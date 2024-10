Už třetí pokus zastřelit Trumpa

14. 10. 2024

čas čtení 3 minuty



Ozbrojený muž zatčený poblíž Trumpova shromáždění v Kalifornii ho chtěl zabít, sděluje policie



Podezřelého se zbraněmi a falešnými VIP průkazy zadržely úřady asi kilometr od vstupu na shromáždění Coachella





Muž ozbrojený zbraněmi a falešnými novinářskými a VIP průkazy byl zadržen úřady na sobotním předvolebním shromáždění Donalda Trumpa v Kalifornii.



Podezřelého, identifikovaného jako Vema Millera, zadržela policie na kontrolním stanovišti asi půl míle od vchodu na mítink v kalifornském Coachella Valley krátce před jeho zahájením, uvedla v neděli policie. Muž ozbrojený zbraněmi a falešnými novinářskými a VIP průkazy byl zadržen úřady na sobotním předvolebním shromáždění Donalda Trumpa v Kalifornii.Podezřelého, identifikovaného jako Vema Millera, zadržela policie na kontrolním stanovišti asi půl míle od vchodu na mítink v kalifornském Coachella Valley krátce před jeho zahájením, uvedla v neděli policie.





„Pravděpodobně jsme zabránili dalšímu pokusu o atentát,“ řekl šerif okresu Riverside Chad Bianco a dodal, že Miller plánoval Trumpa zabít.



Policie uvedla, že Miller měl u sebe nabitou brokovnici, pistoli a velkokapacitní zásobník a je pravděpodobně členem pravicové protivládní organizace.



Miller je držitelem magisterského titulu z Kalifornské univerzity a v roce 2022 kandidoval do nevadského státního zastupitelstva. Bianco uvedl, že Miller se považuje za tzv. suverénního občana, což je skupina lidí, kteří nevěří, že podléhají jakýmkoli vládním zákonům, pokud s nimi nesouhlasí.



Bianco uvedl, že Millerův průkaz totožnosti stačil k tomu, aby vzbudil podezření u místní bezpečnostní služby na shromáždění. „Byl natolik odlišný, že vyvolal u zástupců poplach,“ řekl podle listu Riverside Press-Enterprise.



Miller byl zadržen za držení nabité střelné zbraně a velkokapacitního zásobníku - a byl propuštěn po složení kauce 5 000 dolarů, vyplývá z policejních záznamů.



Tajná služba vydala prohlášení, že byla o zatčení informována: „Incident neměl vliv na ochranné operace. Tajná služba vyjadřuje poděkování poslancům a místním partnerům, kteří pomáhali při ochraně včerejších událostí.“



Šerif Bianco sdělil, že neočekával třetí pokus o atentát na Trumpa, který přišel po červencovém shromáždění v Butleru v Pensylvánii, kdy byl Trump zasažen kulkou atentátníka, a po zářijovém zatčení muže s puškou, který se skrýval v křoví poblíž Trumpova golfového hřiště v Palm Beach.



„Myslel jsem si, že v okrese Riverside se to nestane,“ řekl Bianco. „Nemáme stejné skopičiny a násilné protesty jako v Los Angeles. Jsme na tom lépe. To si pište.“



Bianco uvedl, že představitelé Tajné služby USA uvedli, že jeho oddělení šlo při ochraně Trumpa a dalších účastníků shromáždění „nad rámec svých možností“.



Bianco také uvedl, že FBI vyslýchá dalšího muže poté, co ho psi na detekci bomb „opakovaně“ identifikovali jako možného nebezpečného. Tento muž nebyl na shromáždění vpuštěn, uvedl Bianco.





Miller se má podle databáze vězňů oddělení šerifa okresu Riverside dostavit do soudního střediska Indio Larson 2. ledna 2025.







Zdroj v angličtině ZDE





Podrobnosti v angličtině ZDE



0