském bombardování

Moderátor Matt Frei z Jeruzaléma, Channel 4 News, úterý 8. října 2024, 19 hodin:

Izraelské síly vyvěsily svou vlajku v jižním Libanonu jako velkou provokaci. Hizbollah přišel o svého vůdce Je však mimo hru?



Dobrý večer z Jeruzaléma. Na Blízkém východě je sud střelného prachu, u něhož mnoho stran drží zápalky. Bezútěšné hodnocení od šéfa OSN, přičemž je zřejmé, že Izrael drží v ruce celou hrst zápalek. Do jižního Libanonu nyní vyslal až 15 000 vojáků a dnes jich tam rozmístil ještě více, Hizballáh a další držitelé zápalek odpověděli více než 100 raketami, ale také výmluvnou nabídkou jednání o příměří, aniž by poprvé výslovně stanovil podmínku příměří v Gaze, jak dnes večer tvrdí Izrael. Nyní zabili muže, který nahradil zavražděného vůdce Hizballáhu. Je tohle všechno brutální překreslení mapy Blízkého východu, které premiér Netanjahu slíbil před rokem?





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu byl dns večer sebevědomě naladěn, prohlásil, že Hizballáh je nyní slabší než za mnoho let , a vyzval libanonské občany, aby si vzali svou zemi zpět.





V noci na dnešek zasáhly Bejrút mohutné exploze, které byly jedním z nejtěžších nočních úderů od zahájení izraelské ofenzívy minulý měsíc, přičemž izraelská vojenská letadla během dneška provedla řadu náletů na jižní předměstí města.





Izraelská armáda mezitím uvedla, že dnes bylo z Libanonu vypáleno 170 střel směrem na severní Izrael. Izrael uvedl, že většina z nich byla zachycena, ale škody byly způsobeny na haifských předměstích Kyriad Jang a Kirjat Motzkin, a dnes došlo k dalším bojům v Gaze, přičemž při těžkém ostřelovánív uprchlickém táboře Džabalíja bylo podle nedaleké nemocnice Kamal Adwan zabito 15 lidí, a to včetně žen a dětí.





Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kamani se nyní hlásí z Bejrútu.





Reportér: Izraelská vlajka vztyčená nad libanonskou vesnicí proměněnou v sutiny. Části jižního Libanonu nyní připomínají apokalyptickou krajinu Gazy a válka Izraele s Hizballáhem se stupňuje. Tohle je zřejmě vše, co zbylo z pohraničního města Jaron. Izraelská armáda dnes oznámila, že do Libanonu byla nyní vyslána další vojenská divize. Invaze se údajně účastní kolem 15 000 vojáků.





Zde vojáci předvádějí zbraně, které prý ukořistili Hizballáhu.







Přestože však Hizballáh utrpěl bezprecedentní a zničující údery, snaží se dnes ukázat svou sílu, obrátil se zástupce vůdce skupiny na své stoupence v televizním projevu.

„Chtěl bych vás uklidnit, říká. Naše schopnosti jsou v pořádku a to, co říká nepřítel o tom, že naše schopnosti jsou oslabeny, je klam.“





V době, kdy izraelské nálety na Bejrút pokračují, zástupce Hizballáhu rovněž uvedl, že podporuje pokusy o vyjednání příměří. Je příznačné, že mezi tím a dohodou o ukončení bojů v Gaze neudělal žádnou spojitost. Jeho slova však doprovázel také příval raket vypálených na severní Izrael, který byl nejtěžším útokem zaměřeným na město Haifa od začátku války. Většina z nich byla zachycena, některé dopadly, ale bez zpráv o zraněných.





Je to stále Izrael, kdo je dnes pevně na frontě. Premiér Netanjahu naznačil, že muž tipovaný jako nový vůdce Hizballáhu byl minulý týden zabit v Bejrútu.





"Snížili jsme schopnosti Hizballáhu. Zlikvidovali jsme tisíce teroristů, včetně samotného Nasralláha a Nasralláhova nástupce a nástupce jeho nástupce."





Bolest pociťovaná v libanonském hlavním městě však zdaleka přesahuje rámec členů Hizballáhu. Tohle je jedna z mnoha škol, které nyní poskytují útočiště vysídleným rodinám. Garda a její dcera uprchly z jihu města. Bojí se o své tři kočky a šest koťat, které nechaly v péči sousedů. "Mám je ráda a chybí mi," říká Garda.





"Utíkala spousta lidí, tak utíkáme s nimi."





"Museli jste se bát."





"To ano."





"A jak teď? Cítíte se?"





"Pořád se bojím, ale zvládneme to. Musíme zůstat naživu."





Více než pětina obyvatel Libanonu byla nucena opustit své domovy. Někteří mají Hizballáhu za zlé, že vstoupil do války s Izraelem, ačkoli otevřená kritika je vzácná, mnozí další zůstávají ve své podpoře neoblomní.





„Nemůžeme vidět, jak jsou v Palestině zabíjeny děti, a mlčet. Kdybyste viděl, že jsem udeřil dítě, nemohli byste se jen dívat, vaše lidskost by vám to nedovolila. Proto je chceme bránit.“





Děti zde v Libanonu nyní také žijí v ohrožení izraelskými údery a prozatím krveprolití pokračuje. No, právě když jsme přicházeli do vysílání, začaly se objevovat zprávy o údajném izraelském úderu na Damašek, syrské hlavní město, jehož cílem byly pravděpodobně íránské revoluční gardy v jednom z tamních bytů.





