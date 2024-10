Izrael v neděli večer zahájil brutální bombardování obytných čtvrtí Bejrútu

21. 10. 2024

čas čtení 7 minut



IDF uvedly, že se zaměří na budovy patřící bankovnímu systému ovládanému Hizballáhem. Potíž je, že pobočky této banky jsou v Libanonu všude



Izraelské nálety zasáhly v neděli večer Dahiyeh na jižním předměstí Bejrútu



Izrael zahájí údery na budovy patřící bankovnímu systému al-Qard al-Hassan provozovanému Hizballáhem تغطية صحفية: لحظة قصف الاحتلال إحدى العمارات السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/rvn0feTDKS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2024 تغطية صحفية: طيران الاحتلال يشن غارة على منطقة برج البراجنة في بيروت pic.twitter.com/w75qxel1q9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2024

Izraelská armáda v neděli večer oznámila, že začne zasahovat budovy patřící bankovnímu systému al-Qard al-Hassan, který je provozován Hizballáhem a který poskytuje půjčky a bankovní služby především lidem žijícím v oblastech, kde je Hizballáh populární.



Izrael uvedl, že tato instituce financuje Hizballáh a že „Hizballáh používá tyto peníze k financování svých teroristických aktivit“, včetně nákupu a skladování zbraní.



Instituce al-Qard al-Hassan byla založena v 80. letech 20. století a poskytuje bezúročné půjčky v souladu se zásadami islámského bankovnictví. Po libanonské bankovní krizi v roce 2019, kdy komerční banky zmrazily účty, se společnost al-Qard al-Hassan stala v Libanonu populárnější, protože poskytuje půjčky založené na zástavě osobního majetku, např. úvěry.



U banky al-Qard al-Hassan bankovní služby využívají statisíce Libanonců, především v oblastech, kde je populární Hizballáh, ale v loňském roce banka dokonce otevřela pobočku v křesťanském městě. Banka má pobočky po celé zemi, jen v Bejrútu jich je nejméně 15.



Na tuto instituci byly v roce 2017 za Trumpovy vlády uvaleny sankce ze strany USA kvůli tomu, že podle amerického ministerstva financí umožňovala Hizballáhu přístup do mezinárodního finančního systému.



Al-Qard al-Hassan je pobočkou robustní sítě sociálních služeb Hizballáhu. Analytici uvádějí, že sociální služby skupiny jsou klíčem k její popularitě, neboť síť nemocnic, škol a záchranných sborů slouží v oblastech, kde jsou státní investice tradičně nízké.



Organizace na ochranu lidských práv uvedly, že příslušnost k Hizballáhu nečiní z civilních institucí legitimní vojenské cíle. V uplynulém roce Izrael zabil desítky zdravotníků a pracovníků první pomoci, kteří pracovali v Islámském zdravotním výboru, zdravotnické službě napojené na Hizballáh.



Podle agentury Agence France-Presse dopadly izraelské údery v blízkosti jediného libanonského letiště



Agentura AFP citovala bezpečnostní zdroj, podle něhož dva údery dopadly v blízkosti letiště v Bejrútu, když Izrael zaútočil na jižní předměstí hlavního města poté, co vydal několik příkazů k evakuaci.

BREAKING🚨Israeli forces are dropping bombs near the Rafiq Al Hariri Airport in Lebanon…🇱🇧💔 pic.twitter.com/QVGx7tL7Wc — Pelham (@Resist_05) October 20, 2024

Izraelská armáda v neděli večer oznámila, že začne zasahovat budovy patřící bankovnímu systému al-Qard al-Hassan, který je provozován Hizballáhem a který poskytuje půjčky a bankovní služby především lidem žijícím v oblastech, kde je Hizballáh populární.Izrael uvedl, že tato instituce financuje Hizballáh a že „Hizballáh používá tyto peníze k financování svých teroristických aktivit“, včetně nákupu a skladování zbraní.Instituce al-Qard al-Hassan byla založena v 80. letech 20. století a poskytuje bezúročné půjčky v souladu se zásadami islámského bankovnictví. Po libanonské bankovní krizi v roce 2019, kdy komerční banky zmrazily účty, se společnost al-Qard al-Hassan stala v Libanonu populárnější, protože poskytuje půjčky založené na zástavě osobního majetku, např. úvěry.U banky al-Qard al-Hassan bankovní služby využívají statisíce Libanonců, především v oblastech, kde je populární Hizballáh, ale v loňském roce banka dokonce otevřela pobočku v křesťanském městě. Banka má pobočky po celé zemi, jen v Bejrútu jich je nejméně 15.Na tuto instituci byly v roce 2017 za Trumpovy vlády uvaleny sankce ze strany USA kvůli tomu, že podle amerického ministerstva financí umožňovala Hizballáhu přístup do mezinárodního finančního systému.Al-Qard al-Hassan je pobočkou robustní sítě sociálních služeb Hizballáhu. Analytici uvádějí, že sociální služby skupiny jsou klíčem k její popularitě, neboť síť nemocnic, škol a záchranných sborů slouží v oblastech, kde jsou státní investice tradičně nízké.





