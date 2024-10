Bělobrádkova nová éra, ponížení Jurečka s Hladíkem aneb nula od nuly pojde

19. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Z hlediska významu KDU-ČSL mezi českými voliči nemělo smysl právě probíhající sjezd této strany vůbec sledovat. Jenže lidovci mají přes dvacet mandátů ve Sněmovně, ačkoli už v době sněmovních voleb 2021 měli podporu jen tři procenta voličů (od té doby je to spíše ještě horší). Jak je to možné? Může za to tzv. kroužkování. Lidovci se dostali do Sněmovny jen díky koalici s ODS (a TOP09), které za to vzali mandáty. Ve sněmovních volbách za rok na podzim mohou ovšem voliči ODS také pořádně kroužkovat a ve Sněmovně nebude ani jeden lidovec, což by ostatně odpovídalo demokratickému zastoupení politických sil.

Pokud mohu soudit z toho, co jsem ze sjezdu viděl, něco i v přímém přenosu, otázka, jak se budou tvořit kandidátky do sněmovních voleb 2025, je mezi lidovci opravdu žhavá. Snad všichni kandidáti na předsedu se shodli v tom, že jim koaliční partneři nemají co mluvit do toho, koho budou kandidovat.

A překvapivě zvolený první místopředseda Bělobrádek, který se o tuto funkci původně ani nezamýšlel ucházet, hřímal: „A dost!“ To jsem se opravdu skoro polekal. A dost! Prý koaliční partneři musí pochopit, že lidovci si potřebují sáhnout na voliče, které ODS a TOP09 nemají šanci oslovit.

No, to si měli rovnou zvolit za předsedu Čunka, který ale otevřeně řekl, že by z koalice Spolu chtěl vystoupit. Čunek ve skutečnosti utrpěl debakl. Východomoravská bašta mudrlanta bez vzdělání straníky zjevně už nezajímá. Místo toho se novým předsedou stal ministr zemědělství Výborný, pan Přehrada, který se v debatě kandidátů profiloval jako nejvíce kultivovaný a vzdělaný člověk, což samo o sobě je tristní pozorování.

Jenže vůbec, ale vůbec nechápu, co tím lidovci získali, když mají Výborného místo Jurečky. Pro Jurečku a jeho kliku je to strašné ponížení. Ještě že ve svém projevu apeloval na to, jak je třeba, aby bratři a sestry o sobě navzájem mluvili jen dobře. Jistě se toho bude držet.

Největší ponížení na sjezdu ale utrpěl ministr životního prostředí Hladík. Byl jediným kandidátem na prvního místopředsedu. Výborný ho tam chtěl. Dvakrát po sobě ale neprošel volbou. Jurečka a Hladík jsou rozhodně hlavní poražení celého sjezdu a měli by uvažovat o demisi. Po nich přece přijde slovy Bělobrádka „A dost!“ Otázka je, zda lidovci chtějí nula mandátů jako součást koalice Spolu (ODS by byla padlá na hlavu, kdyby připustila to, co se stalo v roce 2021), nebo nula mandátů jako samostatná strana.