Tady v Libanonu si myslím, že dnešní zjevné oddělení příměří s Izraelem od příměří v Gaze bude Izraelci vnímáno jako ospravedlnění jejich strategie, bez ohledu na to, ja silmou mezinárodní kritiku chování Izraele vyvolává. Bude však Hizballáh skutečně ochoten zcela se stáhnout z jižního Libanonu? Bude mu to Izrael ochoten věřit? Myslím, že bohužel budeme pravděpodobně svědky dalších významných bojů, než dojde k nějakému řešení. Po roce trvání konfliktu v Gaze Izrael stále podniká nové pozemní ofenzívy. Právě teď se jejich síly přesouvají na tábor Džabalíja k nemocnicím na severu Gazy, kterým nařídil evakuaci.





(...)





Moderátor Matt Frei: Nyní se ke mně připojil Husam Zolmlot, palestinský velvyslanec ve Spojeném království. Vítejte znovu v našem pořadu, pane velvyslanče Zomlote, slyšel jste, co říkal americký senátor Lindsey Graham.





Myslíte si, že to byl realistický scénář, který nastínil, nebo to byla báseň z říše snů?





Husam Zolmlot: Přál bych si, abyste mě nenutili poslouchat tyhle nesmysly. To vlastně vysvětluje, proč USA za posledních třicet let žalostně selhávají v roli čestného prostředníka. Proč USA selhávají v roli dospělého v místnosti. Je to kvůli logice, kterou vyjádřil senátor Lindsey Graham právě teď a já jsem byl velvyslancem ve Washingtonu a se senátorem Grahamem jsem se mnohokrát setkal a snažil jsem se ho skutečně přesvědčit, že toto smýšlení, toto úplné přijetí izraelského narativu, věci míru nepomáhá. Musí se dívat dvěma očima. Ale on vidí jen jedním okem a to oko je nenávistné a rasistické.





Moderátor Matt Frei: Co konkrétně vás tedy na jeho slovech urazilo?





Husam Zolmlot: Že palestinský lid je nejradikálnější, zejména v Gaze, on ji nevidí jako nejhustěji osídlenou oblast na Zemi, obléhanou letecky, po moři i po zemi už 17 let. Tvořená z 80 % uprchlíky, kteří byli etnicky vyčištěni ze svých vesnic a měst jen pár kilometrů od Gazy, jako jsem já, který jsem se narodil v uprchlickém táboře v Rafáhu, a přesto Gaza za všechny ty roky dokázala vyprodukovat nejvyšší gramotnost v regionu, nejvyšší počet absolventů doktorského studia na obyvatele, Gaza se dokázala udržet jako společnost. Je to člověk, který nás vidí prizmatem imperialismu , vztahuje se pouze k Izraeli a my jsme pro něj ti jiní. My jsme ti jiní. Je to velmi nešťastné.





Moderátor Matt Frei: Přesto se vás zeptám na jednu věc. Saúdové navrhli plán, do něhož se zřejmě zapojil i Lindsay Graham, který by mohl nabídnout cestu k uznanému palestinskému státu, který by byl uznán Izraelci. Není to něco, co by vás mohlo zajímat?





Husam Zolmlot: o je pouze Netanjahuova logika, kterou zcela převzal senátor Graham a mnozí v USA, které jen obcházejí palestinskou otázku. Jakákoli abrakadabra, dělejme cokoli, jen ne skutečně věc řešit a podívat se na základní příčinu, kterou je palestinská otázka.





Izrael ví, že je to okupace, kolonizace, obléhání. Izrael ví, že největším slonem v místnosti jsme my, zejména v posledním roce, Saúdové mají jasno. Nemusím mluvit jejich jménem. Saúdský princ, ministr zahraničí, to řekl jasně, korunní princ to řekl jasně už před pár týdny, Saúdská Arábie nenormalizuje styky s Israelem, dokud nebude vytvořen palestinský stát. Takže Izraelci a jejich američtí podporovatelé se musí tohoto bludu vzdát.





Moderátor Matt Frei: Další otázka je tato. Od roku 2006 nemáte na Západním břehu Jordánu z různých důvodů žádné volby. Nebojíte se, že kdyby někdy došlo ke svobodným a spravedlivým demokratickým volbám v uznaném palestinském státě, že by je vaše strana Fatah, kterou zastupujete, prohrála? A zvítězily by jiné radikálnější síly, jako je Hamás nebo jak se budou v budoucnu jmenovat?





Husam Zolmlot: Volby jsou volby. Nebudeme navrhovat volby pro senátora Grahama nebo pro Západ, když na to přijde. Demokratické volby se musí respektovat a cokoli, cokoli palestinský lid rozhodne, se musí absolutně respektovat. To však není otázka vedení nebo demokratického procesu. Pokud naznačujete, že jsme nezískali nezávislost a svobodu, protože nemáme správné vůdce, zamyslete se znovu, příteli. Jde o skutečnou otázku získání svobody, abychom mohli svolat a provést demokratické volby bez zásahů a práva veta okupanta, jak tomu bylo dosud.





Moderátor Matt Frei: Myslíte si, že z této krize, z této války může vzejít vůbec něco pozitivního?





Husam Zolmlot: Uvědomění si stále většího počtu lidí v samotném Izraeli, v regionu i ve světě, že bez spravedlnosti a vyřešení palestinské otázky v souladu s mezinárodním právem, že s palestinským lidem bude zacházeno stejně jako se všemi ostatními národy, se míru, stability a bezpečnosti nedočkáme.













OK. Velvyslanče Sondlande, děkuji vám, že jste přišel do pořadu. To je odtud a od nás všech v Jeruzalémě vše. Pojďme k Ishe v Leedsu. Isha.

Díky, Marku. Nový ministr lord Timpson prohlásil, že vláda neměla jinou možnost než zavést kontroverzní poplatek za předčasné propuštění, aby snížila tlak na přeplněné věznice. Ministr řekl na zasedání ředitelů věznic.













0