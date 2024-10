Jak piráti prošli minovým polem plni úspěchů k pěti procentům

20. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Skutečným premiérem, dokonce premiérem pro ekonomiku, je ministr financí Stanjura. Prý rozhoduje o 90 procentech agendy premiéra. Sdělil nám to v nedělních Otázkách V. Moravce na České televizi předseda poslaneckého klubu pirátů Michálek. Pro piráty byl pobyt ve vládě každodenní utrpení, pochod minovým polem. Nabízí se otázka, proč tam vlastně lezli, proč neodešli sami.

Tak se moderátor skutečně několikrát ptal. Michálek byl natolik v úzkých, že když mluvil o tom, co piráti ve vládě prý všechno dokázali, zmínil i digitalizaci stavebního řízení. Prý to byl úspěch. Opravdu, úspěch v podání pirátů. Hlavní důvod vyhození pirátů z vlády byl podle Michálka ten, že šli proti dotacím pro kmotry. Proto je ODS vyhodila. Na to reagoval pan Vystrčil, a to několikrát, že odchod pirátů z vlády byla chyba, že Bartoš jako člověk a manažer selhal a že na tom mělo zůstat. ODS prý pirátské ministry ve vládě podporovala a chová se slušně a korektně. Michálek si to zjevně nemyslí.

Dadaistickou dimenzi celé debatě ve studiu dal pan Havlíček, který jel jako kulomet. Mimo jiné označil piráty za neomarxisty, což pana Michálka velmi pohoršilo, dokonce se jej to osobně dotklo (asi neví, že jde o respektovanou filozofickou školu ze západního Německa). Na vystoupení pana Havlíčka byla nejzajímavější pasáž, ve které vysvětloval, jak ANO bude stabilizovat rozpočet lepším vybíráním daní, které by – jak sám uznal – přineslo asi 20 miliard. Havlíček ostře odmítl možnost zvyšování daní. To už Vystrčil z ODS zvyšování daní fakticky připustil, pokud se nepovede nastartovat ekonomiku, což se ale podle něj povede. Koho ale asi tak bude ODS danit?

Havlíček připustil, že ANO chce menšinovou vládu s podporou Stačilo! a dokonce se v obraně Babišovi tvrzení, že ANO nejsou komunisti, dostal až v připomenutí, že také prezident byl komunista. Zmínil se také o údajném řádění pana Foltýna, který je vládou určeným člověkem pro nálepkování. Moderátor občas v debatě neudržel smích. Překřikování politiků a kvalita jejich argumentů byly opravdu často odporné divadlo. Moderátor právem připomněl, že rekordní nedůvěra občanů v politiku by také mohla klesnout až k nule. S tím souvisí i skandálně trapný postoj vlády ke zvyšování platů politiků, což bylo téma, které uzavíralo první hodinu pořadu.

Skončím tím, čím obyčejně začínám, totiž novými preferencemi politických formací. Konečně máme první data po skončení prázdnin od Kantaru. Piráti jsou na pěti procentech (to je ambiciózní cíl pro socdem). Voličům prý vadí zejména jejich odchod z vlády a sami odcházejí k ODS, STAN a ANO. Voliči ale údajně odcházejí také od ODS, která je nyní na 14,5 procentech (přesto, že získala pirátské voliče). ANO má podporu (v procentech) 35,5, STAN 13, SPD 6,5, piráti 5, topka 4,5, lidovci 3,5, komunisté 3, šlachtovci 3, motoristé 2,5 a socdem taky 2,5. Koalice Spolu má 20 procent, což je od volebního výsledku z roku 2021 pokles o 8 a proti červnu 2024 o 2,5 procenta.

No, co k tomu říci. Na menšinovou vládu ANO s podporou komunistů to zatím moc nevypadá. Možná si spíše budou muset plácnout ANO s ODS. Michálek v pořadu správně upozornil na to, že tyto dvě formace – spolu s SPD – vypustily snížením daní při rušení superhrubé mzdy ze státního rozpočtu v součtu už asi 400 miliard korun. Spojují je určitě i kmotři a dotace. To mi připomíná jedno z tvrzení senátora Čunka na lidoveckém sjezdu, za které bych ho rád pochválil. Řekl, že jemu osobně toto snížení daní přineslo peníze, ale jeho sousedka, stará vdova, nezískala nic, naopak musí platit vyšší daně z nemovitostí za svůj běžný byt.

