OSN konstatuje, že mírové jednotky v Libanonu jsou po střelbě ze strany IDF stále více v ohrožení

11. 10. 2024

čas čtení 9 minut





Operační činnost mírových jednotek Unifil se prakticky zastavila, sdělil představitel OSN Radě bezpečnosti

Mírové jednotky v Libanonu jsou „stále více ohroženy“, sděluje OSN



Šéf mírových sil OSN Jean-Pierre Lacroix sdělil Radě bezpečnosti, že bezpečnost více než 10 400 příslušníků mírových sil OSN v Libanonu je „stále více ohrožena“ a jejich operace se od konce září prakticky zastavily, což se shoduje s eskalací izraelského postupu proti Hizballáhu v Libanonu.



„Mírové síly jsou uzavřeny na svých základnách, přičemž značnou dobu jsou v úkrytu,“ uvedl a dodal, že mise - známá jako Unifil - je připravena podpořit veškeré úsilí o diplomatické řešení.



Jeho výroky přišly poté, co mírová mise OSN v Libanonu uvedla, že izraelské síly úmyslně ostřelovaly její pozice a zranily dva mírové pracovníky z Indonésie. Unifil označil útoky na mírové jednotky za „závažné porušení mezinárodního humanitárního práva“.



Bílý dům uvedl, že USA jsou těmito zprávami hluboce znepokojeny a naléhají na Izrael, aby poskytl podrobnosti. Izraelská armáda uvedla, že její jednotky operovaly v oblasti Naqoura, „vedle základny Unifilu“. „V souladu s tím IDF instruovaly síly OSN v oblasti, aby zůstaly v chráněných prostorech, načež tyto síly zahájily palbu v oblasti,“ uvádí se v prohlášení Izraele, který dodává, že s Unifilem udržuje běžnou komunikaci.



Mírové síly byly odhodlány zůstat na svých stanovištích navzdory izraelským útokům a příkazům izraelské armády k odchodu, uvedl mluvčí sil OSN Andrea Tenenti. Jejich 50 přispívajících zemí se ve čtvrtek dohodlo na dalším rozmístění více než 10 000 mírových sil mezi řekou Litani na severu a hranicí mezi Libanonem a Izraelem uznávanou OSN, známou jako Modrá linie, na jihu.



„Jsme tam, protože nás o to požádala Rada bezpečnosti [OSN]. Zůstáváme tedy, dokud se situace nestane pro nás neproveditelnou,“ řekl Tenenti.



Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon v New Yorku uvedl, že Izrael doporučil Unifilu, aby se přemístil o 5 km severněji, „aby se vyhnul nebezpečí, protože boje se zintenzivňují“.

Šéf mírových sil OSN Jean-Pierre Lacroix sdělil Radě bezpečnosti, že bezpečnost více než 10 400 příslušníků mírových sil OSN v Libanonu je „stále více ohrožena“ a jejich operace se od konce září prakticky zastavily, což se shoduje s eskalací izraelského postupu proti Hizballáhu v Libanonu.„Mírové síly jsou uzavřeny na svých základnách, přičemž značnou dobu jsou v úkrytu,“ uvedl a dodal, že mise - známá jako Unifil - je připravena podpořit veškeré úsilí o diplomatické řešení.Jeho výroky přišly poté, co mírová mise OSN v Libanonu uvedla, že izraelské síly. Unifil označil útoky na mírové jednotky za „závažné porušení mezinárodního humanitárního práva“.Bílý dům uvedl, že USA jsou těmito zprávami hluboce znepokojeny a naléhají na Izrael, aby poskytl podrobnosti. Izraelská armáda uvedla, že její jednotky operovaly v oblasti Naqoura, „vedle základny Unifilu“. „V souladu s tím IDF instruovaly síly OSN v oblasti, aby zůstaly v chráněných prostorech, načež tyto síly zahájily palbu v oblasti,“ uvádí se v prohlášení Izraele, který dodává, že s Unifilem udržuje běžnou komunikaci.Mírové síly byly odhodlány zůstat na svých stanovištích navzdory izraelským útokům a příkazům izraelské armády k odchodu, uvedl mluvčí sil OSN Andrea Tenenti. Jejich 50 přispívajících zemí se ve čtvrtek dohodlo na dalším rozmístění více než 10 000 mírových sil mezi řekou Litani na severu a hranicí mezi Libanonem a Izraelem uznávanou OSN, známou jako Modrá linie, na jihu.„Jsme tam, protože nás o to požádala Rada bezpečnosti [OSN]. Zůstáváme tedy, dokud se situace nestane pro nás neproveditelnou,“ řekl Tenenti.Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon v New Yorku uvedl, že Izrael doporučil Unifilu, aby se přemístil o 5 km severněji, „aby se vyhnul nebezpečí, protože boje se zintenzivňují“.





