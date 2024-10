Třetina Američanů souhlasí s Trumpem, že imigranti „otravují krev“ USA

19. 10. 2024

Zakladatel průzkumné firmy, která průzkum provedla, říká: „Tento jazyk je přímo z Mein Kampfu... je to nacistická rétorika“



Nový průzkum ukázal, že více než třetina Američanů souhlasí s varováním Donalda Trumpa, že přistěhovalci bez dokladů v USA „otravují krev“ Ameriky.



S výrokem, který bývalý americký prezident a kandidát Republikánské strany na post v Bílém domě Donald Trump pronesl v rámci předvolební kampaně, souhlasilo významných 34 % respondentů průzkumu, který provedl Brookings Institution a Public Religion Research Institute (PRRI). Nový průzkum ukázal, že více než třetina Američanů souhlasí s varováním Donalda Trumpa, že přistěhovalci bez dokladů v USA „otravují krev“ Ameriky.S výrokem, který bývalý americký prezident a kandidát Republikánské strany na post v Bílém domě Donald Trump pronesl v rámci předvolební kampaně, souhlasilo významných 34 % respondentů průzkumu, který provedl Brookings Institution a Public Religion Research Institute (PRRI).



„Třetina Američanů (34 %) tvrdí, že přistěhovalci, kteří dnes přicházejí do země neregulérně, 'otravují krev naší země', včetně šesti z deseti republikánů (61 %), 30 % nezávislých a pouze 13 % demokratů,“ uvádí se ve shrnutí výročního průzkumu, který se od 16. srpna do 4. září uskutečnil mezi více než 5 000 osobami.



„Je to skutečně alarmující situace, najít takovou rétoriku, najít takovou podporu u jedné z našich dvou hlavních politických stran,“ řekl Robert Jones, prezident a zakladatel PRRI, během prezentace výsledků průzkumu. „Tento jazyk je jako z Mein Kampfu. Takové otravování krve, to je nacistická rétorika.“



Trump během shromáždění v New Hampshire v prosinci 2023 svým příznivcům řekl, že imigranti přicházející do USA „otravují krev naší země“.



„Vpustili - myslím, že skutečné číslo je 15, 16 milionů lidí do naší země. Když to dělají, máme před sebou spoustu práce. Otravují krev naší země,“ řekl Trump. „To je to, co udělali. Otravují psychiatrické léčebny a věznice po celém světě, nejen v Jižní Americe, nejen do tří nebo čtyř zemí, o kterých přemýšlíme, ale po celém světě. Přicházejí do naší země z Afriky, z Asie, z celého světa.“



Tuto větu zopakoval po shromáždění v příspěvku na sociálních sítích a předtím ji použil v rozhovoru ze září 2023.





„Otrava krve“ byl termín, který použil Adolf Hitler ve svém manifestu Mein Kampf. Trumpovy výroky tehdy podnítily důraznou výtku ze strany Bidenovy kampaně.





Průzkum také zjistil, že téměř každý čtvrtý Trumpův příznivec, 23 %, se domnívá, že pokud prohraje volby, měl by prohlásit výsledky za neplatné a udělat vše pro to, aby se ujal úřadu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Bývalý republikánský kandidát na prezidenta Chris Christie na Trumpovy výroky reagoval prohlášením: „Je nechutný.“Televizní moderátor Geraldo Rivera nedávno citoval Trumpovy výroky v rozhovoru pro NewsNation a vysvětlil, proč by bývalého prezidenta nevolil. „Nevím, jak by nějaký Latinoameričan s jakoukoli sebeúctou, s jakoukoli sebeúctou, mohl být pro ty řečičky, pro otravování krve země.“