Bolton: Pravděpodobnost, že Trump vystoupí z NATO, je velmi vysoká

16. 10. 2024

Bývalý poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Bolton varoval, že bývalý prezident Trump pravděpodobně vystoupí z NATO, pokud bude v listopadu znovu zvolen. Bývalý poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Bolton varoval, že bývalý prezident Trump pravděpodobně vystoupí z NATO, pokud bude v listopadu znovu zvolen.

Bolton s odkazem na minulé Trumpovy hrozby, pokud spojenci v NATO nebudou adekvátně utrácet na obranu, řekl ve čtvrtek Kaitlan Collinsové ze CNN, že pravděpodobnost je "velmi vysoká".

"Pro republikány, kteří věří, že Trump bude v pořádku ve druhém funkčním období – že se nevzdá podpory Ukrajině, že nevystoupí z NATO, že nebude interpretovat Washingtonskou smlouvu způsobem, který ji učiní zcela zbytečnou, ... jděte do toho a volte Trumpa, pokud chcete, ale pro dobro v sázce to udělejte s otevřenýma očima," řekl Bolton v rozhovoru pro CNN "The Source".

"Šance, že vystoupí z NATO, je velmi vysoká," dodal.

Collinsová se Boltona zeptala, co si myslí o Trumpových poznámkách pronesených ve čtvrtek v Detroitském ekonomickém klubu, když zopakoval, že nebude chránit spojence v NATO před ruskou agresí.

Moderátorka CNN také zmínila nejnovější šokující knihu novináře Boba Woodwarda, která tvrdí, že Trump a ruský prezident Vladimir Putin byli tajně v kontaktu nejméně sedmkrát od doby, kdy 45. prezident opustil Bílý dům. Trump tato tvrzení popřel.

Bolton, který sloužil za Trumpovy administrativy, uznal, že počet rozhovorů mezi Trumpem a Putinem je sporný, nicméně "by ho ani v nejmenším nepřekvapilo", kdyby byl bývalý prezident v kontaktu s ruským vůdcem.

"Jednoduše by to potvrdilo to, co je zřejmé už nějakou dobu: Že Trump si myslí, že má skvělé osobní vztahy s Vladimirem Putinem," řekl Collinsové.

Bývalý poradce Bílého domu však dodal, že "pokud má dobré vztahy osobně, pak to, že USA a tato země mají dobré vztahy – to je prostě naprostý nesmysl."

Bolton již dříve varoval před Trumpovým odchodem z NATO, když v loňském rozhovoru označil Trumpovu zahraniční politiku za "nevyzpytatelnou".

"Ve druhém Trumpově funkčním období bychom téměř jistě vystoupili z NATO," řekl tehdy Bolton s odkazem na dohodu bývalého prezidenta s Tálibánem, která vedla k odchodu USA, a na jeho jednání s Íránem.

The Hill kontaktoval Trumpovu kampaň s žádostí o komentář.

Zdroj v angličtině: ZDE