Na sociálních sítích se objevují videa, která ukazují srovnané se zemí budovy a požáry v celém Bejrútu v důsledku izraelského útoku na libanonské hlavní město:







Stovky obyvatel Bejrútu v neděli pozdě večer opustily své domovy poté, co Izrael oznámil, že během několika hodin připravuje útoky na místa spojená s finančními operacemi libanonské skupiny Hizballáh, a vyzval lidi, aby tyto oblasti okamžitě opustili.



Krátce po izraelském varování bylo slyšet několik výbuchů a na jižním předměstí Bejrútu byl vidět velký požár. Bezprostředně nebyly k dispozici žádné informace o tom, co výbuch způsobilo, ani podrobnosti o případných obětech.



Podle svědků se davy lidí v panice ucpaly ulice a v některých částech Bejrútu způsobily dopravní zácpy, protože se snažily dostat do čtvrtí, které byly považovány za bezpečnější.





Libanonská národní tisková agentura informuje o evakuaci budov přilehlých k pobočce al-Qard al-Hassan v Bejrútu v návaznosti na zprávy o výbuchu ve městě.



Hlášené evakuace přicházejí poté, co Izrael uvedl, že začne zasahovat budovy patřící k bankovnímu systému al-Qard al-Hassan, který je provozován Hizballáhem a poskytuje půjčky a bankovní služby převážně lidem žijícím v oblastech, kde je Hizballáh populární.



Izrael útočí na bankovní systémy provozované Hizballáhem, v Bejrútu jsou vidět výbuchy a dým



Podle svědků agentury Reuters, kteří rovněž viděli po celém městě oblaka dýmu, byl v sobotu večer v Bejrútu slyšet výbuch.





Unifil: IDF úmyslně zdemolovaly pozorovací věž v Marwahinu



Izraelské síly „úmyslně zdemolovaly pozorovací věž a obvodový plot pozice OSN v Marwahinu“, uvedla v neděli společnost Unifil.



Mírová mise OSN dodala: „Znovu připomínáme IDF a všem aktérům jejich povinnost zajistit bezpečnost a ochranu personálu a majetku OSN a vždy respektovat nedotknutelnost prostor OSN.“



V posledních týdnech se IDF několikrát zaměřily na strážní věže a mírové jednotky Unifilu po celém Libanonu. Izrael také opakovaně požadoval, aby Unifil opustil své pozice podél modré linie, kterou nařídila OSN - demarkační linie oddělující Libanon od Izraele a Golanských výšin -, čemuž Unifil odmítl ustoupit.



„Navzdory nátlaku, který je na misi a naše země, které přispívají vojáky, vyvíjen, mírové síly zůstávají na všech pozicích,“ uvedla mise.



V neděli byl v boji na severu Gazy zabit 41letý izraelský plukovník a další důstojník byl zraněn, uvedla izraelská armáda.



Izraelský kanál 12 a veřejnoprávní televize Kan oznámily, že pod tankem vybuchlo výbušné zařízení.





Izraelský ministr obrany Yoav Gallant na návštěvě u libanonských hranic uvedl, že síly likvidují tunely, sklady zbraní a infrastrukturu Hizballáhu



„Naším cílem je oblast zcela 'vyčistit', aby se severní izraelské komunity mohly vrátit do svých domovů,“ dodal.





Benjamin Netanjahu hovořil s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl v neděli úřad premiéra.



„Premiér Netanjahu zopakoval to, co řekl i veřejně: Izrael bere v úvahu otázky, které americká administrativa nastoluje, ale nakonec se bude rozhodovat na základě svých národních zájmů,“ uvedl.



Trump později v rozhovoru s novináři ve Filadelfii uvedl, že měl v sobotu s Netanjahuem „velmi příjemný rozhovor“.



Izraelský vůdce se ho podle jeho slov zeptal na názor, co dělat s Íránem. Izrael zvažuje svou vojenskou reakci na nedávné íránské raketové údery, uvedla agentura Reuters.



„Ptal se, co si myslím. A já jsem mu jen řekl, ať udělá, co musí,“ řekl Trump.





Izraelský ministr zahraničí oznámil, že podniká „právní a diplomatická opatření“ proti rozhodnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zakázat izraelským společnostem vystavovat své zboží na veletrhu zbraní v Paříži příští měsíc.



Ministr Israel Katz označil „bojkot“ za protidemokratické opatření, které je „nepřijatelné, zejména mezi spřátelenými národy“.



Katz neupřesnil, jaká opatření má na mysli, a francouzská vláda na žádost o komentář okamžitě nereagovala.





Organizátoři veletrhu námořní obrany Euronaval Salon, který se má konat od 4. do 7. listopadu, sdělili agentuře Reuters, že po rozhodnutí francouzské vlády nebudou povoleny žádné izraelské stánky ani exponáty, ačkoli delegáti se ho mohou zúčastnit.







Zdroj v angličtině ZDE

0