Podle palestinské tiskové agentury Wafa byli při izraelských úderech na Džabalíju a na město Gaza v pásmu Gazy zabiti dva lidé. Pět lidí bylo podle ní zachráněno poté, co zůstali uvězněni v domě, který byl terčem útoku.



Al-Džazíra informuje o prohlášení íránského Červeného půlměsíce, který sděluje, že Izrael zasáhl jeho polní nemocnici nacházející se na libanonsko-syrské hranici.



Vedoucí íránského Červeného půlměsíce Pir Hossein Kolivand cituje: „Byly zde umístěny zásoby, včetně potravin, zdravotnických potřeb a vybavení, zřetelně označené vlajkami Červeného půlměsíce. Ze vzduchu i ze země bylo zřejmé, že místo je určeno pro zdravotnické služby, nouzovou pomoc a dočasné přístřeší. Bohužel dnes brzy ráno se toto místo stalo terčem útoku sionistického režimu. Vše bylo zničeno.“





Americká televize CNN informuje, že byla informována jedním z úředníků, že izraelský bezpečnostní kabinet se ve čtvrtek nedohodl na způsobu útoku na Írán v reakci na salvu raket, které Teherán vypálil 1. října při přímém útoku na Izrael. Podle Íránu bylo toto odpálení odvetou za izraelské zavraždění vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha Izraelem. Írán přislíbil, že odpoví na jakýkoli izraelský útok.





Izraelské sdělovací prostředky uvádějí, že ze směru od Libanonu byla na severozápad Izraele vypálena palba asi 20 projektilů, které zřejmě mířily na oblasti Acre a Krayot severně od Haify na pobřeží. Bezprostředně nebyly hlášeny žádné oběti na životech.





Národní tisková agentura v Libanonu přinesla aktuální informace z oddělení civilní obrany země o pátrací a záchranné operaci zahájené v Bejrútu po izraelském náletu, který podle zpráv zabil nejméně 22 lidí a 117 jich zranil.



Záchranné služby uvádějí, že kromě vyzvedávání těl převezly zraněné do nemocnice a evakuovaly okolní budovy. Pracovaly také na hašení požárů a uvádějí, že pět lidí se stále pohřešuje.



Šéf EU Charles Michel prohlásil, že „útok“ na mírové jednotky OSN je „nepřijatelný“.



Předseda Evropské rady Charles Michel prohlásil, že „útok“ na mírové operace OSN je „nepřijatelný“, poté co mírové jednotky uvedly, že izraelské síly střílely na jejich velitelství v jižním Libanonu a zranily dvě modré přilby z Indonésie.



„Útok na mírovou misi OSN není zodpovědný, není přijatelný, a proto vyzýváme Izrael a vyzýváme všechny strany, aby plně respektovaly mezinárodní humanitární právo,“ řekl Michel agentuře AFP.



Michel se připojil k rostoucímu sboru mezinárodních představitelů a členských států, které přispívají vojáky do prozatímních sil OSN v Libanonu (Unifil), a to v době, kdy je Izrael již na mnoha frontách prověřován kvůli údajným válečným zločinům a zločinům proti lidskosti.





Mezi nejhlasitější patřila Itálie, jejíž ministr obrany Guido Crosetto uvedl, že požádal izraelské úřady o formální vysvětlení útoků na základny Unifilu, které podle něj „nebyly nehodou ani omylem“.



