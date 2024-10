Británie: Manželka konzervativního radního odsouzena na dva a půl roku nepodmíněně za nenávistný rasistický výrok na Twiteru

18. 10. 2024

Lucy Connollyová vyzvala v expresivním příspěvku na sociálních sítích k hromadným deportacím a žhářským útokům proti hotelům ubytovávajícím uprchlíky

(V Británii se proti rasismu efektivně zasahuje - na rozdíl od ČR, kde si Okamura může vyvěšovat jakékoliv rasistické plakáty)



Vychovatelka dětí, která je manželkou konzervativního radního, byla uvězněna poté, co vyzvala k zapálení hotelů, v nichž jsou ubytováni žadatelé o azyl.



41letá Lucy Connollyová dostala trest odnětí svobody v délce 31 měsíců poté, co v den, kdy byly v Southportu při útoku nožem zabity tři děti (ale ne uprchlíky či přistěhovalci), vyzvala v příspěvku na Twitteru svých 10 000 příznivců k „okamžité masové deportaci uprchlíků“.



Ve vzkazu plném expresivních výrazů uvedla: „Zapalte všechny ty zasraný hotely plný těch parchantů“ a uzavřela: „Jestli to ze mě dělá rasistku, tak ať“.



V září se přiznala k napsání příspěvku na sociálních sítích s cílem vyvolat rasovou nenávist a ve čtvrtek byla u birminghamského korunního soudu odsouzena.



Soudce Melbourne Inman KC uvedl, že Connollyová si byla „dobře vědoma toho, jak nestabilní je společenská situace“ v době útoku v Southportu, který vedl k vážným ultrapravicovým nepokojům v řadě oblastí Anglie.



„Vaše zpráva byla široce čtena - byla zobrazena 310 000krát s 940 přeposláními, 58 citacemi a 113 záložkami,“ uvedl.



„I když uznávám, že svého jednání litujete ... z důkazů vašich vlastních slov ve dnech následujících po vašem jednání, z toho, co jste řekla policii a co jste řekl probačnímu úředníkovi, je zřejmé, že máte jen malý náhled na své činy.“



U soudu zaznělo, že den před zatčením Connollyová poslala na WhatsApp zprávu, v níž uvedla, že „zuřivý tweet o vypalování hotelů mě kousl do zadku lol“.



Uvedla také, že v případě zatčení „bude hrát na strunu duševního zdraví“, a pokud bude požádána, popře odpovědnost za příspěvek.



Poslala také další tweet, v němž komentovala útok: „Vsadím se, že l jeden z těch útočníků byl imigrant.“



Tom Muir, obhájce, řekl: „Ať už byl její záměr zveřejnit urážlivý tweet jakýkoli, byl krátkodobý a nečekala násilí, které následovalo, a rychle se ho snažila potlačit.“



Connollyová je manželkou Raymonda Connollyho, konzervativního radního rady hrabství West Northamptonshire, který z galerie pro veřejnost sledoval, jak je jeho žena odsouzena.



Již dříve novinářům řekl, že kvůli této záležitosti neodstoupí, a dodal, že to bylo „pro Lucy a děti dost traumatizující“.



Connollyová si odpyká 40 % z 31měsíčního trestu ve vězení a poté bude propuštěna na svobodu.



Rozsudek byl vynesen ve stejný den, kdy byl na šest let a 17 týdnů uvězněn muž ze Staffordshire, který byl odsouzen za výtržnictví v souvislosti s nepokoji po událostech v Southportu.



Simon Orr, 39 let, z Tamworthu, byl ve čtvrtek odsouzen u korunního soudu ve Staffordu poté, co se přiznal k obvinění z výtržnictví a napadení policistky, uvedla policie.



Orr, který se jako třetí obžalovaný v Anglii přiznal k obvinění z výtržnictví v souvislosti s nepokoji v celé zemi, také poslal zprávu na WhatsApp, v níž ostatní povzbuzoval, aby se objevili během útoku na hotel v Tamworthu 4. srpna.



Policie k tomu uvedla: „Orr byl zatčen 12. srpna a původně svou účast popíral s tím, že protest byl pokojný.



„Zajistili jsme důkazy, abychom ho mohli obvinit z násilných výtržností, a později jsme konzultovali s prokuraturou, zda tento trestný čin nepřehodnotit na výtržnictví - nezákonné násilí - veřejný pořádek, což je nejzávažnější trestný čin podle zákona o veřejném pořádku z roku 1986.



„V září jsme se stali druhou policejní jednotkou ve Spojeném království, která zajistila obvinění z výtržnictví proti dvěma osobám, včetně Orra.



Spolu s jeho dnešním odsouzením jsme také dosáhli milníku 150 zatčení v souvislosti s oběma nepokoji ve Stoke-on-Trentu a Tamworthu. Další budou následovat.“





Součástí Orrova trestu byl také desetiletý příkaz k slušnému chování v komunitě.







Podrobnosti v angličtině ZDE

