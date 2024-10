Podivný novinář Jindřích Šídlo

18. 10. 2024

čas čtení 1 minuta

Někdy nevím co si mám o Šídlovi myslet - ze jsou ODS a ANO víceméně stejně zkorumpované, to je jasné, ale proč to vykládá tak, ze jejich spojení zemi posune dopředu? ptá se Albín Sybera.







Kromě toho, že budou spokojené společnosti jako EPH, PPF, Agrofert, Sev.en atd., tak to jenom povede k další normalizaci korupce a populismu (Babiš je teď ve frakci s Kickelem a Orbánem) v české politice a oslabování veřejných médií a možná i hlubší propad ohrožených domácností do chudoby.





Někdy mi přijde jakoby velká část komentátorů a politiků nejraději zapomněla na protestní rok 2019 (což se celkově dost dobře daří) a ve jménu “menšího zla” se jih připravuje podpořit ODS v koalici s ANO.





On to spojení ANO a ODS vlastně posvěcuje. To je opravdu smutné.







Proč tomu dává Český rozhlas prostor? To už je v ČR úpadek úplně všeho?