„Nepřijmeme zdůvodnění, že izraelské vojenské síly předtím upozornily Unifil, že některé jeho základny musí být opuštěny,“ řekl.



Indonéský velvyslanec při OSN Hari Prabowo mezitím uvedl, že incident „jasně ukazuje, jak se Izrael staví nad mezinárodní právo, nad beztrestnost a nad naše společné mírové hodnoty“.



Bezpečnost a ochrana mírových sil OSN v Libanonu jsou „stále více ohroženy“ a operační činnost se od 23. září prakticky zastavila, řekl ve čtvrtek večer šéf mírových sil OSN Jean-Pierre Lacroix Radě bezpečnosti.



„Mírové síly jsou uzavřeny na svých základnách a značnou dobu se ukrývají,“ uvedl a dodal, že mise - známá jako Unifil - je připravena podpořit veškeré úsilí směřující k diplomatickému řešení.



Zpráva přichází poté, co mírová mise OSN v Libanonu ve čtvrtek uvedla, že izraelské síly úmyslně ostřelovaly její pozice a zranily dva příslušníky mírových sil.



Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že střelba byla „nezodpovědná“ a „nepřijatelná“.



Nejméně 22 lidí zahynulo a více než 100 dalších bylo zraněno poté, co izraelské letectvo ve čtvrtek večer zasáhlo obytné oblasti v centru Bejrútu. Údery zasáhly dělnickou čtvrť Basta a čtvrť Nweiri, přičemž se jednalo o nejsmrtelnější útoky na centrum Bejrútu od doby, kdy Izrael před dvěma týdny zintenzivnil svou bombardovací kampaň v zemi. Televizní stanice Al Manar, která je součástí Hizballáhu, uvedla, že údery byly pokusem o atentát na Wafiqa Safu, vysokého bezpečnostního činitele skupiny, který se podle ní nezdařil.



Nejméně 28 lidí, včetně žen a dětí, bylo zabito poté, co izraelský letecký útok ve čtvrtek ráno zasáhl školu ukrývající vysídlené osoby v centrální části Gazy. Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že po úderu na školu přeměněnou v úkryt v Deir al-Balah reagovala na 27 mrtvých a 54 zraněných. Izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na bojovníky, kteří operovali v areálu.



Izraelská armáda pokračovala v ofenzivě, která začala před šesti dny, kdy vyslala své jednotky do Džabalíje, největšího z osmi historických uprchlických táborů v Gaze, a do nedalekých měst Bejt Hanún a Bejt Lahíja. Podle palestinských zdravotníků bylo při operaci, jejímž cílem je podle Izraele zabránit Hamásu v přeskupení, dosud zabito nejméně 130 lidí. Armáda vyzvala obyvatele k evakuaci oblasti, v níž je podle odhadů OSN uvězněno více než 400 000 lidí.



Tři nemocnice v severní Gaze - Indonéská, Al-Awda a Kamal Adwan - dostaly od izraelských sil příkaz k evakuaci, což podle zdravotníků ohrožuje životy pacientů. Ředitel nemocnice Kamal Adwan n severní Gaze uvedl, že osm pacientů, většinou dětí, je ohroženo uvnitř jednotek intenzivní péče, pokud je izraelská armáda donutí k evakuaci. Izraelské bombardování v blízkosti nemocnice Kamal Adwan již způsobilo v zařízení určité škody, uvedli zdravotníci. Úředníci uvedli, že vědí o mnoha mrtvých, kteří leží na silnicích před nemocnicí kvůli izraelské palbě.





Philippe Lazzarini, vedoucí palestinské agentury OSN pro uprchlíky Unrwa, uvedl, že některé útulky a služby Unrwy byly poprvé od začátku války nuceny zavřít a že vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici téměř žádné základní zásoby, se na severu Gazy opět šíří hlad a svědectví svědků hovoří o tělech, která kvůli obnoveným bojům leží nesklizená na ulicích.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0